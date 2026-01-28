Čest uzrok belih krvnih zrnaca u urinu je odgovor imunog sistema na borbu protiv bakterija

Leukociti ili bela krvna zrnca su od velikog značaja za ljudsko zdravlje, pomažu telu u borbi protiv bakterija, a njihove vrednosti nam govore da li se naše telo bori protiv nekih privremenih promena poput upale i infekcije ili se suočava sa ozbiljnijim bolestima.

Postoji nekoliko razloga za pojavu leukocita u urinu, uključujući:

Infekcija urinarnog trakta

Čest uzrok belih krvnih zrnaca u urinu je odgovor imunog sistema na borbu protiv bakterija. Infekcije mogu uticati na bilo koji deo urinarnog trakta, uključujući bešiku, uretru ili cev koja prenosi urin od bubrega do bešike i bubrega.

Iako se infekcije urinarnog trakta mogu javiti kod oba pola, češće su kod žena jer je njihova uretra dugačka samo tri centimetra, dok je kod muškaraca dugačka čak 16 centimetara.

Neki od tipičnih simptoma koji ukazuju na ovu infekciju su:

bol ili peckanje pri mokrenju

češći odlasci u toalet i potreba za mokrenjem

zamućen ili urin neprijatnog mirisa

bol u stomaku, leđima ili boku

mučnina i povraćanje

groznica i jeza

Iako se infekcije urinarnog trakta mogu javiti kod oba pola, češće su kod žena Foto: Shutterstock

Pored upotrebe brusnica, koje su se pokazale kao dobro sredstvo za ublažavanje simptoma, vaš lekar može takođe propisati antibiotike za lokalizaciju infekcije i uklanjanje bakterija. Lečenje zavisi od toga koliko je infekcija teška i koliko ste podložni njoj. Ako i dalje osećate simptome uprkos uzimanju antibiotika, ponovo se obratite svom lekaru.

Kamen u bubregu

Pojava leukocita u urinu takođe može ukazivati na kamen u bubregu, kristale koji se formiraju kada se kalcijum i drugi minerali nakupljaju u urinu. Mogu biti mali kao grašak ili veliki kao loptica za golf i mogu blokirati protok urina. Mnogi koji su iskusili kamen opisuju ovaj bol kao nepodnošljiv, a neki od simptoma uključuju:

oštar bol u stomaku, boku, leđima ili preponama

krv u urinu

mučnina, povraćanje, znojenje

često mokrenje

bol pri mokrenju

amućen ili neprijatnog mirisa urin

Bol često počinje iznenada i javlja se u talasima. U zavisnosti od veličine kamena, možda vam neće biti potrebno ništa više od uzimanja lekova protiv bolova i ispijanja puno vode kako bi se pomoglo izbacivanje kamena, ali ako je kamen zaglavljen u urinarnom traktu, potrebna je operacija ili lečenje kako bi se razbio kamen, nakon čega se manji komadi izlučuju iz tela putem urina.

Pojava leukocita u urinu takođe može ukazivati na kamen u bubregu, kristale koji se formiraju kada se kalcijum i drugi minerali nakupljaju u urinu Foto: Shutterstock

Upala

Upala u telu, koja može nastati kao rezultat bolesti, infekcije ili povrede, takođe uzrokuje oslobađanje leukocita. Simptomi poput pojačanog mokrenja, krvi u urinu, groznice, mučnine i povraćanja ili otoka stopala su znaci da treba da posetite lekara kako biste utvrdili uzrok i potražili dalje lečenje.

Ostali mogući uzroci

Pored navedenih, mogući uzroci povišenih leukocita u urinu uključuju: