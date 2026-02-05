Čak 56 odsto pacijenata koji su primili precizno ciljanu stimulaciju imalo je poboljšanje posle dve nedelje

Naučnici su možda otkrili pravi izvor Parkinsonove bolesti i to u moždanoj mreži koja povezuje razmišljanje i pokret. Prvi rezultati pokazuju da precizno ciljanje ove mreže može značajno da ublaži simptome.

Parkinsonova bolest je progresivno neurološko oboljenje koje pogađa najmanje 13.500 osoba u Srbiji i oko 10 miliona širom sveta. Karakterišu je drhtanje, usporeni pokreti, problemi sa snom, ali i pad koncentracije i pamćenja. Postojeće terapije, poput lekova ili duboke moždane stimulacije, mogu da ublaže simptome, ali ne zaustavljaju napredovanje bolesti.

Mreža koja povezuje misao i pokret

Međunarodni tim istraživača, predvođen laboratorijom Čangping iz Kine, u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta Vašington u Sent Luisu, identifikovao je moždanu mrežu koja je tesno povezana sa glavnim problemima kod Parkinsonove bolesti. Reč je o takozvanoj somato-kognitivnoj akcionoj mreži, skraćeno SCAN.

Kada su ovu mrežu ciljali neinvazivnom transkranijalnom magnetnom stimulacijom, pacijenti su imali više nego dvostruko bolje poboljšanje simptoma u odnosu na stimulaciju susednih moždanih regiona. Rezultati su objavljeni u časopisu Nature.

- Ovo istraživanje pokazuje da je Parkinsonova bolest poremećaj SCAN mreže i da precizno ciljanje te mreže može da donese bolje rezultate nego ranije metode. Promena aktivnosti u SCAN mreži mogla bi da uspori ili čak preokrene tok bolesti, a ne samo da ublaži simptome - rekao je koautor studije dr Niko U. Dosenbah.

Ovo istraživanje pokazuje da je Parkinsonova bolest poremećaj SCAN mreže Foto: Shutterstock

Veza jača nego što bi trebalo

SCAN mreža nalazi se u motornom korteksu, delu mozga koji kontroliše voljne pokrete, i pomaže da se planirane radnje pretvore u pokret. Pošto Parkinsonova bolest utiče i na san, varenje, motivaciju i kognitivne funkcije, istraživači su analizirali snimke mozga kod više od 800 učesnika iz SAD i Kine.

Otkrili su da je kod obolelih prisutna neuobičajeno snažna povezanost između SCAN mreže i potkortikalnih struktura mozga. Najbolji efekti terapije postizali su se onda kada se ta preterana povezanost smanji.

- Naš rad pokazuje da je u pitanju mnogo širi poremećaj moždanih mreža. SCAN je preterano povezan sa ključnim regionima uključenim u bolest, što remeti ne samo pokret, već i druge telesne i kognitivne funkcije - rekao je vodeći autor dr Hešeng Liu.