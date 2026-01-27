Akutno otkazivanje jetre se dešava naglo, u roku od nekoliko dana ili nedelja, kada nešto preoptereti kapacitet jetre da se nosi sa tim

Akutna insuficijencija jetre je gubitak funkcije jetre koji se dešava brzo — za nekoliko dana ili nedelja — obično kod osobe koja nema prethodnu bolest jetre.

Najčešće je uzrokovana virusom hepatitisa ili lekovima, kao što je acetaminofen. Akutna insuficijencija jetre je ređa od hronične insuficijencije jetre, koja se razvija sporije.

Akutna insuficijencija jetre, poznata i kao fulminantna insuficijencija jetre, može izazvati ozbiljne komplikacije, uključujući krvarenje i povećan pritisak u mozgu. To je medicinska hitnost koja zahteva hospitalizaciju.

U zavisnosti od uzroka, akutna insuficijencija jetre ponekad se može zaustaviti lečenjem. Međutim, u mnogim situacijama, transplantacija jetre može biti jedini lek.

Simptomi

Simptomi akutne insuficijencije jetre mogu uključivati:

žutilo kože i očnih jabučica, nazvano žutica

bol u gornjem desnom delu stomaka, koji se naziva abdomen

otečen stomak, poznat kao ascit

mučnina i povraćanje

opšti osećaj lošeg raspoloženja, poznat kao malaksalost

dezorijentacija ili konfuzija

pospanost

dah sa mirisom buđi ili slatkoće

tremori

Žutica je znak da vaša jetra ne funkcioniše kako treba Foto: Shutterstock

Kada posetiti lekara

Akutna insuficijencija jetre može se brzo razviti kod inače zdrave osobe i opasna je po život. Ako vi ili neko koga poznajete iznenada razvije žutilo očiju ili kože; osetljivost u gornjem delu stomaka; ili bilo kakve neobične promene u mentalnom stanju, ličnosti ili ponašanju, odmah potražite medicinsku pomoć.

Uzroci

Akutna insuficijencija jetre nastaje kada su ćelije jetre ozbiljno oštećene i više nisu u stanju da funkcionišu. Mogući uzroci uključuju:

Predoziranje acetaminofenom

Uzimanje previše acetaminofena (paracetamol) je najčešći uzrok akutne insuficijencije jetre. Akutna insuficijencija jetre može se desiti nakon jedne veoma velike doze acetaminofena ili nakon većih doza od preporučenih svakog dana tokom nekoliko dana.

Ako ste vi ili neko koga poznajete uzeli prekomernu dozu acetaminofena, što pre potražite medicinsku pomoć. Lečenje može sprečiti otkazivanje jetre. Ne čekajte simptome otkazivanja jetre.

Hepatitis i drugi virusi

Hepatitis A, hepatitis B i hepatitis E povećavaju rizik od akutne insuficijencije jetre. Ostali virusi koji mogu povećati rizik uključuju Epštajn-Barov virus, citomegalovirus i virus herpes simpleksa.

Za zaštitu od hepatitisa ključna je vakcinacija Foto: Shutterstock

Lekovi na recept

Neki lekovi na recept, uključujući antibiotike, nesteroidne antiinflamatorne lekove i antikonvulzive, mogu izazvati akutno otkazivanje jetre.

Biljni suplementi

Biljni lekovi i suplementi, uključujući kavu, efedru, kapu i penirojal, povezani su sa akutnim otkazivanjem jetre.

Toksini

Toksini koji mogu izazvati akutno otkazivanje jetre uključuju otrovnu divlju gljivu Amanita phalloides, koja se ponekad pogrešno smatra bezbednom za jelo. Ugljen-tetrahlorid je još jedan toksin koji može izazvati akutno otkazivanje jetre. To je industrijska hemikalija koja se nalazi u rashladnim sredstvima i rastvaračima za voskove, lakove i druge materijale.

Autoimuna bolest

Otkazivanje jetre može biti uzrokovano autoimunim hepatitisom — bolešću u kojoj imuni sistem napada ćelije jetre, uzrokujući upalu i povrede.

Bolesti vena u jetri - Vaskularne bolesti, kao što je Bad-Kijarijev sindrom, mogu izazvati blokade u venama jetre i dovesti do akutne insuficijencije jetre.

