Gastropareza utiče na varenje i može izazvati mučninu, povraćanje i bol u stomaku

Najčešće se mišići kontrahuju kako bi poslali hranu kroz digestivni trakt. Ali kod gastropareze, kretanje želuca, nazvano motilitet, usporava se ili uopšte ne funkcioniše. Ovo sprečava dobro pražnjenje želuca.

Često uzrok gastropareze nije poznat. Ponekad je povezana sa dijabetesom. A neki ljudi dobiju gastroparezu nakon operacije ili virusne bolesti.

Određeni lekovi, kao što su opioidi protiv bolova, neki antidepresivi i lekovi za visok krvni pritisak, gubitak težine i alergije, mogu usporiti pražnjenje želuca. Simptomi mogu biti slični simptomima gastropareze. Kod ljudi koji već imaju gastroparezu, ovi lekovi mogu pogoršati stanje.

Gastropareza utiče na varenje. Može izazvati mučninu, povraćanje i bol u stomaku. Takođe može izazvati probleme sa nivoom šećera u krvi i ishranom. Ne postoji lek za gastroparezu, ali lekovi i promene u ishrani mogu pružiti određeno olakšanje.

Simptomi

Simptomi gastropareze uključuju:

povraćanje

mučnina

nadimanje stomaka

bol u stomaku

osećaj sitosti nakon samo nekoliko zalogaja i dugo nakon obroka

povraćanje nesvarene hrane pojedene nekoliko sati ranije

kiseli refluks

nevoljnost za jelo

promene u nivou šećera u krvi

gubitak težine i nedovoljan unos hranljivih materija, što se naziva neuhranjenost

Nadimanje najčešće nastaje zbog viška gasova, zatvora ili netolerancije na određene namirnice Foto: Shutterstock

Mnogi ljudi sa gastroparezom ne primećuju nikakve simptome.

Kada posetiti lekara? Zakažite pregled kod svog zdravstvenog radnika ako imate simptome koji vas brinu.

Uzroci

Nije uvek jasno šta dovodi do gastropareze. Ali ponekad oštećenje nerava koji kontrolišu mišiće želuca mogu da budu uzrok. Ovaj nerv se naziva vagusni nerv.

Vagusni nerv pomaže u upravljanju onim što se dešava u digestivnom traktu. To uključuje komandovanje mišićima želuca da se kontrahuju i guraju hranu u tanko crevo. Oštećeni vagusni nerv ne može slati signale mišićima želuca kako bi trebalo. Zbog toga hrana može duže ostati u želucu.

Stanja poput dijabetesa ili operacije želuca ili tankog creva mogu oštetiti vagusni nerv i njegove grane.

Faktori rizika

Faktori koji mogu povećati rizik od gastropareze uključuju:

dijabetes

operacija na predelu želuca ili na cevi koja povezuje grlo sa želucem, nazvanoj jednjak

infekcija virusom

određeni karcinomi i tretmani raka, kao što je radioterapija grudnog koša ili želuca

određeni lekovi koji usporavaju brzinu pražnjenja želuca, kao što su opioidi protiv bolova

slaba funkcija štitne žlezde, takođe nazvana hipotireoza

stanje koje uzrokuje stvrdnjavanje i zatezanje kože, nazvano skleroderma

bolesti nervnog sistema, kao što su migrena, Parkinsonova bolest ili multipla skleroza

ljudi kojima je pri rođenju dodeljena ženska polna oznaka imaju veću verovatnoću da dobiju gastroparezu nego ljudi kojima je pri rođenju dodeljen muški pol

Faktori koji mogu povećati rizik od gastropareze uključuju dijabetes kao i porast nivoa šećera u krvi Foto: Shutterstock

Komplikacije

Gastropareza može izazvati nekoliko komplikacija, kao što su:

Gubitak telesnih tečnosti - dehidratacija: Ponavljano povraćanje može izazvati dehidrataciju

Ponavljano povraćanje može izazvati dehidrataciju Neuhranjenost: Nevoljnost za jelom može značiti da ne unosite dovoljno kalorija, ili vaše telo možda neće biti u stanju da apsorbuje dovoljno hranljivih materija zbog povraćanja

