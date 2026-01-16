Slušaj vest

Problem nije sam holesterol, zapravo, ne možemo bez njega, već određene vrste holesterola i njihova količina u krvi.

Holesterol je masna supstanca koja prirodno postoji u telu i obavlja nekoliko važnih funkcija. Neophodan je za izgradnju ćelijskih membrana i kao osnovni materijal za proizvodnju određenih hormona. Telo proizvodi sav holesterol koji je potreban, pa unos masti u ishrani ne mora biti veliki da bi telo ostalo zdravo.

Postoje dve glavne vrste holesterola: LDL (low-density lipoprotein, „loš“ holesterol) i HDL (high-density lipoprotein, „dobar“ holesterol).

Ako imate povišen holesterol, promene u ishrani mogu pomoći da ga smanjite u zdravi raspon. Vežbanje može podići nivo HDL („dobrog“ holesterola), dok promena ishrane i lekovi, naročito statini, efikasno snižavaju LDL („loš“ holesterol).

Visok nivo LDL holesterola (takozvanog "lošeg" holesterol) povezan je sa aterosklerozom, nakupljanjem masnih naslaga bogatih holesterolom u arterijama, što može suziti ili začepiti krvne sudove i usporiti protok krvi ka vitalnim organima, posebno srcu i mozgu.

Ateroskleroza koja zahvata srce naziva se koronarna bolest srca i može dovesti do srčanog udara. Ako blokira arterije koje snabdevaju mozak krvlju, može izazvati moždani udar.

Visok nivo HDL holesterola smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Međutim, ako osoba ima visok nivo i HDL i LDL, možda će i dalje biti potrebna terapija za snižavanje LDL holesterola.

Visok nivo LDL holesterola (takozvanog "lošeg" holesterol) povezan je sa aterosklerozom, nakupljanjem masnih naslaga bogatih holesterolom u arterijama Foto: Shutterstock

Da li visok holesterol izaziva simptome?

Većina ljudi sa povišenim holesterolom ne oseća simptome dok ateroskleroza ne izazove značajno suženje arterija. To može izazvati bol u grudima (angina) ili simptome smanjenog dotoka krvi u mozak (tranzitorni ishemijski napadi ili moždani udar).

Oko 1 od 500 ljudi ima nasledni poremećaj zvani porodična hiperkolesterolemija, koji može izazvati ekstremno visok holesterol (>300 mg/dL). Kod ovih osoba mogu se pojaviti noduli puni holesterola (ksantom) na tetivama, naročito Ahilovim tetivama, a i na kapcima (ksantelazme).

Budući da visok holesterol uglavnom ne daje jasne simptome, jedini pouzdan način da saznate svoj nivo jeste testiranje. Ako se otkrije povišen holesterol, stručnjak će preporučiti dalje korake – najčešće promene u načinu ishrane i načinu života, a po potrebi i lekove, prenosi Mirror.

Pored uticaja na kardiovaskualrni sistem, holesterol utiče i na varenje, nervni i endokrini sistem.

Endokrini sistem

Telo koristi holesterol za proizvodnju hormona kao što su estrogen, testosteron i kortizol. Studije pokazuju da kada se nivoi estrogena povećaju u telu, to povećava nivoe HDL i snižava nivoe LDL. Ovo objašnjava zašto žene imaju povećan rizik od srčanih oboljenja nakon menopauze. Takođe, kada postoji smanjena proizvodnja tiroidnih hormona, to može povećati ukupni i LDL holesterol.

Nervni sistem

Kada imate visok LDL holesterol, to može dovesti do moždanog udara koji može oštetiti određene delove mozga. Visok holesterol takođe može dovesti do gubitka pamćenja i mentalnih funkcija. Takođe može biti uzrok vaskularne demencije, navodi se na portalu indiatvnews.com.

Sistem za varenje

Holesterol pomaže u proizvodnji žuči. Kada imate visok holesterol u žuči, može da formira kristale i kamenje u žučnoj kesi.

Koje su preporučene vrednosti holesterola?

Idealni LDL nivo je ispod 70 mg/dL za osobe sa koronarnom bolešću, perifernom arterijskom bolešću ili nakon moždanog udara izazvanog aterosklerozom. Za zdrave osobe bez faktora rizika, nivo od 100–130 mg/dL može biti prihvatljiv.

Nivo HDL holesterola takođe je važan. Ljudi sa nivoom ispod 40 mg/dL imaju veći rizik od ateroskleroze, bolesti srca i moždanog udara. Trigliceridi bi trebalo da budu ispod 150 mg/dL.

Statini ne snižavaju samo LDL; smanjuju rizik od ateroskleroze i srčanog ili moždanog udara Foto: Shutterstock

Najbolje opcije lečenja za povišen holesterol

Potrebno je razmotriti kako pacijent reguje na dijetu, kao i njegove rizike od srčanog ili moždanog udara. Postoji pet vrsta lekova za snižavanje holesterola, ali statini su obično prvi izbor za snižavanje LDL holesterola.

Statini (HMG-CoA reduktaza inhibitori) blokiraju enzim potreban za proizvodnju holesterola. Statini ne snižavaju samo LDL; smanjuju rizik od ateroskleroze i srčanog ili moždanog udara.