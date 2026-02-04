Praćenje okidača koji izazivaju glavobolju iza očiju može vam pomoći da prepoznate aktivnosti ili namirnice koje treba izbegavati

Različite vrste glavobolja mogu izazvati bol iza očiju. Nije potpuno jasno šta tačno uzrokuje glavobolje.

Jedan od puteva za koji se veruje da je uključen jeste prenos poruka bola putem trigeminalnog nerva. Ovaj nerv ima tri grane u glavi, a jedna od njih povezana je sa očima.

Okidači za osećaj bola iza očiju razlikuju se od osobe do osobe i zavise od vrste glavobolje. Uobičajeni okidači glavobolja generalno uključuju:

alkohol i pušenje cigareta

jaku svetlost ili glasne zvuke

depresiju, anksioznost ili stres

namirnice bogate nitritima, poput slanine i suhomesnatih proizvoda

velike nadmorske visine (specifično za migrene)

toplo vreme ili tople kupke

nedovoljno sna

preskakanje obroka

fizičku aktivnost

Tenzione glavobolje su najčešći tip glavobolje. Mogu se razviti kada ste pod fizičkim ili emocionalnim stresom

Ovo su neke od najčešćih vrsta glavobolje koje mogu da dovedu i do osećaja bola u predelu iza očiju:

Tenziona glavobolja

Tenzione glavobolje su najčešći tip glavobolje. Mogu se razviti kada ste pod fizičkim ili emocionalnim stresom. Neki od najčešćih okidača uključuju anksioznost, depresiju, intenzivan fizički rad ili nedostatak sna ili pravilne ishrane.

Tenziona glavobolja obično počinje u predelu čela ili oko očiju. Zatim se širi po celoj glavi. Mogu biti epizodne ili hronične. Epizodne tenzione glavobolje javljaju se 10–15 dana u mesecu i mogu trajati od 30 minuta do dva dana. Bol kod epizodnih tenzionih glavobolja obično se pojačava sa učestalošću glavobolja. Hronične tenzione glavobolje javljaju se više od 15 dana tokom tri meseca.

Naprezanje očiju zbog korišćenja ekrana

Tenziona glavobolja izazvana digitalnim naprezanjem često se oseća iza očiju.

Oči se mogu umoriti usled dugotrajnog intenzivnog gledanja u ekrane poput računara, telefona ili tableta. To je čest problem, a oko 50% korisnika računara ima digitalno naprezanje očiju.

Digitalno naprezanje očiju može takođe izazvati zamućen vid pri gledanju u ekran, suve oči i poteškoće sa fokusiranjem očiju nakon gledanja u ekran.

Oči se mogu umoriti usled dugotrajnog intenzivnog gledanja u ekrane poput računara, telefona ili tableta.

Migrena

Migrena je stanje koje izaziva jake, ponavljajuće glavobolje, često na jednoj strani glave.

Pored bola iza jednog oka, možete osećati bol i iza jednog uha ili u slepoočnicama. Ostali simptomi uključuju mučninu, slabost i osetljivost na svetlost i zvukove. Migrena može trajati od četiri do 72 sata.

Uzrok migrene razlikuje se od osobe do osobe i može postojati genetska komponenta.

Neki od najčešćih okidača migrene uključuju:

aspartam, veštački zaslađivač

jako ili treperavo svetlo

glasne zvuke ili jake mirise

stres ili anksioznost

naglu promenu vremena ili okruženja

duvan ili alkohol

previše fizičke aktivnosti

Migrene se obično javljaju ujutru. Kod nekih ljudi migrene se javljaju u obrascima, na primer pre menstrualnog ciklusa ili nakon fizičke ili mentalne aktivnosti.

Sinusitis je česta upala sinusa, najčešće virusnog porekla, pa antibiotici nisu uvek potrebni

Sinusna glavobolja

Sinusi su prazni kanali u lobanji koji su povezani sa nosnom dupljom. Omogućavaju protok vazduha i drenažu sluzi. Sinusi se nalaze iza očiju, u svakoj jagodičnoj kosti, iza korena nosa i u čelu.

Kada se sinusi upale, dolazi do stanja poznatog kao sinusitis (upala sinusa). Alergije ili infekcije poput prehlade mogu izazvati ovu upalu. Kod nekih ljudi sinusitis je hroničan.

