Baretov jednjak je prekanzerozno stanje izazvano dugotrajnim refluksom kiseline koje povećava rizik od razvoja raka jednjaka

Baretov jednjak je ozbiljno stanje koje nastaje usled dugotrajnog refluksa želudačne kiseline i smatra se glavnim faktorom rizika za razvoj adenokarcinoma jednjaka. Iako zvuči alarmantno, uz redovno praćenje i lečenje, rizik se može značajno smanjiti.

Baretov jednjak je stanje u kojem se ćelije u sluzokoži donjeg jednjaka, cevi koja povezuje usta sa želucem, menjaju. Zbog dugotrajne iritacije, najčešće izazvane hroničnim refluksom kiseline (GERB), normalne skvamozne ćelije jednjaka zamenjuju se ćelijama koje su tipičnije za sluzokožu creva. Ovaj proces se naziva crevna metaplazija. Iako ove nove ćelije same po sebi nisu kancerogene, otpornije su na kiseline i nestabilnije, zbog čega se Baretov jednjak klasifikuje kao prekanzerozno stanje.

To znači da ljudi sa ovim stanjem imaju povećan rizik od razvoja retkog, ali često smrtonosnog raka poznatog kao adenokarcinom jednjaka.

Česta i jaka gorušica

Jedna od najpodmuklijih karakteristika Baretovog jednjaka jeste to što sam po sebi ne izaziva nikakve specifične simptome. Problemi koje pacijenti doživljavaju, poput česte i jake gorušice, vraćanja kiseline, bolova u grudima ili otežanog gutanja, zapravo su simptomi osnovnog uzroka, gastroezofagealne refluksne bolesti.

Jedan od glavnih simptoma koji pacijenti osećaju jeste česta i jaka gorušica, iako Baretov jednjak sam po sebi obično nema specifične znakove Foto: Shutterstock

Zabriinjavajuća činjenica je da značajan broj ljudi, prema nekim procenama i do pedeset procenata, ima takozvani „tihi refluks“ i ne doživljava klasične simptome, zbog čega nisu ni svesni da se opasne promene dešavaju u njihovom jednjaku. Stoga je ključno ne ignorisati čak ni blage, ali dugotrajne probleme sa varenjem.

Stanje se javlja dva do tri puta češće kod muškaraca nego kod žena, a rizik se značajno povećava nakon 50. godine. Najvažniji faktor je dugotrajna i loše kontrolisana GERB.

Faktori rizika

Iako nije moguće sa sigurnošću predvideti ko će razviti Baretov jednjak, ključni faktori rizika su poznati. Stanje je dva do tri puta češće kod muškaraca nego kod žena, a rizik se značajno povećava nakon pedesete godine. Najvažniji faktor je dugotrajna i loše kontrolisana GERB.

Dodatni rizici uključuju prekomernu težinu, posebno abdominalnu masnoću, pušenje i porodičnu istoriju Baretovog jednjaka ili raka jednjaka kod bliskih rođaka. Veruje se da kombinacija nekoliko ovih faktora značajno povećava verovatnoću razvoja bolesti.

Dijagnoza

Jedini pouzdan način za dijagnostikovanje Baretovog jednjaka jeste endoskopija, poznata i kao gastroskopija. Tokom ove procedure, lekar ubacuje tanku, fleksibilnu cev sa kamerom na vrhu kroz usta kako bi detaljno pregledao sluzokožu jednjaka. Dok zdravo tkivo izgleda bledo i sjajno, područje zahvaćeno Baretovim jednjakom obično ima crvenu, baršunastu teksturu.

Gastroskopija je postupak u kojem se tanka, fleksibilna cev sa kamerom uvodi kroz usta kako bi lekar detaljno pregledao sluzokožu jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva Foto: Shutterstock

Da bi se definitivno potvrdila dijagnoza, potrebno je uzeti male uzorke tkiva (biopsije) iz zahvaćenih područja. Patolog zatim analizira ove uzorke pod mikroskopom kako bi potvrdio prisustvo ćelija creva i procenio stepen ćelijskih abnormalnosti, odnosno displazije.

Lečenje i praćenje zavise od stepena promena

Pristup lečenju i upravljanju Baretovim jednjakom zavisi od nalaza biopsije, tačnije od toga da li je prisutna displazija i kog je stepena. Ako biopsija ne pokaže prekanzerozne promene (nema displazije), glavni cilj je dosledna kontrola refluksa kiseline. To se postiže lekovima, najčešće inhibitorima protonske pumpe koji smanjuju proizvodnju želudačne kiseline, i promenama načina života kao što su gubitak težine, prestanak pušenja i izbegavanje hrane koja izaziva refluks.

Pacijenti sa ovim nalazom trebalo bi da imaju redovne kontrolne endoskopije, obično svakih tri do pet godina.

Simptomi raka jednjaka * otežano gutanje (najpre čvrste hrane, kasnije i tečnosti) * osećaj da se hrana često "zaglavi" u grudima * bol ili nelagodnost pri gutanju * neobjašnjiv gubitak telesne težine * gubitak apetita * hronična gorušica ili pogoršanje refluksa * bol ili peckanje iza grudne kosti * promuklost ili uporan kašalj povraćanje ili vraćanje hrane * krvarenje iz digestivnog trakta (tamna stolica, povraćanje krvi) * izražen umor i slabost (često zbog anemije) U ranim fazama rak jednjaka često ne daje jasne simptome, ili su oni blagi i lako se pomešaju sa refluksom ili drugim benignim tegobama. Zbog toga se bolest neretko otkriva kasnije, kada su tegobe već izraženije.

Ako se pronađe displazija niskog stepena, kontrole su češće, a lekar može preporučiti i endoskopske procedure za uklanjanje abnormalnog tkiva, kao što je radiofrekventna ablacija koja koristi toplotnu energiju za uništavanje obolelih ćelija, ili krioterapija koja ih zamrzava.

Kod displazije visokog stepena, koja se smatra direktnom prethodnicom kancera, uklanjanje izmenjenog tkiva je obavezno. Pored već pomenutih metoda, koristi se i endoskopska resekcija sluzokože, koja podrazumeva endoskopsko sečenje delova sluzokože. U veoma retkim i uznapredovalim slučajevima, kada druge metode nisu uspele ili ako je rak već prisutan, može biti neophodna operacija uklanjanja dela jednjaka.

Važno je naglasiti da je rizik od progresije do raka relativno nizak, procenjen na manje od jedan procenat godišnje za pacijente bez displazije.

U retkim i uznapredovalim slučajevima može biti potrebna operacija uklanjanja dela jednjaka Foto: Shutterstock

