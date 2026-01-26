Ovi tumori mogu uticati na sve, od rutinskih zadataka poput jedenja i oblačenja do načina na koji se krećemo, razmišljamo i govorimo.

Tumor na mozguse razvija kada ćelije u mozgu ili oko njega abnormalno rastu, a mogu biti benigni (nekancerozni) ili maligni (kancerozni).

Benigni tumori mozga mogu zahtevati lečenje ako dovoljno narastu da pritiskaju delove mozga koji kontrolišu važne funkcije mozga ili tela. Ovi tumori mogu uticati na sve, od rutinskih zadataka poput jedenja i oblačenja do načina na koji se krećemo, razmišljamo i govorimo.

Iako simptomi tumora na mozgu mogu značajno da variraju u zavisnosti od veličine tumora, lokacije i brzine rasta, poznavanje ranih znakova upozorenja može značiti raniju dijagnozu i bolje mogućnosti lečenja.

Tumori mozga su retki, ali kao i kod većine vrsta raka, što se pre rak mozga otkrije i leči, veća je verovatnoća uspešnog ishoda.

Evo najčešćih upozoravajućih znakova i simptoma tumora na mozgu:

Problemi sa slabošću ili utrnulošću

Mozakje podeljen na različite regione koji kontrolišu razne telesne funkcije. Određeni delovi mozga kontrolišu pokrete i osećaje naših ruku, nogu i lica. Drugi regioni mozga takođe utiču na naše razmišljanje, koordinaciju i sposobnost govora. Zbog toga tumori mozga mogu izazvati probleme sa bilo kojom od ovih funkcija.

Kada su ovi simptomi uzrokovani problemom u mozgu, obično se javljaju na jednoj strani tela, a ne svuda. Na primer, jedna ruka ili noga mogu se osećati slabije, teže ili utrnulo u poređenju sa drugom stranom. U nekim slučajevima, slabost može obuhvatiti lice, što uzrokuje opuštanje lica, nejasan govor ili otežano gutanje.

Kada je iznenadna ili novonastala slabost posledica problema sa mozgom, ovi simptomi su češće uzrokovani moždanim udarom . Međutim, tumori mozga mogu izazvati napade koji mogu imitirati moždani udar.Stoga, ako vi ili neko sa kim ste u kontaktu doživite iznenadnu promenu bilo kog neurološkog simptoma, ove simptome treba odmah pregledati u hitnoj pomoći kako bi se utvrdio uzrok i što pre započelo lečenje.

Ako se utrnulost ponavlja, ne nestaje ili se vremenom pogoršava, može ukazivati na zdravstveni problem koji zahteva lečenje Foto: Shutterstock

Napadi

Novi napadi kod odrasle osobe jedan su od najčešćih znakova određenih vrsta tumora mozga. Napadi se javljaju kada tumor poremeti normalnu električnu aktivnost u mozgu. Mogu uključivati konvulzije celog tela, iznenadne trzaje mišića, kratke gubitke svesti, konfuziju ili neobične senzacije, poput peckanja ili "deža via". U nekim slučajevima, napadi mogu delovati suptilno. Na primer, osoba može izgledati kao da zuri u prazno ili da ne reaguje dok joj se govori.

Pored toga, napadi se mogu javiti u češće prepoznatljivom obliku, sa nekontrolisanim tresenjem celog tela ili grčevima koji pogađaju jednu stranu tela, kao što su ruka, noga ili lice.

- Napadi nikada nisu normalni - kaže dr Džeremi Ciporen,neurohirurg u klinici Skrips i onkološkom centru Skrips i ističe:

- Čak i samo jedan neobjašnjiv napad trebalo bi da pokrene medicinsku procenu.

Problemi sa razumevanjem govora ili jezika

Tumori mozga mogu uticati na to kako osoba govori i razume jezik.

Dok većina ljudi povremeno ima poteškoća da pronađe pravu reč, što je normalno iskustvo kod zdravih osoba, teškoće u govoru povezane sa tumorima mozga su obično češće i primetnije.

Promene u govoru izazvane tumorima mozga mogu imati različite oblike.

Neki ljudi imaju problema sa izgovaranjem ispravnih glasova reči ili češće koriste pogrešne reči. Drugi mogu početi da govore glasovima koji podsećaju na reči, ali nisu prave reči. Ovo se može pogrešno protumačiti kao zabuna jer govor možda nema smisla slušaocima.

Tumori mozga takođe mogu uticati na mišiće uključene u govor, što dovodi do promena u kvalitetu glasa ili nejasnog govora.

Mozak nije odgovoran samo za govor, već i za razumevanje onoga što drugi ljudi govore. Tumori na mozgu mogu otežati razumevanje onoga što nam ljudi govore. Ovo se često može opisati kao konfuzija, ali može biti i afazija usled tumora u jezičkom centru mozga. Ako se ovi simptomi pojave iznenada, u roku od nekoliko sekundi, minuta ili dana, to može biti medicinska hitnost, poput moždanog udara, pa se preporučuje poseta hitnoj pomoći.

Tumori mozga mogu uticati na to kako osoba govori i razume jezik Foto: Shutter

Kognitivne ili promene ličnosti

Frontalni režanj mozga kontroliše rasuđivanje, prosuđivanje, emocije i ponašanje. Tumor ovde može dovesti do primetnih promena u ličnosti ili obradi informacija, kao što su teškoće sa koncentracijom ili pamćenjem, povećana zbunjenost ili loše donošenje odluka.

