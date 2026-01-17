Usvajanjem ovih navika možete zaštititi srce i smanjiti rizik od srčanog udara

Kada uđete u petu deceniju života, rizik od srčanog udara raste zbog bioloških promena u krvnim sudovima, izraženije upale u organizmu, usporavanja metabolizma, ali i uticaja stresa, fizičke neaktivnosti i nezdravih prehrambenih navika. Istraživanja pokazuju da usvajanje zdravih životnih navika smanjuje rizik od koronarne arterijske bolesti i drugih srčanih bolesti, a istovremeno promoviše duži i zdraviji život.

Dr Narendra K. Šeti, stručnjak za naturopatiju u Centru za naturopatiju i jogu, predstavlja 10 navika koje povoljno deluju na zdravlje srca, uz objašnjenja njihovih prednosti i upozorenja.

Počnite dan sa 20-30 minuta umerene aktivnosti

Vezbanje poboljšava cirkulaciju, smanjuje LDL holesterol, poboljšava osetljivost na insulin i smanjuje insulinsku rezistenciju kroz aktivnosti kao što su brzo hodanje, vožnja bicikla i joga.

- Ljudi sa bolovima u grudima ili kardiovaskularnim simptomima trebalo bi da se konsultuju sa kardiologom pre početka - kaže dr Šeti.

Uključite vežbe snage dva puta nedeljno

Mišićno tkivo poboljšava metabolizam glukoze i smanjuje krvni pritisak. Primeri: čučnjevi, elastične trake, sklekovi uz zid.

Ko treba da ih izbegava: Pacijenti sa nekontrolisanom hipertenzijom ili nakon kardiovaskularnog događaja treba da počnu pod nadzorom.

Čučnjevi jačaju mišiće i cirkulaciju, poboljšavaju metabolizam i podržavaju zdravlje srca Foto: Shutterstock

Napunite tanjir vlaknima

Sveže sezonsko voće, povrće, mahunarke i orašasti plodovi smanjuju upalu i rizik od ateroskleroze.

Ko bi trebao da obrati pažnju: Pacijenti sa bubrežnim ili crevnim problemima trebalo bi da se pridržavaju saveta o unosu vlakana, kaže stručnjak.

Prioritet 7-8 sati kvalitetnog sna

Nedovoljno sna povećava kortizol, krvni pritisak i upale, koji doprinose kardiovaskularnim bolestima. Zato je važno uspostaviti redovnu rutinu spavanja i smanjiti izloženost ekranima pred odlazak u krevet.

- Osobe koje hrču ili su umorne tokom dana trebalo bi da provere da li imaju apneju u snu - kaže dr Šeti.

Tehnike za smanjenja stresa 10 minuta dnevno

Hronični stres povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Tehnike disanja sa naizmeničnim zatvaranjem nozdrva, vođena meditacija, molitva ili vizualizacija mogu da vam pomognu da se opustite.

Ko treba da izbegava: Osobe koje osećaju vrtoglavicu pre vežbi disanja trebalo da se posavetuju sa stručnjakom.

Održavajte optimalan obim struka

Gojaznost je povezana sa insulinskom rezistencijom, povišenim masnoćama u krvi i upalom. Izbegavajte slatku, prerađenu i masnu hranu i ne jedite kasno noću.

Kontrola gojaznosti smanjuje rizik od srčanih bolesti i upala u telu Foto: Studio Romantic/Shutterstock

Pijte dovoljno tečnosti

Pravilna hidracija održava zapreminu krvi i smanjuje viskoznost. Preporučeno: 6–8 čaša dnevno.

Ko treba da izbegava: osobe sa bubrežnom insuficijencijom treba da se posavetuju sa lekarom.

Kontrolišite alkohol i prestanite s pušenjem

Pušenje oštećuje arterije, a alkohol povećava krvni pritisak i rizik od aritmija.

Ko treba da izbegava: Osobe koje su zavisne od supstanci ili alkohola trebalo da prate programe apstinencije pod nadzorom.

Nakon obroka fizička aktivnost 10-15 minuta

Lagana fizička aktivnost nakon obroka pomaže u kontroli glukoze i triglicerida i smanjuje kardiovaskularno opterećenje. Naročito se preporučuje šetnja.

Ko treba da izbegava: Osobe sa ozbiljnim problemima sa zglobovima mogu da rade vežbe koje se izvode sedeći.

Godišnji pregled srca nakon 40. godine Rutiniski skrining otkriva tihe kardiovaskularne promene. Preporučeni testovi: lipidni profil, krvni pritisak, HbA1c, EKG, ehokardiografija.

Održavanje zdravlja srca nakon 40. godine zahteva trajne promene u životnom stilu: redovno vežbanje, zdravu ishranu, dovoljno sna, upravljanje stresom, hidraciju, izbegavanje alkohola, prestanak pušenja i redovne preglede. Ove strategije pomažu da zaštitite svoje srce od srčanog udara.