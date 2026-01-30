Slušaj vest

Upala slepog creva (apendicitis) može vrlo brzo dovesti do po život opasnih komplikacija, poput pucanja (perforacije) slepog creva. Zato je izuzetno važno naučiti da prepoznate znake i simptome apendicitisa, jer pravovremena dijagnoza i lečenje mogu doslovno spasiti život.

Dr Elvira Klause, specijalista abdominalne hirurgije, bavi se lečenjem bolesti trbuha i ima za cilj da edukuје pacijente o karakterističnim znacima upale slepog creva. Evo na šta bi trebalo da obratite pažnju:

Bol u stomaku

Bol u stomaku je glavni i najprepoznatljiviji simptom apendicitisa. Bol obično počinje kao tup osećaj nelagodnosti oko pupka, a zatim se postepeno pojačava, postaje oštriji i lokalizuje se u donjem desnom delu stomaka.

Za razliku od uobičajenog bola u stomaku ili lošeg varenja, koji se mogu javljati i nestajati, bol kod upale slepog creva uglavnom traje i vremenom se pogoršava. Mnogi ljudi opisuju ovaj bol kao iznenadan i veoma jak, toliko intenzivan da može probuditi osobu iz sna ili je naterati da se savije od bola.

Kada se mučnina i nagon za povraćanjem jave zajedno sa bolom u donjem desnom delu stomaka, mogu ukazivati na upalu slepog creva Foto: Shutterstock

Mučnina i povraćanje

Još jedan čest simptom upale slepog creva jeste mučnina, koja je često praćena povraćanjem. Kako se upala u slepom crevu pojačava, ona može da iritira sluzokožu želuca i izazove osećaj mučnine ili nagon na povraćanje.

Mnoge osobe sa upalom slepog creva navode da osećaju mučninu ili da se osećaju loše. Iako mučnina i povraćanje mogu biti posledica raznih stanja, od gastrointestinalnih infekcija do trovanja hranom, kada se jave zajedno sa bolom u donjem desnom delu stomaka, mogu ukazivati na upalu slepog creva.

Povišena temperatura i drugi znaci upale

Povišena telesna temperatura predstavlja prirodan odgovor organizma na infekciju i upalu. Najčešće se definiše kao temperatura iznad 38 °C i može pratiti upalu slepog creva dok se telo bori protiv infekcije.

Ukoliko se obratite lekaru zbog bola u stomaku, povišene temperature ili drugih simptoma, moguće je da će biti urađena analiza krvi kako bi se proverili znaci upale. Povećan broj belih krvnih zrnaca, naročito neutrofila, može ukazivati na prisustvo infekcije ili upale u organizmu i dodatno potkrepiti sumnju na apendicitis.

Povišena temperatura može pratiti upalu slepog creva dok se telo bori protiv infekcije Foto: Shutterstock

Osetljivost stomaka na dodir

Kod nekih osoba, bol kod upale slepog creva praćen je lokalizovanom osetljivošću u donjem desnom delu stomaka. Bol ili izrazita osetljivost u ovoj regiji, poznatoj kao Makburnijeva tačka, mogu ukazivati na zapaljenje slepog creva i pomoći u postavljanju dijagnoze.

Međutim, nemaju sve osobe sa apendicitisom jasno izraženu osetljivost stomaka na dodir, naročito u ranim fazama bolesti.

Ako prepoznajete neki od ovih simptoma, nemojte odlagati pregled. Brza reakcija je ključna za pravovremenu dijagnozu i lečenje, kako bi se izbegle ozbiljne i potencijalno opasne komplikacije.