Dijabetes je bolest koja ne utiče samo na nivo šećera u krvi, već vremenom može da ošteti krvne sudove i nerve širom organizma. Srce, bubrezi, vid i periferni nervi već su dobro poznate "mete" dugotrajno povišenog šećera, ali nova istraživanja ukazuju na još jednu često zanemarenu posledicu, a to je gubitak sluha.

Studija objavljena u novembarskom izdanju časopisa Otolaryngology–Head and Neck Surgery pokazala je da osobe sa dijabetesom imaju značajno veći rizik od oštećenja sluha u poređenju sa ljudima koji nemaju ovu bolest. Naučnici su analizirali podatke iz 17 studija koje su obuhvatile ukupno 3.910 osoba sa dijabetesom i 4.084 bez dijagnoze. Rezultati su pokazali da je između 41 i 72 odsto osoba sa dijabetesom imalo određeni stepen gubitka sluha, a prosečan rizik bio je više od četiri puta veći nego kod ljudi bez dijabetesa.

Dobra regulacija šećera u krvi čuva sluh i sprečava dalja oštećenja unutrašnjeg uha Foto: Shutterstock

Oštećenje sluha bilo je najizraženije na višim frekvencijama, a rizik je bio posebno povećan kod osoba sa slabije regulisanim dijabetesom. Viši nivo HbA1c - pokazatelja prosečnog nivoa šećera u krvi tokom prethodna tri meseca - bio je povezan sa umerenim do teškim gubitkom sluha. Takođe, osobe koje imaju dijabetes duže od deset godina imale su dvostruko veći rizik od oštećenja sluha u odnosu na one sa kraćim trajanjem bolesti.

Na šta da obratite pažnju?