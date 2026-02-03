Poremećaji štitne žlezde utiču na metabolizam i celo telo, a najčešće se ispoljavaju kao hipotireoza ili hipertireoza sa različitim, često neupadljivim simptomima

Štitna žlezda je mala žlezda u obliku leptira, smeštena na prednjoj strani vrata uz dušnik, a njeni hormoni imaju ključnu ulogu u regulaciji metabolizma, rada srca i potrošnje energije.

Žene imaju veću verovatnoću da imaju problem sa štitnom žlezdom nego muškarci – 1 od 8 žena je pogođena.

Najčešći problemi sa štitnom žlezdom su hipotireoza, kada žlezda ne proizvodi dovoljno hormona, i hipertireoza, kada ih proizvodi previše.

Simptomi hipertireoze

Teško je znati da imate hipertireozu jer su njeni simptomi veoma slični simptomima drugih stanja. Oni mogu uključivati:

Problemi sa štitnom žlezdom mogu se manifestovati kroz promene težine, energije, raspoloženja i rada srca Foto: Shutterstock

Retko je, ali možete imati i bolest oka izazvanu štitnom žlezdom. To je stanje koje čini da su vam oči crvene i otečene do te mere da izgledaju kao da su ispučene. Ovo takođe može izazvati zamagljen ili dvostruki vid, suzenje i nelagodnost, i može vas učiniti osetljivijim na svetlost. Ljudi koji puše imaju veću verovatnoću da imaju ovo.

Simptomi hipotireoze

Znaci mogu biti različiti za svakoga i možda ih nećete primetiti na početku. Ali nizak nivo hormona štitne žlezde vremenom može usporiti neke od sistema vašeg tela. Možda ne primećujete odmah, ali vaš organizam vam može slati signale, kao što su:

konstantan osećaj hladnoće

lakše se umarate

suva koža

usporen rad creva

često zaboravljate ili teško pamtite stvari

osećate se loše ili depresivno

dobijate na telesnoj težini

imate povišen nivo holesterola

imate slabost mišića

prorjeđivanje kose

promuklost Dijagnoza

Jednostavan test krvi za proveru nivoa hormona štitne žlezde je sve što je potrebno da biste saznali da li imate hipotireozu.

Kod hipertireoze, lekar će proveriti da li je vaša štitna žlezda veća nego što bi trebalo da bude ili da li vam je puls prebrz. Takođe će tražiti da li vam prsti trepere kada ih ispružite.

Dijagnoza se postavlja jednostavnim testom krvi koji meri nivo hormona štitne žlezde Foto: Shutterstock

Ako lekar sumnja da imate problem sa štitnom žlezdom, najpre će uraditi analizu krvi kako bi proverio nivo hormona. Takođe, može preporučiti skeniranje štitne žlezde pomoću male količine radioaktivnog trasera kako bi se videlo kako funkcioniše. Druga mogućnost je test apsorpcije radioaktivnog joda (RAIU), pri kojem ćete popiti malu dozu joda, a senzor će izmeriti koliko ga štitna žlezda apsorbuje. Tracer se potom izlučuje iz tela kada mokrite.