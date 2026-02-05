Bez izraženih simptoma kod velikog broja zaraženih, ova infekcija može mesecima, pa i godinama, tiho ugrožavati zdravlje

Hlamidijaje jedna od najčešćih polno prenosivih infekcijadanašnjice, ali i jedna od onih koje najlakše ostanu neotkrivene. Bez izraženih simptoma kod velikog broja zaraženih, ova bakterijska infekcija može mesecima, pa i godinama, tiho ugrožavati zdravlje – naročito kod mladih žena. Iako se uspešno leči, nelečena hlamidija može dovesti do ozbiljnih i dugotrajnih zdravstvenih komplikacija.

Hlamidiju izaziva bakterija Chlamydia trachomatis, a prenosi se tokom vaginalnog, oralnog ili analnog seksualnog odnosa. Spada u grupu polno prenosivih infekcija (PPI), koje se šire uglavnom kontaktom sa genitalijama ili telesnim tečnostima, a mogu biti izazvane bakterijama, virusima ili parazitima.

Problem kod hlamidije je to što mnogi zaraženi nemaju nikakve simptome. Kada se znaci infekcije ipak pojave, oni su često blagi i lako se zanemare. Upravo zbog toga redovni preventivni pregledi imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju i lečenju bolesti.

Mogući simptomi

Simptomi infekcije hlamidijom mogu uključivati:

* bolno mokrenje

* iscedak iz penisa

* bol tokom vaginalnog odnosa

* vaginalno krvarenje između menstruacija ili nakon seksa

* bol u testisima

U zavisnosti od seksualne prakse, bakterija može zahvatiti i druge delove tela – oči, grlo ili rektum. Infekcija oka (konjunktivitis) može izazvati crvenilo i iritaciju kapaka, dok infekcije grla i rektuma često prolaze bez simptoma, ali mogu uzrokovati bol, iscedak ili krvarenje.

Oko 75% zaraženih žena i 50% zaraženih muškaraca nema simptome infekcije hlamidijom. Iz ovog razloga većina upala prolazi nezapaženo i ostaje nelečena, što vodi ka nekontrolisanom širenju bolesti.

Bolno mokrenje može da ukaže na hlamidiju Foto: Shutterstock

Kada se obratiti lekaru

Lekaru se morate obratiti ukoliko primetite iscedak iz vagine, penisa ili rektuma, kao i bol prilikom mokrenja. Takođe, važno je javiti se lekaru ako saznate da vaš seksualni partner ima hlamidiju – terapija antibioticima se često preporučuje čak i u odsustvu simptoma.

Uzroci i faktori rizika

Bakterija Chlamydia trachomatis se najčešće prenosi vaginalnim, oralnim i analnim seksom, ali se može preneti i sa majke na dete tokom porođaja, što kod novorođenčadi može izazvati ozbiljne infekcije oka ili upalu pluća.

Veći rizik od infekcije imaju osobe mlađe od 25 godina, naročito ako:

* ne koriste kondome ili ih koriste nepravilno

* imaju nove ili više seksualnih partnera

* ređe koriste zdravstvene usluge za prevenciju i lečenje polno prenosivih infekcija

* menjaju partnere bez prethodnog testiranja

Moguće komplikacije

Ako se ne leči, hlamidija može dovesti do ozbiljnih posledica, među kojima su:

* zapaljenska bolest karlice (PID), koja može oštetiti matericu, jajovode i jajnike

* upala epididimisa kod muškaraca, praćena bolom i otokom testisa

* infekcija prostate

* infekcije kod novorođenčadi

* neplodnost usled ožiljaka i zapušenja jajovoda

* reaktivni artritis (Rojterov sindrom), koji zahvata zglobove, oči i mokraćne puteve

Dosledna i pravilna upotreba kondoma je ključna u sprečavanju širenja infekcije hlamidijom Foto: Shutterstock

Za otkrivanje infekcije hlamidijom putem laboratorijskih analiza, kao uzorak se može koristiti urin, ejakulat i uretralni bris kod muškaraca i cervikalni bris kod žena. Uzorak može biti i serum iz kojeg se može odraditi ELISA test koji se pokazao kao veoma pouzdan, senzitivan i brz u detekciji ove bakterije.

Kako se zaštititi

* dosledna i pravilna upotreba kondoma

* ograničavanje broja seksualnih partnera

* redovni preventivni pregledi i testiranja, naročito kod seksualno aktivnih osoba