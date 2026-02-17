Anksioznost može izazvati brzo i plitko disanje, što dovodi do osećaja kratkog daha

Ako često osećate nedostatak daha, važno je da utvrdite uzrok na vreme.

Čak i obična šetnja ili penjanje uz stepenice može izazvati nedostatak daha – i niste jedini. Kratak dah može biti bezopasan ili znak ozbiljnog problema.

Astma

Astma se javlja se kada se disajni putevi iznenada suze i oteknu. Možete osećati gušenje, iskašljavati sluz ili čuti hropanje prilikom disanja. Napad može izazvati polen, prašina, dim, vežbanje, hladan vazduh, prehlada ili stres. Lekar može pomoći u identifikaciji okidača i prepisati inhalator.

Alergije

Alergije na polen, prašinu, perut kućnih ljubimaca ili druge čestice u vazduhu takođe mogu izazvati kratak dah. Ponekad alergijska reakcija pokreće astmu. Važno je razgovarati sa lekarom o pravilnom lečenju.

Anksioznost i strah

Anksioznost i stresne situacije mogu izazvati brzo, plitko disanje. Kod osoba sa problemima pluća (npr. HOBP) ovo može postati ozbiljno. Iznenadni stres može izazvati napad astme ili vrtoglavicu.

Anksioznost može izazvati brzo i plitko disanje, što dovodi do osećaja kratkog daha Foto: Shutterstock

Prehlade i virusne infekcije

Curenje nosa, kijanje i groznica mogu iritirati disajne puteve i pluća, izazivajući kašalj i otežano disanje. Treba posetiti lekara ako je temperatura iznad 39°C, prisutno piskanje u plućima ili jak kratak dah.

COVID-19

Ova respiratorna bolest se širi kapljicama pri kašljanju, kijanju ili govoru. Vodi do otežanog disanja, groznice i suvog kašlja. Većina ljudi ima blage simptome i oporavlja se kod kuće, ali ozbiljni problemi zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Plućna embolija

Dolazi do blokade pluća krvnim ugruškom, što izaziva bolno i otežano disanje, slabost i ubrzan rad srca. Ovo je hitno stanje i zahteva bolničko lečenje.

Apneja u snu

Disanje više puta prestaje tokom spavanja, što izaziva dnevni umor, razdražljivost i pospanost. Dugoročno povećava rizik od visokog krvnog pritiska, srčanih bolesti i moždanog udara.

Upala pluća

Vazdušne kesice u plućima pune se tečnošću, otežavajući disanje. Javljaju se groznica, jeza i kašalj sa gustim sputumom. Bakterijska upala pluća se leči antibioticima, dok druge vrste zahtevaju intenzivniju terapiju.

Upala pluća izaziva otežano disanje i kratak dah zbog nakupljanja tečnosti u plućnim kesicama Foto: Shutterstock

HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća)

Uključuje hronični bronhitis i emfizem. Najčešći uzrok je pušenje. Simptomi: stezanje u grudima, hronični kašalj i zviždanje u grudima. Prestankom pušenja značajno se poboljšava stanje.

Srčana insuficijencija

Kod srčane insuficijencije srce ne pumpa krv dovoljno efikasno, pa se krv nakuplja u plućima, što izaziva kratak dah, posebno pri naporu. Lekar može pomoći terapijom i promenama načina života.

Anemija

Nedostatak zdravih crvenih krvnih zrnaca smanjuje transport kiseonika. Simptomi: umor, slabost, vrtoglavica, bledilo, hladne ruke i stopala, ubrzan rad srca. Lečenje zavisi od uzroka.

Kolaps pluća (pneumotoraks)

Takođe poznat kao pneumotoraks, nastaje kada vazduh iz pluća izlazi u prostor između pluća i grudnog koša, uzrokujući njihov kolaps. Simptomi uključuju bol u grudima i kratak dah. Lečenje može uključivati operaciju, ali blaži slučajevi ponekad prođu sami od sebe.

Sindrom slomljenog srca

Iznenadne jake emocije mogu izazvati bol u grudima i kratak dah, slično srčanom udaru, ali bez blokade arterija. Većina se oporavi u nekoliko dana ili nedelja.

Ako se vaš nedostatak daha ponavlja, traje ili se pogoršava, ne ignorišite ga – ponekad je to ozbiljno upozorenje tela.