Nevoljnost za jelom može značiti da ne unosite dovoljno kalorija, ili vaše telo možda neće biti u stanju da apsorbuje dovoljno hranljivih materija zbog povraćanja Hrana koja se ne svari, stvrdne se i ostaje u želucu: Ova hrana može da se stvrdne u čvrstu masu koja se naziva bezoar. Bezoar može izazvati mučninu i povraćanje, i može biti opasan po život ako sprečava prolazak hrane u tanko crevo

Ova hrana može da se stvrdne u čvrstu masu koja se naziva bezoar. Bezoar može izazvati mučninu i povraćanje, i može biti opasan po život ako sprečava prolazak hrane u tanko crevo Promene nivoa šećera u krvi: Gastropareza ne izaziva dijabetes, ali promene u brzini i količini hrane koja prolazi u tanko crevo mogu izazvati iznenadne promene nivoa šećera u krvi. Ove promene mogu pogoršati dijabetes, a loša kontrola šećera pogoršava gastroparezu

Gastropareza ne izaziva dijabetes, ali promene u brzini i količini hrane koja prolazi u tanko crevo mogu izazvati iznenadne promene nivoa šećera u krvi. Ove promene mogu pogoršati dijabetes, a loša kontrola šećera pogoršava gastroparezu Niži kvalitet života: Simptomi mogu otežati rad i obavljanje svakodnevnih aktivnosti Dijagnoza

Gastropareza se dijagnostikuje testovima koji proveravaju pražnjenje želuca i isključuju druge moguće uzroke simptoma. Najčešći testovi uključuju:

Test pražnjenja želuca (scintigrafija) – jede se obrok sa malom količinom radioaktivnog materijala, a skener prati koliko brzo hrana napušta želudac.

– jede se obrok sa malom količinom radioaktivnog materijala, a skener prati koliko brzo hrana napušta želudac. Test daha – hrana s apsorbovanim markerom se meri u dahu kako bi se procenila brzina pražnjenja želuca.

– hrana s apsorbovanim markerom se meri u dahu kako bi se procenila brzina pražnjenja želuca. Gornja endoskopija – kamera kroz jednjak pregleda jednjak, želudac i početak tankog creva.

– kamera kroz jednjak pregleda jednjak, želudac i početak tankog creva. Ultrazvuk – isključuje probleme sa žučnom kesom ili bubrezima.

Gastropareza se dijagnostikuje testovima koji proveravaju pražnjenje želuca i isključuju druge moguće uzroke simptoma, kao što je ultrazvuk Foto: Shutterstock

Lečenje

Lečenje zavisi od uzroka i težine simptoma:

Promene u ishrani

Manji, češći obroci

Dobro žvakanje hrane

Kuvano voće i povrće, izbegavanje vlaknastog (npr. narandže, brokoli)

Niskomasna hrana i tečni obroci po potrebi

Hidratacija, lagana fizička aktivnost nakon jela, izbegavanje alkohola i gaziranih pića

Multivitamini i odvajanje jela i pića

Lekovi

Za poboljšanje funkcionisanja želuca

Protiv mučnine i povraćanja

Stručnjaci mogu da preporuče lekove za poboljšanje funkcionisanja želucam kao i protiv mučnine i povraćanja Foto: Shutterstock

Hirurške metode i cevi za ishranu

Ako osoba ne može da jede ili pije, postavlja se cev za ishranu direktno u želudac ili tanko crevo kako bi se obezbedila potrebna hrana i tečnost. Povremeno se koristi i intravenozna ishrana.

Nova istraživanja i terapije Lek u razvoju: relamorelin – ubrzava pražnjenje želuca i smanjuje povraćanje

Endoskopska piloromija (G-POEM) – otvara put od želuca do tankog creva

Gastrička električna stimulacija – uređaj šalje impulse mišićima želuca, najkorisniji za osobe sa dijabetesom

Cilj lečenja je poboljšanje pražnjenja želuca, ublažavanje simptoma i održavanje adekvatne ishrane i hidratacije.