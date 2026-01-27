Slušaj vest

Retko razmišljamo o znojukao o nečemu više od sporednog efekta toplote ili vežbanja, ali on može biti vredniji nego što mislimo. Kapljice koje naša tela prirodno izlučuju sadrže hemijski otisak onoga što se dešava unutra, uključujući rane znake upozorenja na bolesti poput dijabetesa, raka, Parkinsonove i Alchajmerove bolesti koje lekar možda neće otkriti godinama.

Znoj sadrži biomarkere, kao što su kortizol, nivoi hormona, elektroliti, glukoza, pa čak i nivoi lekova, koji nude naznake o svemu, od stresa i metaboličkog zdravlja do toga koliko dobro osoba reaguje na lečenje, prema studiji objavljenoj u časopisu Journal of Pharmaceutical Analysis.

Međutim, otključavanje punog dijagnostičkog potencijala znoja nije jednostavno. Rezultati se mogu značajno razlikovati od osobe do osobe, a tehničke prepreke ostaju pre nego što se uređajima može verovati u kliničke uslove, pored tradicionalnih skrininga kao što su testovi krvi i urina.

Kako rade monitori znoja

Trenutno su komercijalno dostupne četiri glavne vrste uređaja za sakupljanje znoja, od kojih većina koristi nosive flastere ili upijajuće jastučiće koji se postavljaju direktno na kožu. Flasteri mogu ostati pričvršćeni do 14 dana, omogućavajući ljudima da se tuširaju, vežbaju i obavljaju svoje svakodnevne rutine.

Kada se znoj proizvede, on teče kroz sićušne kanale ili se upija u materijale unutar uređaja - rekao je za "Epok Tajms" Džon Rodžers, istraživač studije iz 2023. godine objavljene u časopisu „Science“ o znoju kao dijagnostičkoj biološkoj tečnosti i član fakulteta za biomedicinsko inženjerstvo na Univerzitetu Nortvestern.

- Ovi kanali, svaki prečnika ljudske dlake, hvataju, skladište i analiziraju biomarkere u znoju koristeći hemijske reakcije koje menjaju boju. U većini slučajeva, dovoljno znoja može se sakupiti za oko 30 minuta. Neki flasteri, kao što je Gx (Gatorade) flaster za znoj, mogu da pružaju informacije u realnom vremenu putem mobilne aplikacije, mereći nivo hidratacije i elektrolita kod sportista tokom vežbanja.

- Ovi sistemi ne mere samo hemikalije u znoju, već pokušavaju da protumače šta ta merenja zapravo znače za ljudsko telo koristeći veštačku inteligenciju i mašinsko učenje - rekao je za "The Epoch Times" Ruzbeh Gafari, izvršni direktor i suosnivač kompanije Epicore Biosystems, i još jedan autor studije „Science“ i istakao:

- Modeli veštačke inteligencije i mašinskog učenja igraju ključnu ulogu u analizi podataka tako što razlažu personalizovane interpretacije velikih skupova podataka na osnovu faktora kao što su brzina znojenja, temperatura, nivo aktivnosti i osnovno zdravstveno stanje.

Kapljice koje naša tela prirodno izlučuju sadrže hemijski otisak onoga što se dešava unutra, uključujući rane znake upozorenja na bolesti poput dijabetesa, raka, Parkinsonove i Alchajmerove bolesti koje lekar možda neće otkriti godinama. Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Od sportskih performansi do skrininga bolesti

Analiza znoja je dugo povezana sa sportskim performansama, gde se koristi za praćenje statusa hidratacije, gubitka elektrolita i termoregulacije tokom treninga i takmičenja.Za sportiste, ova merenja pomažu u optimizaciji performansi, sprečavanju umora i grčeva i smanjenju rizika od povreda omogućavajući personalizovane strategije hidratacije i oporavka.

Dok se trenutne komercijalne primene uglavnom fokusiraju na hidrataciju i praćenje elektrolita kod sportista, istraživači istražuju potencijal znoja za rano otkrivanje bolesti.

Znoj uklanja otpadne proizvode iz tela, uključujući višak mikronutrijenata i toksičnih supstanci. Pošto mnoge od ovih hemikalija takođe cirkulišu u krvotoku, znoj može da odražava šta se dešava unutar tela, bez potrebe za invazivnijim testovima.

Jedan primer je merenje glukoze, šećera koji ćelijama obezbeđuje energiju i koji se rutinski prati tokom zdravstvenih procena, posebno kod osoba sa dijabetesom. Iako se praćenje glukoze na osnovu znoja još uvek usavršava, ono se pokazuje kao manje bolna alternativa čestim testovima ubodom prsta.

Znoj takođe sadrži biomarkere povezane sa upalom, prirodnim odgovorom tela na povredu ili infekciju. To uključuje citokine, koji signaliziraju imunološku aktivaciju, i laktat, čiji se nivo povećava kada su tkiva pod stresom.

Hronična upala je povezana sa autoimunim poremećajima, kardiovaskularnim bolestima i rakom. Studije su pokazale da rano otkrivanje bolesti može dovesti do boljih ishoda lečenja, jer lekari često mogu ranije započeti lečenje i sprečiti da stanje postane ozbiljnije. Rano otkrivanje takođe može smanjiti potrebu za agresivnim tretmanima i poboljšati ukupni kvalitet života pacijenta.

Analiza znoja je dugo povezana sa sportskim performansama, gde se koristi za praćenje statusa hidratacije, gubitka elektrolita i termoregulacije tokom treninga i takmičenja Foto: Profimedia

Neurološke bolesti ostavljaju tragove u znoju

Nedavna istraživanja pokazuju da analiza znoja može pomoći u otkrivanju Alchajmerove bolesti.

