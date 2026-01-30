Čak 75 odsto osoba mlađih od 50 godina dobije dijagnozu u uznapredovaloj fazi

Kolorektalni rak danas je vodeći uzrok smrti od malignih bolesti među osobama mlađim od 50 godina, pokazuju najnoviji podaci Američkog društva za borbu protiv raka (American Cancer Society – ACS). Ovaj trend zabrinjava stručnjake, naročito imajući u vidu da je ukupna stopa smrtnosti od raka kod mlađih odraslih tokom poslednje tri decenije u opadanju.

Kako stoje stvari u Srbiji? U Srbiji se svake godine dijagnostikuje više od 5.000 novih slučajeva raka debelog creva, dok oko 2.400-3.000 ljudi izgubi bitku s ovom bolešću. Među vodećim je uzrocima obolevanja i smrtnosti od malignih tumora u Srbiji i često zauzima drugo mesto, odmah posle raka pluća kod muškaraca i raka dojke kod žena. Iako se bolest najčešće dijagnostikuje kod osoba starijih od 50 godina, uočava se trend porasta oboljevanja među mlađima.

Početkom devedesetih godina kolorektalni rak bio je tek peti po učestalosti kao uzrok smrti od kancera među mlađom populacijom u SAD. Danas se nalazi na prvom mestu, uprkos značajnom smanjenju smrtnosti od raka pluća i dojke, navodi Rebeka Sigel, viša naučna direktorka za istraživanje nadzora u okviru ACS-a.

- Broj obolelih od raka dojke nastavlja da raste, ali je smrtnost smanjena zahvaljujući ranom otkrivanju i savremenijim terapijama. Kod kolorektalnog raka kod mlađih osoba takav napredak još uvek izostaje - ističe Sigel.

Ključan problem predstavlja kasno postavljanje dijagnoze Foto: Shutterstock

Prema njenim rečima, jedan od ključnih problema predstavlja kasno postavljanje dijagnoze.

- Lekari se često suočavaju sa pacijentima kod kojih je bolest već u uznapredovaloj fazi. Podaci pokazuju da oko 75 odsto osoba mlađih od 50 godina dobije dijagnozu tek kada je rak već uznapredovao, što značajno smanjuje šanse za preživljavanje - navodi ona.

Šta je kolorektalni rak i koji su simptomi?

Kolorektalni rak nastaje u debelom crevu, odnosno u kolonu i rektumu, koji imaju ključnu ulogu u procesu varenja. Kada se otkrije u ranoj fazi, bolest je u velikoj meri izlečiva. Ipak, mnogi ljudi zanemaruju simptome ili ih pripisuju bezazlenim digestivnim tegobama.

Američko društvo za borbu protiv raka upozorava da određene promene treba shvatiti ozbiljno i ne odlagati pregled kod lekara. Među znacima koji mogu da ukažu na kolorektalni rak nalaze se:

uporne promene u pražnjenju creva , poput dijareje ili zatvora

, poput dijareje ili zatvora prisustvo krvi u stolici ili rektalno krvarenje

dugotrajan bol, grčevi ili nadutost u stomaku

bol, grčevi ili nadutost u stomaku osećaj da se creva ne prazne u potpunosti

Dugotrajan bol, grčevi ili nadutost u stomaku su jedan od simptoma Foto: Shutterstock

Neobjašnjiv gubitak telesne mase, izražen umor i slabost takođe mogu da budu simptomi koji zahtevaju dodatnu pažnju, naročito ukoliko traju duže vreme ili se postepeno pogoršavaju.

Rano prepoznavanje spasava živote

Stručnjaci naglašavaju da rak sve češće odnosi živote mlađih ljudi, ali da pravovremeno prepoznavanje simptoma i blagovremeni skrining mogu značajno da poboljšaju ishode lečenja i povećaju šanse za preživljavanje.