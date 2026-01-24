Kod oko 30% ljudi, napad migrene počinje tzv. aurom – vizuelnim fenomenima poput svetlosnih obrazaca ili iskrivljenog vida, često u polovini vidnog polja

Slušaj vest

Zamislite da iznenada vidite bizarne šare svetlosti: trepere, cik-cak se kreću kroz vazduh, bljeskaju u različitim bojama ili svetlucaju u oblicima koje podsećaju na kaleidoskop. Ovi vizuelni fenomeni mogu se pojaviti niotkuda i ubrzo nestati. Ako ih vidite periodično, to može biti znak određenih vrsta migrene.

Šta je migrena?

Migrena je česta i često iscrpljujuća vrsta glavobolje.

Tipična migrena je pulsirajuća i često je praćena mučninom, povraćanjem ili gubitkom apetita. Čak i kada glavobolja prođe, pacijenti mogu osećati iscrpljenost i dan ili više nakon napada.

Ovaj vodič za suočavanje sa migrenama pruža detaljno istraživanje uzroka, simptoma i mogućnosti lečenja. Objašnjava i lekove koji se koriste za ublažavanje migrenoznog bola, kao i novije terapije koje mogu pomoći u prevenciji. Pored lekova, vodič nudi i strategije bez medikamenata, poput izbegavanja okidača, i alternativne terapije koje mogu smanjiti učestalost i intenzitet napada.

Migrena i poremećaji vida

Migrena se obično karakteriše iscrpljujućom glavoboljom, najčešće na jednoj strani glave, koja može trajati satima ili danima.

Često je praćena:

* mučninom i povraćanjem

* „maglom u mozgu“

* osetljivošću na svetlost i zvuk

Kod oko 30% ljudi, napad migrene počinje tzv. aurom – vizuelnim fenomenima poput svetlosnih obrazaca ili iskrivljenog vida, često u polovini vidnog polja.

- Veruje se da je uzrokovana talasom moždane aktivnosti koji privremeno prekida normalnu funkciju mozga - objašnjava dr Tais Estrela, neurooftalmolog u Harvard klinici za oči i uši u Masačusetsu i dodaje:

- Aura obično nestaje u roku od sat vremena i prati je glavobolja.

Migrena se obično karakteriše iscrpljujućom glavoboljom, najčešće na jednoj strani glave, koja može trajati satima ili danima Foto: Shutterstock

Vrste migrene koje utiču na vid Migrena aura bez glavobolje

Kod nekih ljudi, glavobolja se nikada ne javlja. Ipak, oni i dalje doživljavaju iznenadne svetlosne obrasce ili zamagljen vid, a mogu imati i druge simptome, poput mučnine i osetljivosti na svetlost.

Očna migrena

Ova vrsta migrene utiče na mrežnjaču (tkivo u zadnjem delu oka koje prenosi svetlosne signale u mozak).

- Kao i migrena sa aurom, očna migrena izaziva treperenje svetala ili zamagljen vid, ali uglavnom samo na jednom oku. Ova pojava ne izaziva bol u očima i možda se ne javlja uz klasičnu glavobolju - kaže dr Estrela.

Kada svetla mogu biti znak opasnosti

Ako svetlosni fenomeni traju duže od nekoliko minuta, ne treba ih automatski pripisivati migreni.

Mogu ukazivati na ozbiljne probleme poput:

* moždanog udara (ako su promene vida praćene slabošću lica ili tela, zbunjenošću ili otežanim govorom)

* problema sa protokom krvi u mrežnjači (ako se svetla javljaju samo u jednom oku)

U ovim slučajevima, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.

Ako već duže vreme imate epizode svetlosnih obrazaca – bilo svakodnevno ili povremeno – zakazivanje pregleda kod oftalmologa je preporučljivo kako bi se utvrdilo da li je uzrok migrena.

Lečenje i preventivne mere

Lekari koriste različite pristupe kako bi sprečili očne ili „tihe“ epizode migrene:

* Lekovi za prevenciju: npr. verapamil (blokator kalcijumovih kanala) ili topiramat.

* Suplementi: magnezijum može pomoći u smanjenju učestalosti i intenziteta napada blokiranjem hemikalija koje prenose bol u mozgu.

* Triptani: lekovi koji mogu ublažiti napad migrene nakon što počne, posebno ako je praćen aurom.

Meditacija i tehnike pravilnog disanja mogu da ublaže migrenu Foto: Profimedia

Šta možete sami da uradite

Za mnoge pacijente, jedini način da se nose sa očnim ili tihim napadom migrene je da sačekaju da prođe:

* Odmarajte se u mračnoj i tihoj sobi

* Izbegavajte vizuelnu stimulaciju koja pogoršava simptome

* Popijte vodu ako ste dehidrirani

Druge strategije uključuju:

* Meditaciju i smanjenje stresa