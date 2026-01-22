Slušaj vest

Neobičan osip pojavio se pre nekoliko nedelja, a uprkos blagim merama, kremi na bazi kortikosteroida i redovnoj hidrataciji, i dalje ne prolazi? Mnogi takve promene na koži doživljavaju kao estetski problem ili prolaznu smetnju. U većini slučajeva uzrok zaista leži u uobičajenim stanjima, poput ekcema ili alergijske reakcije. Međutim, kada imuni sistem počne da napada sopstvene ćelije i tkiva, što je osnova svih autoimunih bolesti, prvi znaci često se pojavljuju upravo na koži.

Autoimune bolesti pogađaju oko osam odsto populacije, a čak 80 odsto obolelih su žene, pokazuju podaci američkog Nacionalnog instituta za zdravlje. Kod brojnih oboljenja zapaljenje se može uočiti na koži mnogo pre nego što se razviju unutrašnji simptomi.

- Ljudi često potcenjuju promene na koži i doživljavaju ih kao kozmetički problem, a ne kao znak sistemske bolesti. U većini slučajeva to jeste bezazleno, ali ponekad uzrok može da bude autoimuno oboljenje - kaže dr Robert Šmerling, reumatolog i urednik Harvard Health Publishinga.

Kada problem nije samo na površini

Nekoliko autoimunih bolesti manifestuje se prvenstveno kroz promene na koži, i to osipe, plikove, perutanje, suvoću, zadebljanja, promene pigmentacije ili bolne lezije.

nastaju crvene, zadebljale i ljuspaste promene, a kod dela obolelih razvija se i psorijatični artritis, koji dovodi do bola i otoka zglobova. Lupus može izazvati karakterističan osip u obliku leptira na licu, često pod uticajem sunca, dok sistemski oblik bolesti može zahvatiti bubrege, srce i mozak.

koža postaje zategnuta i tvrda zbog prekomerne proizvodnje kolagena, a promene mogu zahvatiti i unutrašnje organe. Dermatomiozitis se često prepoznaje po crvenkasto-ljubičastom osipu na kapcima, ali može dovesti i do slabosti mišića.

Vitiligo uzrokuje gubitak pigmenta, a može da bude i posledica dijabetesa Foto: Shutterstock

nastaju veliki plikovi ispunjeni tečnošću, jer imuni sistem napada strukture koje povezuju slojeve kože. Alopecija areata dovodi do opadanja kose u pečatima ili čak potpunog gubitka.

izaziva ljubičaste, ravne promene na koži koje svrbe, ali može zahvatiti i sluzokožu, nokte i folikule dlake. Autoimune bolesti štitaste žlezde , poput Hašimotovog i Grejvsovog oboljenja, mogu se ispoljiti i kroz promene na koži - suvoću, bledilo, otoke ili grubu teksturu.

, koja nastaje kao reakcija imunog sistema na gluten, manji broj obolelih dobija osip, plikove ili rane na koži. Reumatoidni artritis uglavnom pogađa zglobove, ali kod nekih pacijenata javljaju se potkožni čvorići.

Promene na koži mogu da se jave mesecima ili čak godinama pre nego što se postavi dijagnoza autoimune bolesti, upozorava dr Šmerling.

- Na autoimunu bolest mogu ukazivati znaci poput izraženog osipa na licu, iznenadnog opadanja kose, uporne suvoće, svraba ili osipa koji ne prolaze uprkos nezi kod kuće. Posebno su sumnjive situacije u kojima se promene na koži javljaju zajedno sa drugim simptomima - slabošću mišića, neobjašnjivim gubitkom telesne težine ili hroničnim umorom - opominje doktor.

Slabost, neobjašnjivo mršavljenje i umor su mogući sistemski simptomi Foto: Shutterstock