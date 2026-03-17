Moždani udar nastaje kada protok krvi do dela mozga prestane, što može izazvati dugotrajna oštećenja pokreta i funkcije ruku

Slušaj vest

Ljudi nakon moždanog udara često imaju dugotrajne probleme sa rukama. Kada je jedna ruka teško oštećena, druga ruka često gubi funkciju, što otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti poput jedenja, oblačenja ili kućnih poslova. Za izvršavanje zadataka može biti potrebno i do tri puta više vremena nego pre udara.

Moždani udar nastaje kada protok krvi u deo mozga prestane zbog začepljenja ili krvarenja, što dovodi do oštećenja moždanih ćelija. Svaka strana mozga kontroliše suprotnu stranu tela, ali obe ruke zavise od obe hemisfere. Zato čak i ruka na strani „koja nije pogođena“ može biti slabija, sporija i nespretnija.

Trening manje oštećene ruke ubrzava oporavak

Trening manje oštećene ruke može značajno poboljšati njenu funkciju. Studija u časopisu JAMA Neurology uključila je više od 50 učesnika sa hroničnim posledicama moždanog udara. Učesnici su podeljeni u dve grupe: jednu koja je trenirala teško oštećenu ruku i drugu koja je trenirala manje oštećenu. Intenzivna petonedeljna terapija uključivala je ciljne pokrete i virtuelne zadatke za poboljšanje koordinacije i preciznosti.

Rezultati su pokazali da je trening manje oštećene ruke doveo do bržeg i efikasnijeg izvođenja svakodnevnih zadataka, kao što je podizanje malih predmeta, a efekti su se održali i šest meseci nakon terapije. Povećana upotreba ruke u svakodnevnim aktivnostima dodatno učvršćuje postignuti napredak.

Trening manje oštećene ruke nakon moždanog udara može znatno poboljšati njenu funkciju i olakšati obavljanje svakodnevnih aktivnosti Foto: Shutterstock

Tradicionalna rehabilitacija fokusirala se na ruku koja je najviše pogođena, ali mnogi preživeli nikada ne vraćaju punu funkciju te ruke i spontano se oslanjaju na manje oštećenu. Jačanje ove ruke može značajno poboljšati nezavisnost i kvalitet života, čak i godinama nakon udara.