Promene ličnosti mogu uključivati promene raspoloženja, razdražljivost, rizično ponašanje ili gubitak interesovanja za omiljene aktivnosti. Ponovo, takve promene mogu imati druge uzroke, kao što su depresija ili bolesti povezane sa demencijom . Bez obzira na uzrok, kognitivne ili promene ličnosti treba da proceni lekar.

Nove uporne ili jake glavobolje

Glavobolje su česte i mogu imati desetine uzroka - stres, vreme, napetost mišića, dehidraciju, migrene i još mnogo toga. Tumori mozga mogu izazvati glavobolje kada tumor poveća pritisak unutar lobanje (poznat kao intrakranijalni pritisak) ili pritiska krvne sudove ili omotač mozga.

- Iskustvo i obrazac glavobolja razlikuju glavobolje povezane sa tumorom mozga od drugih, češćih vrsta glavobolja poput migrene i tenzionih glavobolja - kaže dr Tresa Mekgranahan, neuroonkolog u klinici Skrips i direktorka neuroonkološkog programa u Centru za rak Skrips i dodaje:

- Glavobolje izazvane tumorom mozga imaju tendenciju da budu gore kada pacijenti leže, na primer kada spavaju, a manje intenzitetne kada su ljudi budni i aktivniji. Pored toga, određene aktivnosti poput savijanja, kašljanja ili pražnjenja creva mogu značajno pogoršati glavobolju. Iznenadni početak najgore glavobolje u vašem životu trebalo bi da zahteva hitnu medicinsku pomoć.“

Imajte na umu da su glavobolje česte, a tumori mozga retki. To znači da su simptomi glavobolje samo retko simptom tumora mozga. U stvari, glavobolje su toliko česte da postoji mnogo pacijenata sa benignim tumorima mozga kod kojih glavobolja uopšte nije povezana sa tumorom mozga. Uz to rečeno, ako imate nove ili pogoršane glavobolje, razgovarajte o njima sa svojim lekarom radi procene vrste glavobolje i najboljih opcija lečenja.

Glavobolje izazvane tumorom mozga imaju tendenciju da budu gore kada pacijenti leže, na primer kada spavaju, a manje intenzitetne kada su ljudi budni i aktivniji. Foto: Shutterstock

Mučnina i povraćanje

Neobjašnjiva, česta i uporna mučnina i povraćanje mogu biti još jedan znak povećanog pritiska ili promene u zadnjem delu mozga. Međutim, mučninu i povraćanje mnogo češće izazivaju gastrointestinalni problemi, kao što su želudačni virusi ili trovanje hranom.

Jedna karakteristika koja može pomoći u razlikovanju mučnine i povraćanja povezanih sa tumorima mozga, posebno kod dece, jeste povraćanje koje se javlja ujutru ili nakon buđenja i poboljšava se kako dan odmiče.

Problemi sa ravnotežom ili koordinacijom

Ravnoteža i koordinacija su složeni zadaci koji uključuju mozak i živce. Ravnoteža je veština koja se može poboljšati vežbanjem, a može se pogoršati sa godinama. Kada tumori mozga izazivaju probleme sa ravnotežom ili koordinacijom, to je češće na jednoj strani tela ili je povezano sa tremorom ili neobičnom kontrolom pokreta.

Gubitak sluha

Tumori mozga mogu izazvati različite slušne simptome. Sluh je važan način na koji interagujemo sa svetom, a smanjenje ili gubitak sluha na jednom uhu može biti uzrokovan pritiskom tumora mozga na živac koji prenosi informacije o zvuku iz uha u mozak.

- Gubitak sluha koji pogađa jednu stranu, problemi sa ravnotežom i osećajem okretanja bez prostora (takođe poznatim kao vrtoglavica ) mogu biti posledica tumora mozga i trebalo bi ih proceniti testovima sluha i magnetnom rezonancom mozga - kaže dr Ciporen.

Druge promene sluha, kao što su postepeni gubitak sluha na oba uha ili zujanje ili zvonjava poznati kao tinitus, retko su povezani sa tumorima mozga. Pokazalo se da rana korekcija gubitka sluha pomaže u zaštiti mozga i trebalo bi je proceniti.

Gubitak sluha koji pogađa jednu stranu, problemi sa ravnotežom i osećajem okretanja bez prostora (takođe poznatim kao vrtoglavica ) mogu biti posledica tumora mozga Foto: Shutterstock

Promene vida

Mozak igra ključnu ulogu u obradi vizuelnih informacija od očiju do iskustva vida. Tumori u delovima mozga koji kontrolišu vid mogu izazvati dvostruki vid, delimični vid i/ili gubitak vida boja, slepe tačke ili, u retkim slučajevima, viđenje stvari koje nisu tu.

Ako se pad vida ne može objasniti primarnim problemom sa očima, kao što su kratkovidost ili dalekovidost, katarakta, makularna degeneracija i nije korigovan naočarima ili sočivima, potrebna je dalja procena. Ovi simptomi mogu imati i druge, manje ozbiljne uzroke, kao što su migrene ili problem sa samim okom. Obavezno proverite nove promene vida kod lekara.