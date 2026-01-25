Dijabetes i oštećenje sluha: Još jedna tiha komplikacija koju mnogi ne primete na vreme
Dijabetes je bolest koja ne utiče samo na nivo šećera u krvi, već vremenom može da ošteti krvne sudove i nerve širom organizma. Srce, bubrezi, vid i periferni nervi već su dobro poznate "mete" dugotrajno povišenog šećera, ali nova istraživanja ukazuju na još jednu često zanemarenu posledicu, a to je gubitak sluha.
Studija objavljena u novembarskom izdanju časopisa Otolaryngology–Head and Neck Surgery pokazala je da osobe sa dijabetesom imaju značajno veći rizik od oštećenja sluha u poređenju sa ljudima koji nemaju ovu bolest. Naučnici su analizirali podatke iz 17 studija koje su obuhvatile ukupno 3.910 osoba sa dijabetesom i 4.084 bez dijagnoze. Rezultati su pokazali da je između 41 i 72 odsto osoba sa dijabetesom imalo određeni stepen gubitka sluha, a prosečan rizik bio je više od četiri puta veći nego kod ljudi bez dijabetesa.
Oštećenje sluha bilo je najizraženije na višim frekvencijama, a rizik je bio posebno povećan kod osoba sa slabije regulisanim dijabetesom. Viši nivo HbA1c - pokazatelja prosečnog nivoa šećera u krvi tokom prethodna tri meseca - bio je povezan sa umerenim do teškim gubitkom sluha. Takođe, osobe koje imaju dijabetes duže od deset godina imale su dvostruko veći rizik od oštećenja sluha u odnosu na one sa kraćim trajanjem bolesti.
Na šta da obratite pažnju?
Stručnjaci savetuju da ljudi sa dijabetesom obrate pažnju i na suptilne promene sluha, poput otežanog razumevanja govora u buci ili potrebe da pojačavaju televizor. U slučaju i najmanje sumnje, preporučuje se razgovor sa lekarom i po potrebi upućivanje na pregled kod ORL specijaliste. Dobra regulacija šećera u krvi pomaže oći ne samo u očuvanju sluha, već i u sprečavanju daljeg oštećenja unutrašnjeg uha.
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs
Samo izbacivanje šećera nije dovoljno ako imate dijabetes: Presudne su ove namirnice bogate vlaknima