Masna jetra je danas jedno od najčešćih, ali ne i normalnih zdravstvenih stanja. Drugim rečima, ne bi trebalo da je imate, kaže na svom Instagram nalogu dr Kavja Dendukuri, hepatolog i gastroenterolog. Posebno je česta među mlađim ljudima i osobama u radno aktivnom dobu, i mada se razvija gotovo neprimetno, može da ima ozbiljne posledice po zdravlje ako se ne prepozna na vreme.

- Najčešći uzroci masne jetre su ishrana bogata šećerima i rafinisanim ugljenim hidratima, nedostatak fizičke aktivnosti, konzumiranje alkohola ili velikih količina industrijski prerađene hrane, kao i gojaznost i insulinska rezistencija - sugeriše dr Dendukuri.

Bolest se, međutim, sve češće otkriva i kod osoba normalne telesne težine, naročito onih sa insulinskom rezistencijom ili sedentarnim načinom života, kao i kod osoba koje ne piju alkohol.

- Simptomi su često nespecifični ili potpuno izostaju. Mnogi ljudi ne osećaju nikakve tegobe sve dok bolest ne uznapreduje. Ipak, umor, nadutost, tup bol sa desne strane stomaka ili blaga mučnina mogu da budu rani znaci koji se lako previde - napominje doktorka.

Izuzetna sposobnost regeneracije

Kod većine pacijenata masna jetra se otkriva slučajno, tokom rutinskih analiza krvi ili ultrazvučnog pregleda abdomena. Doktorka Dendukuri ističe da su promene načina života ključne.

analize krvi za promenu funkcije jetre
Testovi funkcije jetre su analiza krvi kojom se mere određene supstance - enzimi i proteini - kako bi se procenilo da li jetra radi normalno Foto: Shutterstock

- Uravnotežena ishrana sa manje prerađene hrane, svakodnevna fizička aktivnost, čak ibrza šetnja, kao i dovoljna hidratacija i redovne kontrole jetre mogu značajno da utiču na tok bolesti. Rano otkrivanje masne jetre omogućava potpuno povlačenje promena, jer jetra ima izuzetnu sposobnost regeneracije kada joj se na vreme posveti pažnja - ohrabruje dr Dendukuri.

Važno je napomenuti da ukoliko se bolest ne prepozna i ne leči na vreme uklanjanjem uzroka, može da pređe u zapaljenje, fibrozu, pa i cirozu, čak i kod osoba koje ne konzumiraju alkohol.

Izvor: Instagram drkavya_hepatologist/Zdravlje.kurir.rs

