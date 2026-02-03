Autoimuni hepatitis je bolest jetre koja nastaje kada imuni sistem napadne jetru

Autoimuni hepatitis je bolest jetre koja nastaje kada imuni sistem tela napadne jetru. To može izazvati otok, iritaciju i oštećenje jetre. Tačan uzrok autoimunog hepatitisa nije jasan, ali izgleda da genetski i faktori okoline vremenom deluju u interakciji i pokreću bolest.

Nelečeni autoimuni hepatitis može dovesti do ožiljavanja jetre, nazvanog ciroza. Takođe može na kraju dovesti do otkazivanja jetre. Međutim, kada se dijagnostikuje i leči rano, autoimuni hepatitis se često može kontrolisati lekovima koji suzbijaju imuni sistem.

Transplantacija jetre može biti opcija kada autoimuni hepatitis ne reaguje na lekove ili bolest jetre postane uznapredovala.

Simptomi

Simptomi autoimunog hepatitisa variraju od osobe do osobe i mogu se pojaviti iznenada. Neki ljudi imaju malo, ako ih uopšte ima, prepoznatljivih problema u ranim fazama bolesti, dok drugi doživljavaju simptome koji mogu uključivati:

umor

nelagodnost u stomaku

žutica

uvećana jetra

nepravilni krvni sudovi na koži, nazvani paukoobrazni angiomi

osip na koži

bol u zglobovima

gubitak menstrualnih perioda

Simptomi variraju od umora i nelagodnosti u stomaku do žutice, bolova u zglobovima i gubitka menstrualnih perioda Foto: Shutterstock

Kada posetiti lekara

Zakažite pregled kod zdravstvenog radnika ako imate bilo kakve simptome koji vas brinu.

Uzroci

Autoimuni hepatitis nastaje kada imuni sistem tela, koji obično napada viruse, bakterije i druge uzroke bolesti, umesto toga cilja jetru. Ovaj napad na jetru može dovesti do dugotrajne upale i ozbiljnog oštećenja ćelija jetre. Nije jasno zašto se telo okreće protiv sebe, ali istraživači smatraju da bi autoimuni hepatitis mogao biti uzrokovan interakcijom gena koji kontrolišu funkciju imunog sistema i izloženosti virusima ili lekovima.

Vrste autoimunog hepatitisa

Stručnjaci su identifikovali dva glavna oblika autoimunog hepatitisa.

Autoimuni hepatitis tipa 1

Ovo je najčešći tip bolesti. Može se javiti u bilo kom uzrastu. Oko polovine ljudi sa autoimunim hepatitisom tipa 1 ima druge autoimune poremećaje, kao što su celijakija, reumatoidni artritis ili ulcerozni kolitis.

Autoimuni hepatitis tipa 2

Iako odrasli mogu razviti autoimuni hepatitis tipa 2, on je najčešći kod dece i mladih. Druge autoimune bolesti mogu pratiti ovaj tip autoimunog hepatitisa.

Faktori rizika

Faktori koji mogu povećati rizik od autoimunog hepatitisa uključuju:

Iako i muškarci i žene mogu razviti autoimuni hepatitis, bolest je najčešća kod žena.

Dokazi ukazuju na to da predispozicija za autoimuni hepatitis može biti porodična, genetska.

Ljudi koji već imaju autoimunu bolest, kao što su celijakija, reumatoidni artritis ili hipertireoza (Grejvsova bolest ili Hašimotov tireoiditis), mogu imati veću verovatnoću da razviju autoimuni hepatitis.

Nelečeni autoimuni hepatitis može dovesti do ožiljavanja jetre (ciroze) i otkazivanja jetre Foto: Shutterstock

Komplikacije

Autoimuni hepatitis koji se ne leči može izazvati trajne ožiljke na tkivu jetre, poznate kao ciroza. Komplikacije ciroze uključuju:

Uvećane vene u jednjaku, nazvane ezofagealne varice - Portalna vena prenosi krv iz creva u jetru. Kada je cirkulacija kroz portalnu venu blokirana, krv se može vratiti u druge krvne sudove, uglavnom one u želucu i jednjaku.

- Portalna vena prenosi krv iz creva u jetru. Kada je cirkulacija kroz portalnu venu blokirana, krv se može vratiti u druge krvne sudove, uglavnom one u želucu i jednjaku. Ovi krvni sudovi imaju tanke zidove - A pošto se pune sa više krvi nego što bi trebalo da nose, verovatno je da će krvariti. Masivno krvarenje u jednjaku ili želucu iz ovih krvnih sudova je životno ugrožavajuće stanje koje zahteva hitnu medicinsku pomoć.

- A pošto se pune sa više krvi nego što bi trebalo da nose, verovatno je da će krvariti. Masivno krvarenje u jednjaku ili želucu iz ovih krvnih sudova je životno ugrožavajuće stanje koje Tečnost u stomaku, nazvana ascit - Bolest jetre može izazvati nakupljanje velikih količina tečnosti u stomaku. Ascit može biti neprijatan i može ometati disanje. Obično je znak uznapredovale ciroze.

- Bolest jetre može izazvati nakupljanje velikih količina tečnosti u stomaku. Ascit može biti neprijatan i može ometati disanje. Obično je znak uznapredovale ciroze. Otkazivanje jetre - Otkazivanje jetre se javlja kada opsežno oštećenje ćelija jetre onemogućava jetri da dobro funkcioniše. U tom slučaju je potrebna transplantacija jetre.

- Otkazivanje jetre se javlja kada opsežno oštećenje ćelija jetre onemogućava jetri da dobro funkcioniše. U tom slučaju je potrebna transplantacija jetre. Rak jetre - Ljudi sa cirozom imaju povećan rizik od raka jetre.