Upala dovodi do otoka i nakupljanja tečnosti, što otežava disanje kroz nos i izaziva bol iza očiju. Takođe se može javiti bol u čelu i vilici. Ostali simptomi sinusitisa uključuju zapušen nos, kašalj i povišenu telesnu temperaturu.

Klaster glavobolja

Klaster glavobolja je redak i izuzetno bolan tip glavobolje. Ovaj tip glavobolje dobio je naziv jer se javlja u isto doba dana ili noći tokom više nedelja.

Neki dokazi ukazuju na to da su klaster glavobolje povezane sa naglim oslobađanjem histamina u trigeminalnom nervu. Ova hemijska supstanca odgovorna je za alergijske reakcije.

Klaster glavobolje izazivaju bol na jednoj strani glave, uključujući i područje iza oka. Bol može trajati od 15 minuta do tri sata. Obično počinje dva do tri sata nakon što zaspite. Pored oštrog ili stalnog bola, mogu se javiti i suzenje očiju, otok očiju, spušteni kapci i zapušen nos.

Klaster glavobolje izazivaju bol na jednoj strani glave, uključujući i područje iza oka

Paroksizmalna hemikranija

Paroksizmalna hemikranija je još jedan redak oblik glavobolje. Njeni simptomi su veoma slični simptomima klaster glavobolje, ali traje kraće.

Paroksizmalna hemikranija može trajati od dva do 45 minuta.Takođe se javlja češće od klaster glavobolje, obično pogađajući osobu više puta dnevno.

Bol kod paroksizmalne hemikranije često je pulsirajući ili probadajući. Pored bola iza oka, možete osećati bol oko oka, bol na jednoj strani lica ili u zadnjem delu vrata.

Probadajuća glavobolja

Probadajuća glavobolja poznata je i kao „ice-pick“ glavobolja ili sindrom „uboda i trzaja“. Naziv je dobila jer izaziva probadajući bol, obično oko oka, koji traje samo nekoliko sekundi.

Ljudi su skloniji ovom tipu glavobolje kako stare. Veća je verovatnoća da će se javiti ako već imate druge vrste glavobolja, poput migrene.

Probadajuća glavobolja poznata je i kao „ice-pick" glavobolja ili sindrom „uboda i trzaja"

Kako ublažiti glavobolju iza očiju?

Glavobolje iza očiju mogu se lečiti na više načina. Možete isprobati kućne metode za ublažavanje simptoma, uključujući:

smanjivanje vremena provedenog pred ekranima kod tenzionih glavobolja

unošenje dovoljne količine tečnosti

stavljanje hladnog peškira na čelo

odmor sa zatvorenim očima u tihoj prostoriji

uzimanje lekova bez recepta za ublažavanje bolova

isprobavanje suplemenata

vitamina B2 ili magnezijuma kod migrena

Nefarmakološki tretmani uključuju tehnike relaksacije, terapiju kiseonikom i slično. Lekar će preporučiti plan lečenja na osnovu vrste glavobolje i učestalosti njihovog javljanja.

Glavobolju iza očiju možete ublažiti stavljanje hladnog peškira na čelo

Kada bi trebalo da se obratite lekaru?

Većina glavobolja koje izazivaju bol iza očiju ne zahteva medicinsku pomoć i prolazi uz kućne mere ili promene životnih navika. Međutim, glavobolja iza očiju ponekad može ukazivati na ozbiljniji problem koji zahteva intervenciju.

Odmah se obratite lekaru ako imate glavobolju sa bolom iza očiju, uz simptome kao što su:

grčevi

povišena telesna temperatura

glavobolja koja se pogoršava iz dana u dan

mučnina ili povraćanje

bol praćen konfuzijom, duplim vidom i gubitkom svesti, naročito ako je to prva ili najgora glavobolja koju ste imali

izražena slabost

ukočen vrat

Odmah se obratite lekaru ako se uz glavobolju javi mučnina, povraćanje, ukočen vrat, izražena slabost

Saveti za prevenciju glavobolja

Praćenje okidača koji izazivaju ove vrste glavobolja može vam pomoći da prepoznate aktivnosti ili namirnice koje treba izbegavati. To takođe može pomoći da utvrdite da li se glavobolje javljaju u određeno doba dana.

Strategije kontrole stresa, poput vežbanja, meditacije i redovnog rasporeda spavanja, mogu pomoći u sprečavanju nekih glavobolja, poput migrena.