Iako Alchajmerova bolest prvenstveno pogađa mozak i pamćenje, može uticati i na nivo natrijuma. Natrijum u znoju je važan jer pomaže u regulisanju telesne temperature, a promene u nivou natrijuma u ​​znoju mogu učiniti ljude sa Alchajmerovom bolešću osetljivijim na toplotu, povećavajući rizik od problema povezanih sa toplotom.

Studija iz 1993. godine otkrila je da je oko 27 procenata žena sa Alchajmerovom bolešću pokazalo smanjeno znojenje, u poređenju sa samo 7 procenata zdrave kontrolne grupe. Smanjena sposobnost znojenja mogla bi otežati ljudima sa Alchajmerovom bolešću da se rashlade, povećavajući rizik od toplotnog stresa.

Znoj takođe može pomoći u otkrivanju Parkinsonove bolesti, neurološkog poremećaja uzrokovanog postepenim gubitkom ćelija koje proizvode dopamin, hemikaliju potrebnu za kretanje i koordinaciju. Pošto rano dijagnostikovanje Parkinsonove bolesti može biti teško, istraživači traže nove biološke markere koji bi mogli pomoći u ranijem otkrivanju bolesti i praćenju njenog napredovanja.

Nedavna istraživanja pokazuju da analiza znoja može pomoći u otkrivanju Alchajmerove bolesti. Foto: Shutterstock

Jedna studija je analizirala briseve kože od 150 ljudi i otkrila jasne razlike u sebumu - masnoj supstanci koju proizvodi koža - između ljudi sa Parkinsonovom bolešću i onih bez nje. Međutim, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se potvrdilo da li se ove razlike mogu pouzdano koristiti za dijagnozu stanja.

Analiza znoja nije ograničena samo na markere vezane za zdravlje – ona takođe može otkriti izloženost drogama kao što su amfetamini, opioidi i kokain, kao i pesticidi.

Detekcija može pomoći u medicinskom praćenju, bezbednosti na radu i studijama izloženosti životnoj sredini. Na primer, mogla bi pomoći u identifikaciji kontinuirane izloženosti štetnim hemikalijama u poljoprivrednim ili industrijskim uslovima, omogućavajući poboljšanje bezbednosnih mera. Konkretnije, može otkriti izloženost teškim metalima i toksinima, kao što su olovo, arsen i živa, omogućavajući ranu intervenciju pre nego što se razviju ozbiljne posledice po zdravlje.

Praćenje znoja u odnosu na testiranje krvi

Praćenje znoja ima mnoge prednosti - nudi veći prozor za detekciju i detekciju biomarkera na dubljem molekularnom nivou, prema studiji objavljenoj u časopisu "Science".

- Praćenje znoja je mnogo praktičnije od praćenja krvi jer pristup znoju ne zahteva prodor kroz kožu - rekao je Rodžers i dodao:

- Testovi se mogu sprovoditi kod kuće bez potrebe za specijalizovanim objektima ili obučenim osobljem.

Testiranje znoja moglo bi učiniti praćenje zdravlja pristupačnijim, posebno za ljude kojima je potrebno često testiranje, kao što su sportisti, ljudi sa hroničnim stanjima ili ljudi koji žele da prate opšte blagostanje.

Međutim, naučnici ne vide znoj kao potpunu zamenu za testiranje krvi.

- Mi znoj posmatramo kao novi fiziološki tok podataka koji dopunjuje postojeće alate, posebno za praćenje i personalizovane intervencije u vezi sa blagostanjem i zdravljem - rekao je Gafari.

Drugim rečima, znoj dodaje još jedan sloj informacija, dajući lekarima i istraživačima potpuniju sliku o tome šta se dešava unutar tela.

Dinamička priroda znoja predstavlja neke izazove.

- Donedavno su postojale velike prepreke, uključujući teškoće u prikupljanju čistih, vremenski određenog uzoraka znoja, ograničeno razumevanje kako biomarkeri znoja koreliraju sa nivoima u krvi/serumu i nedostatak nosivih platformi koje mogu da mere podatke - rekao je Gafari.

Znoj takođe sadrži biomarkere povezane sa upalom, prirodnim odgovorom tela na povredu ili infekciju Foto: Miyuki Satake / Alamy / Alamy / Profimedia

Drugi problemi uključuju isparavanje znoja sa kože, kontaminaciju znoja drugim supstancama i rukovanje znojem u malim količinama. Dovoljna količina znoja je tipičan problem, posebno kod odojčadi i male dece.



Budućnost testiranja znoja

- Trenutno su najrealnije i najuticajnije primene ranog otkrivanja u praćenju i skriningu, rekao je Gafari.

Kratkoročne primene uključuju otkrivanje gubitka tečnosti i elektrolitskog disbalansa pre nego što se pojave simptomi dehidracije, upravljanje fiziološkim stresom i umorom kod sportista, praćenje hroničnih stanja i praćenje izloženosti životnoj sredini i profesionalnoj izloženosti.

Gledajući u budućnost, kombinovanje analize znoja sa nosivom tehnologijom, veštačkom inteligencijom i mobilnim aplikacijama moglo bi učiniti personalizovano praćenje zdravlja još preciznijim i praktičnijim. Kontinuirano praćenje znoja moglo bi upozoravati ljude u realnom vremenu o nivoima hidratacije, stresu i izloženosti toksinima, omogućavajući proaktivnu zaštitu zdravlja.