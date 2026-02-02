Ako primetite zujanje u ušima, savetuje se procena sluha kako bi se promene otkrile na vreme i adekvatno kontrolisale

Tinitus je neurološko i slušno stanje koje karakteriše percepcija zvuka, kao što su zvonjava, zujanje ili šištanje, u odsustvu spoljašnjeg izvora. Obično nastaje zbog oštećenja senzornih ćelija dlaka u unutrašnjem uhu, što remeti normalnu signalizaciju između slušnog sistema i mozga.

Razumevanje kako se gubitak sluha i tinitus razvijaju otkriva zašto su rana prevencija i lečenje važni.

Suzan Bjanko, osamdesetsedmogodišnja stanovnica Lankastera, počela je da primećuje promene u sluhu kada je više puta morala da moli muža da ponovi stvari. Razgovori telefonom su postali teški, a društvena okupljanja posebno izazovna.

- Veoma je teško čuti u gomili. Ne mogu da razumem šta jedna osoba govori ako i drugi ljudi govore.

Ubrzo nakon toga, Bjanko je primetila novi simptom – stalno zujanje u ušima, koje je bilo izraženije kada je bila umorna.

Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, Bjanko je jedna od 13 odsto odraslih u Sjedinjenim Državama i 27 odsto odraslih starijih od 65 godina koji imaju poteškoće sa sluhom. Takođe je među 10 odsto ljudi sa tinitusom, stanjem koje se često povezuje sa gubitkom sluha. I gubitak sluha i tinitus postaju verovatniji sa starenjem i izloženošću glasnoj buci.

- Ne možete zaustaviti starenje, ali možete preduzeti korake da sačuvate sluh i smanjite rizik od razvoja gubitka sluha i tinitusa - kaže dr Džeki Prajs, audiolog u Pensilvaniji.

Šta je tinitus?

Tinitus se odnosi na zvukove poput zvonjave, zujanja, šištanja ili šuštanja koji se čuju u jednom ili oba uha. Za neke ljude ovi zvuci su stalni i ometaju svakodnevno funkcionisanje i kvalitet života.

Buka ne dolazi iz spoljašnjeg izvora, već je posledica poremećene komunikacije između mozga i ušiju.

Šta uzrokuje tinitus i gubitak sluha?

Gubitak sluhapočinje kada se oštete sitne dlačice u kohlei unutrašnjeg uha, koje pretvaraju zvučne talase u signale koje mozak može da protumači. Kada su oštećene, signali se iskrivljuju, pa mozak „stvara“ zvukove koji zapravo ne postoje – što se doživljava kao tinitus.

Ovi poremećaji mogu uticati na san, koncentraciju, odnose, ali i povećati rizik od depresije, kognitivnog pada i padova.

Kako se može sprečiti?

– Zaštitite uši od glasne buke (preko 85 decibela)

– Koristite čepiće ili štitnike za uši na koncertima, sportskim događajima i pri radu sa električnim alatima

– Birajte zaštitu sa smanjenjem buke od najmanje 22 decibela

Kako se leče gubitak sluha i tinitus?

Iako se ne mogu u potpunosti izlečiti, postoje terapije koje značajno poboljšavaju kvalitet života. Gubitak sluha se često tretira slušnim aparatima, dok se tinitus ublažava terapijom prekvalifikacije, koja kombinuje savetovanje i zvučnu terapiju (npr. beli šum).

Kada uraditi test sluha?