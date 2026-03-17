Neočekivani pristup oporavku posle moždanog udara: Trening manje oštećene ruke donosi velike rezultate
Ljudi nakon moždanog udara često imaju dugotrajne probleme sa rukama. Kada je jedna ruka teško oštećena, druga ruka često gubi funkciju, što otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti poput jedenja, oblačenja ili kućnih poslova. Za izvršavanje zadataka može biti potrebno i do tri puta više vremena nego pre udara.
Moždani udar nastaje kada protok krvi u deo mozga prestane zbog začepljenja ili krvarenja, što dovodi do oštećenja moždanih ćelija. Svaka strana mozga kontroliše suprotnu stranu tela, ali obe ruke zavise od obe hemisfere. Zato čak i ruka na strani „koja nije pogođena“ može biti slabija, sporija i nespretnija.
Trening manje oštećene ruke ubrzava oporavak
Trening manje oštećene ruke može značajno poboljšati njenu funkciju. Studija u časopisu JAMA Neurology uključila je više od 50 učesnika sa hroničnim posledicama moždanog udara. Učesnici su podeljeni u dve grupe: jednu koja je trenirala teško oštećenu ruku i drugu koja je trenirala manje oštećenu. Intenzivna petonedeljna terapija uključivala je ciljne pokrete i virtuelne zadatke za poboljšanje koordinacije i preciznosti.
Rezultati su pokazali da je trening manje oštećene ruke doveo do bržeg i efikasnijeg izvođenja svakodnevnih zadataka, kao što je podizanje malih predmeta, a efekti su se održali i šest meseci nakon terapije. Povećana upotreba ruke u svakodnevnim aktivnostima dodatno učvršćuje postignuti napredak.
Tradicionalna rehabilitacija fokusirala se na ruku koja je najviše pogođena, ali mnogi preživeli nikada ne vraćaju punu funkciju te ruke i spontano se oslanjaju na manje oštećenu. Jačanje ove ruke može značajno poboljšati nezavisnost i kvalitet života, čak i godinama nakon udara.
Buduća istraživanja ciljaju na kombinovanje treninga za obe ruke i primenu u kućnim uslovima kako bi se maksimalno poboljšao svakodnevni funkcionalni kapacitet. Za mnoge preživjele oporavak znači ne vraćanje izgubljenog, već jačanje onoga što je preostalo.