- Vaskularne bolesti, kao što je Bad-Kijarijev sindrom, mogu izazvati blokade u venama jetre i dovesti do akutne insuficijencije jetre. Metaboličke bolesti - Retke metaboličke bolesti, kao što su Vilsonova bolest i akutna masna jetra u trudnoći, ponekad uzrokuju akutno otkazivanje jetre.

- Retke metaboličke bolesti, kao što su Vilsonova bolest i akutna masna jetra u trudnoći, ponekad uzrokuju akutno otkazivanje jetre. Rak - Rak koji počinje u jetri ili se širi na nju može prouzrokovati otkazivanje jetre.

- Rak koji počinje u jetri ili se širi na nju može prouzrokovati otkazivanje jetre. Šok - Prekomerna infekcija, nazvana sepsa, i šok mogu ozbiljno smanjiti protok krvi u jetru, uzrokujući otkazivanje jetre.

- Prekomerna infekcija, nazvana sepsa, i šok mogu ozbiljno smanjiti protok krvi u jetru, uzrokujući otkazivanje jetre. Toplotni udar - Ekstremna fizička aktivnost u vrućem okruženju može izazvati akutno otkazivanje jetre.

Masna jetra je ozbiljno stanje koje može oštetiti jetru ako se ne kontroliše Foto: Shutterstock

Neki slučajevi akutne insuficijencije jetre nemaju očigledan uzrok.

Faktori rizika

Faktori rizika za akutnu insuficijenciju jetre uključuju:

Većina osoba pogođenih akutnom insuficijencijom jetre su žene.

Različita oboljenja mogu povećati rizik od razvoja akutne insuficijencije jetre, uključujući:

virusni hepatitis

metaboličke poremećaje

autoimune bolesti

maligne bolesti Komplikacije

Akutno otkazivanje jetre često izaziva komplikacije, uključujući:

Previše tečnosti u mozgu, što se naziva cerebralni edem - Previše tečnosti uzrokuje nakupljanje pritiska u mozgu, što može dovesti do dezorijentacije, teške mentalne konfuzije i napadaja.

- Previše tečnosti uzrokuje nakupljanje pritiska u mozgu, što može dovesti do dezorijentacije, teške mentalne konfuzije i napadaja. Krvarenje i poremećaji krvarenja - Oštećena jetra ne može da proizvede dovoljno faktora zgrušavanja, koji pomažu zgrušavanju krvi. Krvarenje u gastrointestinalnom traktu je uobičajeno kod ovog stanja. Može biti teško kontrolisati ga.

- Oštećena jetra ne može da proizvede dovoljno faktora zgrušavanja, koji pomažu zgrušavanju krvi. Krvarenje u gastrointestinalnom traktu je uobičajeno kod ovog stanja. Može biti teško kontrolisati ga. Infekcije - Osobe sa akutnom insuficijencijom jetre imaju veću verovatnoću da razviju infekcije, posebno u krvi i u respiratornom i urinarnom traktu.

- Osobe sa akutnom insuficijencijom jetre imaju veću verovatnoću da razviju infekcije, posebno u krvi i u respiratornom i urinarnom traktu. Otkazivanje bubrega - Otkazivanje bubrega se često javlja nakon otkazivanja jetre, posebno kod predoziranja acetaminofenom, što oštećuje i jetru i bubrege.

Otkazivanje bubrega se često javlja nakon otkazivanja jetre Foto: Shutterstock

Prevencija

Smanjite rizik od akutnog otkazivanja jetre brinući se o svojoj jetri.

Lekove treba uzimati isključivo prema uputstvu i ne prekoračivati preporučene doze, naročito acetaminofena. Važno je obavestiti zdravstveni tim o svim lekovima i suplementima koji se koriste, jer mogu doći u interakciju.

Alkohol treba konzumirati umereno ili ga u potpunosti izbegavati. Izbegavajte rizična ponašanja poput korišćenja intravenskih droga i uvek primenjujte mere zaštite tokom seksualnih odnosa, tetoviranja ili pirsinga. Vakcinacija protiv hepatitisa A i B preporučuje se osobama sa povećanim rizikom.

Potrebno je izbegavati kontakt sa krvlju i telesnim tečnostima drugih osoba, ne deliti lične predmete. Pri upotrebi hemikalija obezbedite dobru ventilaciju i zaštitu kože. Održavanje zdrave telesne težine je važno, jer gojaznost može dovesti do masne bolesti jetre i ozbiljnog oštećenja jetre.