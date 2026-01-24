Trepereće šare i svetlost u očima? Možda je to migrena – vodič kroz simptome i lečenje
Zamislite da iznenada vidite bizarne šare svetlosti: trepere, cik-cak se kreću kroz vazduh, bljeskaju u različitim bojama ili svetlucaju u oblicima koje podsećaju na kaleidoskop. Ovi vizuelni fenomeni mogu se pojaviti niotkuda i ubrzo nestati. Ako ih vidite periodično, to može biti znak određenih vrsta migrene.
Šta je migrena?
Migrena je česta i često iscrpljujuća vrsta glavobolje.
Tipična migrena je pulsirajuća i često je praćena mučninom, povraćanjem ili gubitkom apetita. Čak i kada glavobolja prođe, pacijenti mogu osećati iscrpljenost i dan ili više nakon napada.
Ovaj vodič za suočavanje sa migrenama pruža detaljno istraživanje uzroka, simptoma i mogućnosti lečenja. Objašnjava i lekove koji se koriste za ublažavanje migrenoznog bola, kao i novije terapije koje mogu pomoći u prevenciji. Pored lekova, vodič nudi i strategije bez medikamenata, poput izbegavanja okidača, i alternativne terapije koje mogu smanjiti učestalost i intenzitet napada.
Migrena i poremećaji vida
Migrena se obično karakteriše iscrpljujućom glavoboljom, najčešće na jednoj strani glave, koja može trajati satima ili danima.
Često je praćena:
* mučninom i povraćanjem
* „maglom u mozgu“
* osetljivošću na svetlost i zvuk
Kod oko 30% ljudi, napad migrene počinje tzv. aurom – vizuelnim fenomenima poput svetlosnih obrazaca ili iskrivljenog vida, često u polovini vidnog polja.
- Veruje se da je uzrokovana talasom moždane aktivnosti koji privremeno prekida normalnu funkciju mozga - objašnjava dr Tais Estrela, neurooftalmolog u Harvard klinici za oči i uši u Masačusetsu i dodaje:
- Aura obično nestaje u roku od sat vremena i prati je glavobolja.
Vrste migrene koje utiču na vid
Migrena aura bez glavobolje
Kod nekih ljudi, glavobolja se nikada ne javlja. Ipak, oni i dalje doživljavaju iznenadne svetlosne obrasce ili zamagljen vid, a mogu imati i druge simptome, poput mučnine i osetljivosti na svetlost.
Očna migrena
Ova vrsta migrene utiče na mrežnjaču (tkivo u zadnjem delu oka koje prenosi svetlosne signale u mozak).
- Kao i migrena sa aurom, očna migrena izaziva treperenje svetala ili zamagljen vid, ali uglavnom samo na jednom oku. Ova pojava ne izaziva bol u očima i možda se ne javlja uz klasičnu glavobolju - kaže dr Estrela.
Kada svetla mogu biti znak opasnosti
Ako svetlosni fenomeni traju duže od nekoliko minuta, ne treba ih automatski pripisivati migreni.
Mogu ukazivati na ozbiljne probleme poput:
* moždanog udara (ako su promene vida praćene slabošću lica ili tela, zbunjenošću ili otežanim govorom)
* problema sa protokom krvi u mrežnjači (ako se svetla javljaju samo u jednom oku)
U ovim slučajevima, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.
Ako već duže vreme imate epizode svetlosnih obrazaca – bilo svakodnevno ili povremeno – zakazivanje pregleda kod oftalmologa je preporučljivo kako bi se utvrdilo da li je uzrok migrena.
Lečenje i preventivne mere
Lekari koriste različite pristupe kako bi sprečili očne ili „tihe“ epizode migrene:
* Lekovi za prevenciju: npr. verapamil (blokator kalcijumovih kanala) ili topiramat.
* Suplementi: magnezijum može pomoći u smanjenju učestalosti i intenziteta napada blokiranjem hemikalija koje prenose bol u mozgu.
* Triptani: lekovi koji mogu ublažiti napad migrene nakon što počne, posebno ako je praćen aurom.
Šta možete sami da uradite
Za mnoge pacijente, jedini način da se nose sa očnim ili tihim napadom migrene je da sačekaju da prođe:
* Odmarajte se u mračnoj i tihoj sobi
* Izbegavajte vizuelnu stimulaciju koja pogoršava simptome
* Popijte vodu ako ste dehidrirani
Druge strategije uključuju:
* Meditaciju i smanjenje stresa
* Izbegavanje okidača migrene: dehidratacija, nedostatak sna, alkohol, nitriti (npr. u soja sosu) i konzervansi u pakovanim namirnicama
