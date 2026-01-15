Slušaj vest

Možda imate utisak kao da vas bockaju iglice, osećate trnjenje ili kao da vam je ruka „obamrla“.

Iako osobe sa reumatoidnim artritisom (RA) često imaju ovakve simptome utrnulosti, naročito u šakama, ova osećanja nisu direktno posledica samog reumatoidnog artritisa. Najčešći uzrok je sindrom karpalnog tunela — bolno stanje koje nastaje usled pritiska na srednji (medijalni) nerv, koji se proteže od ručnog zgloba do prstiju.

Sindrom karpalnog tunela kao komplikacija RA

Sindrom karpalnog tunela je česta komplikacija reumatoidnog artritisa. Istraživanje objavljeno u časopisu Archives of Rheumatology pokazalo je da će se kod oko 5,5 do 6,8 odsto osoba sa RA razviti karpalni tunel.

Kada imate RA u predelu ručnog zgloba, dolazi do razvoja zapaljenja, koje može izazvati otok u donjem delu ruke ili šake; zapaljenje i otok povećavaju pritisak na srednji nerv. Vremenom se nerv sabija do te mere da se delimično ili potpuno blokira provođenje nervnih impulsa.

To može dovesti do blagih ili izraženih simptoma, kao što su trnjenje, peckanje, osećaj žarenja ili utrnulosti, ali i slabost, gubitak osećaja ili, u ekstremnim slučajevima, gubitak funkcije.

- Važno je da o svakoj utrnulosti što pre obavestite svog reumatologai da budete spremni da odgovorite na pitanja - kaže dr Erik Ruderman, profesor reumatologije na Medicinskom fakultetu Feinberg Univerziteta Nortvestern u Čikagu.

Reumatolog će želeti da zna sledeće:

Mesto: Gde tačno osećate utrnulost? U ručnom zglobu, dlanu ili određenim prstima?

Gde tačno osećate utrnulost? U ručnom zglobu, dlanu ili određenim prstima? Vreme: Koliko često se javlja? Da li je stalna ili se povremeno pojavljuje i nestaje?

Koliko često se javlja? Da li je stalna ili se povremeno pojavljuje i nestaje? Trajanje: Koliko dugo traju epizode utrnulosti?

Koliko dugo traju epizode utrnulosti? Tipične okolnosti: Da li je primećujete češće tokom određenih aktivnosti, poput vožnje, kucanja na tastaturi, slanja poruka ili korišćenja fena za kosu?

Vaš reumreumatoatolog može postaviti dijagnozu i započeti lečenje, ili vas uputiti neurologu ili ortopedskom hirurgu koji je specijalizovan za probleme sa šakama.

Drugi mogući uzroci utrnulosti kod RA

Reumatoidni vaskulitis, ozbiljna komplikacija RA koja se može javiti kod osoba sa dugotrajnom i teškom formom bolesti, takođe može izazvati utrnulost. Ipak, prema navodima Klinike Klivlend, zahvaljujući unapređenju terapije reumatoidnog artritisa, ova komplikacija je danas znatno ređa.

Kada dođe do vaskulitisa, krvni sudovi se zapale, što ograničava protok krvi. Vaskulitis koji zahvata nerve može dovesti do gubitka osećaja, trnjenja i utrnulosti.

Neki biološki lekovi koji se koriste u lečenju RA mogu izazvati utrnulost, iako se to ne smatra čestim neželjenim dejstvom, navodi Centar za artritis Univerziteta Džons Hopkins.

Dijagnostikovanje sindroma karpalnog tunela

Dijagnostičke metode za sindrom karpalnog tunela mogu uključivati:

Ultrazvuk, koji može pomoći u otkrivanju drugih uzroka bola u ručnom zglobu, ali sam po sebi ne postavlja dijagnozu karpalnog tunela

Elektromiogram, koji meri električnu aktivnost mišića tokom kontrakcije i opuštanja; pokazuje gde postoji oštećenje mišića i može isključiti druge probleme, ali ne potvrđuje direktno karpalni tunel.

Studiju provodljivosti nerava, koju dr Ruderman naziva zlatnim standardom za dijagnostikovanje sindroma karpalnog tunela; ovaj test koristi elektrode i blage električne impulse kako bi se utvrdilo da li se provođenje impulsa usporava dok nerv prolazi kroz karpalni tunel.

Lečenje simptoma sindroma karpalnog tunela

Postoji više različitih opcija za lečenje sindroma karpalnog tunela povezanog sa RA, a izbor terapije u velikoj meri zavisi od jačine utrnulosti.

Lečenje obično započinje nehirurškim metodama, dok se operacija razmatra ako bol, slabost ili otok potraju. Prema podacima Američkog udruženja neurohirurga, većina ljudi doživljava olakšanje simptoma karpalnog tunela uz nehirurško lečenje.

To može uključivati:

Steznike ili udlage za ručne zglobove , koje ih drže u neutralnom položaju; mogu se nositi noću tokom spavanja ili tokom dana, naročito prilikom aktivnosti koje pogoršavaju simptome

, koje ih drže u neutralnom položaju; mogu se nositi noću tokom spavanja ili tokom dana, naročito prilikom aktivnosti koje pogoršavaju simptome Lekove protiv bolova, poput ibuprofena, naproksena ili aspirina, koji mogu pomoći u smanjenju bola i otoka, iako ne rešavaju osnovni problem Injekcije steroida, koje takođe mogu ublažiti bol i otok

Ako je potrebno, hirurški zahvat može pomoći u smanjenju bola i otoka tako što se pravi rez kojim se oslobađa pritisak i smanjuje zapaljenje oko srednjeg nerva u ručnom zglobu. Nakon oporavka, nerv ima više prostora za normalno funkcionisanje bez otoka, čime se problem rešava.

Prema istraživanjima i iskustvima, slikanje, rukotvorine i drugi kreativni hobiji koji uključuju rad rukama mogu biti od pomoći osobama sa reumatoidnim artritisom. Takođe postoje različite vežbe za šake koje se mogu raditi kod kuće, a koje pomažu jačanju mišića i ublažavanju bola i ukočenosti.

Najbolje je započeti lečenje sindroma karpalnog tunela što ranije, bez obzira na to da li imate reumatoidni artritis ili ne. Nema razloga da trpite bol. Ukoliko se ne leči, karpalni tunel može dovesti do atrofije mišića i slabosti u šaci, kao i do smanjene spretnosti prstiju. U retkim slučajevima može doći do trajnog oštećenja srednjeg nerva.

Promenite navike i rutinu korišćenja šaka

Kako biste lakše funkcionisali kada imate utrnule šake, razmislite o tome kako vam predmeti iz domaćinstva mogu pomoći da lakše držite stvari. Na primer, možete koristiti makazice za zanoktice kako biste otvorili kesice sa začinima ili staviti tenisku lopticu preko drške četkice za zube, kako bi vam bilo lakše da je uhvatite.