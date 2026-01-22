Kada su promene na koži znak autoimune bolesti? Reumatolog sa Harvarda otkriva upozoravajuće signale
Neobičan osip pojavio se pre nekoliko nedelja, a uprkos blagim merama, kremi na bazi kortikosteroida i redovnoj hidrataciji, i dalje ne prolazi? Mnogi takve promene na koži doživljavaju kao estetski problem ili prolaznu smetnju. U većini slučajeva uzrok zaista leži u uobičajenim stanjima, poput ekcema ili alergijske reakcije. Međutim, kada imuni sistem počne da napada sopstvene ćelije i tkiva, što je osnova svih autoimunih bolesti, prvi znaci često se pojavljuju upravo na koži.
Autoimune bolesti pogađaju oko osam odsto populacije, a čak 80 odsto obolelih su žene, pokazuju podaci američkog Nacionalnog instituta za zdravlje. Kod brojnih oboljenja zapaljenje se može uočiti na koži mnogo pre nego što se razviju unutrašnji simptomi.
- Ljudi često potcenjuju promene na koži i doživljavaju ih kao kozmetički problem, a ne kao znak sistemske bolesti. U većini slučajeva to jeste bezazleno, ali ponekad uzrok može da bude autoimuno oboljenje - kaže dr Robert Šmerling, reumatolog i urednik Harvard Health Publishinga.
Kada problem nije samo na površini
Nekoliko autoimunih bolesti manifestuje se prvenstveno kroz promene na koži, i to osipe, plikove, perutanje, suvoću, zadebljanja, promene pigmentacije ili bolne lezije.
- Kod psorijazenastaju crvene, zadebljale i ljuspaste promene, a kod dela obolelih razvija se i psorijatični artritis, koji dovodi do bola i otoka zglobova.
- Lupusmože izazvati karakterističan osip u obliku leptira na licu, često pod uticajem sunca, dok sistemski oblik bolesti može zahvatiti bubrege, srce i mozak.
- Kod sklerodermijekoža postaje zategnuta i tvrda zbog prekomerne proizvodnje kolagena, a promene mogu zahvatiti i unutrašnje organe.
- Dermatomiozitis se često prepoznaje po crvenkasto-ljubičastom osipu na kapcima, ali može dovesti i do slabosti mišića.
- Vitiligouzrokuje gubitak pigmenta, pa se na koži pojavljuju bele mrlje, najčešće na rukama i licu.
- Kod buloznog pemfigoida nastaju veliki plikovi ispunjeni tečnošću, jer imuni sistem napada strukture koje povezuju slojeve kože.
- Alopecijaareata dovodi do opadanja kose u pečatima ili čak potpunog gubitka.
- Lichen planus izaziva ljubičaste, ravne promene na koži koje svrbe, ali može zahvatiti i sluzokožu, nokte i folikule dlake.
- Autoimune bolesti štitaste žlezde, poput Hašimotovog i Grejvsovog oboljenja, mogu se ispoljiti i kroz promene na koži - suvoću, bledilo, otoke ili grubu teksturu.
- Kod celijakije, koja nastaje kao reakcija imunog sistema na gluten, manji broj obolelih dobija osip, plikove ili rane na koži.
- Reumatoidni artritis uglavnom pogađa zglobove, ali kod nekih pacijenata javljaju se potkožni čvorići.
Sarkoidoza može izazvati ljubičaste ili crvenkaste promene na koži, ali i zahvatiti pluća, jetru i druge organe.
Promene koje prethode dijagnozi
Promene na koži mogu da se jave mesecima ili čak godinama pre nego što se postavi dijagnoza autoimune bolesti, upozorava dr Šmerling.
- Na autoimunu bolest mogu ukazivati znaci poput izraženog osipa na licu, iznenadnog opadanja kose, uporne suvoće, svraba ili osipa koji ne prolaze uprkos nezi kod kuće. Posebno su sumnjive situacije u kojima se promene na koži javljaju zajedno sa drugim simptomima - slabošću mišića, neobjašnjivim gubitkom telesne težine ili hroničnim umorom - opominje doktor.
U takvim situacijama, promene na koži ne bi trebalo posmatrati izolovano, već kao mogući deo šire slike zdravlja organizma. Pravovremeni pregled lekara i povezivanje simptoma na koži sa drugim tegobama je ključan korak ka ranom otkrivanju bolesti i sprečavanju ozbiljnijih posledica, poručuje dr Šmerling.
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs
