Gastropareza: Sporo varenje koje remeti ceo organizam – od mučnine do skokova šećera u krvi
Najčešće se mišići kontrahuju kako bi poslali hranu kroz digestivni trakt. Ali kod gastropareze, kretanje želuca, nazvano motilitet, usporava se ili uopšte ne funkcioniše. Ovo sprečava dobro pražnjenje želuca.
Često uzrok gastropareze nije poznat. Ponekad je povezana sa dijabetesom. A neki ljudi dobiju gastroparezu nakon operacije ili virusne bolesti.
Određeni lekovi, kao što su opioidi protiv bolova, neki antidepresivi i lekovi za visok krvni pritisak, gubitak težine i alergije, mogu usporiti pražnjenje želuca. Simptomi mogu biti slični simptomima gastropareze. Kod ljudi koji već imaju gastroparezu, ovi lekovi mogu pogoršati stanje.
Gastropareza utiče na varenje. Može izazvati mučninu, povraćanje i bol u stomaku. Takođe može izazvati probleme sa nivoom šećera u krvi i ishranom. Ne postoji lek za gastroparezu, ali lekovi i promene u ishrani mogu pružiti određeno olakšanje.
Simptomi
Simptomi gastropareze uključuju:
- povraćanje
- mučnina
- nadimanje stomaka
- bol u stomaku
- osećaj sitosti nakon samo nekoliko zalogaja i dugo nakon obroka
- povraćanje nesvarene hrane pojedene nekoliko sati ranije
- kiseli refluks
- nevoljnost za jelo
- promene u nivou šećera u krvi
- gubitak težine i nedovoljan unos hranljivih materija, što se naziva neuhranjenost
Mnogi ljudi sa gastroparezom ne primećuju nikakve simptome.
Zakažite pregled kod svog zdravstvenog radnika ako imate simptome koji vas brinu.
Uzroci
Nije uvek jasno šta dovodi do gastropareze. Ali ponekad oštećenje nerava koji kontrolišu mišiće želuca mogu da budu uzrok. Ovaj nerv se naziva vagusni nerv.
Vagusni nerv pomaže u upravljanju onim što se dešava u digestivnom traktu. To uključuje komandovanje mišićima želuca da se kontrahuju i guraju hranu u tanko crevo. Oštećeni vagusni nerv ne može slati signale mišićima želuca kako bi trebalo. Zbog toga hrana može duže ostati u želucu.
Stanja poput dijabetesa ili operacije želuca ili tankog creva mogu oštetiti vagusni nerv i njegove grane.
Faktori rizika
Faktori koji mogu povećati rizik od gastropareze uključuju:
- dijabetes
- operacija na predelu želuca ili na cevi koja povezuje grlo sa želucem, nazvanoj jednjak
- infekcija virusom
- određeni karcinomi i tretmani raka, kao što je radioterapija grudnog koša ili želuca
- određeni lekovi koji usporavaju brzinu pražnjenja želuca, kao što su opioidi protiv bolova
- slaba funkcija štitne žlezde, takođe nazvana hipotireoza
- stanje koje uzrokuje stvrdnjavanje i zatezanje kože, nazvano skleroderma
- bolesti nervnog sistema, kao što su migrena, Parkinsonova bolest ili multipla skleroza
- ljudi kojima je pri rođenju dodeljena ženska polna oznaka imaju veću verovatnoću da dobiju gastroparezu nego ljudi kojima je pri rođenju dodeljen muški pol
Komplikacije
Gastropareza može izazvati nekoliko komplikacija, kao što su:
- Gubitak telesnih tečnosti - dehidratacija: Ponavljano povraćanje može izazvati dehidrataciju
- Neuhranjenost: Nevoljnost za jelom može značiti da ne unosite dovoljno kalorija, ili vaše telo možda neće biti u stanju da apsorbuje dovoljno hranljivih materija zbog povraćanja
- Hrana koja se ne svari, stvrdne se i ostaje u želucu: Ova hrana može da se stvrdne u čvrstu masu koja se naziva bezoar. Bezoar može izazvati mučninu i povraćanje, i može biti opasan po život ako sprečava prolazak hrane u tanko crevo
- Promene nivoa šećera u krvi: Gastropareza ne izaziva dijabetes, ali promene u brzini i količini hrane koja prolazi u tanko crevo mogu izazvati iznenadne promene nivoa šećera u krvi. Ove promene mogu pogoršati dijabetes, a loša kontrola šećera pogoršava gastroparezu
- Niži kvalitet života: Simptomi mogu otežati rad i obavljanje svakodnevnih aktivnosti
Dijagnoza
Gastropareza se dijagnostikuje testovima koji proveravaju pražnjenje želuca i isključuju druge moguće uzroke simptoma. Najčešći testovi uključuju:
- Test pražnjenja želuca (scintigrafija) – jede se obrok sa malom količinom radioaktivnog materijala, a skener prati koliko brzo hrana napušta želudac.
- Test daha – hrana s apsorbovanim markerom se meri u dahu kako bi se procenila brzina pražnjenja želuca.
- Gornja endoskopija – kamera kroz jednjak pregleda jednjak, želudac i početak tankog creva.
- Ultrazvuk – isključuje probleme sa žučnom kesom ili bubrezima.
Lečenje
Lečenje zavisi od uzroka i težine simptoma:
- Promene u ishrani
- Manji, češći obroci
- Dobro žvakanje hrane
- Kuvano voće i povrće, izbegavanje vlaknastog (npr. narandže, brokoli)
- Niskomasna hrana i tečni obroci po potrebi
- Hidratacija, lagana fizička aktivnost nakon jela, izbegavanje alkohola i gaziranih pića
- Multivitamini i odvajanje jela i pića
Lekovi
- Za poboljšanje funkcionisanja želuca
- Protiv mučnine i povraćanja
Hirurške metode i cevi za ishranu
Ako osoba ne može da jede ili pije, postavlja se cev za ishranu direktno u želudac ili tanko crevo kako bi se obezbedila potrebna hrana i tečnost. Povremeno se koristi i intravenozna ishrana.
Nova istraživanja i terapije
- Lek u razvoju: relamorelin – ubrzava pražnjenje želuca i smanjuje povraćanje
- Endoskopska piloromija (G-POEM) – otvara put od želuca do tankog creva
- Gastrička električna stimulacija – uređaj šalje impulse mišićima želuca, najkorisniji za osobe sa dijabetesom
Cilj lečenja je poboljšanje pražnjenja želuca, ublažavanje simptoma i održavanje adekvatne ishrane i hidratacije.
Izvor: mayoclinic.org/Zdravlje.Kurir.rs
