Demencija je progresivno stanje koje dovodi do postepenog gubitka pamćenja, mišljenja i sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti

Osoba može postati uznemirena, pa čak i iskusiti halucinacije ili zablude tokom ovog perioda.

Psiholog je istraživao jedan zanemaren znak demencije i šta pacijenti mogu da urade da bi ga kontrolisali. Smatra se da je simptom posebno primetan popodne i u početku može izgledati teško razumljivo voljenima.

Dr Kelin Li, izvršna direktorka Centra za negu demencije i gostujuća akademica na Univerzitetu u Portsmouthu, objasnila je na TikToku tokom 2025. godine: „Dakle, ovo se može dogoditi u bilo koje doba dana, ali ono što često viđamo kod ljudi koji žive sa demencijom jeste da se može dogoditi popodne.“

Uzroci i okidači popodnevne uznemirenosti

- Dakle, ono na šta bih obratila pažnju jeste da bi ovo ponovo bio simptom anksioznosti i uznemirenosti, a možda i povećane konfuzije. Dr Li se poziva na fenomen poznat kao „zalazak sunca“, koji opisuje nepredvidljivije ponašanje kod pacijenata sa demencijom posle podneva, prema večeri.

U ovom periodu, osoba može postati posebno uznemirena, a potencijalno može doživeti i zablude ili halucinacije. Iako tačni uzroci nisu u potpunosti shvaćeni, Alchajmerovo društvo ukazuje da to nije nužno povezano sa zalaskom sunca.

Umesto toga, zalazak sunca se češće povezuje sa nezadovoljenim potrebama osobe u tom trenutku. To može uključivati sledeće:

Poremećaji raspoloženja, uključujući anksioznost i depresiju

Glad, bol ili druge nezadovoljene fizičke potrebe

Poremećeni nivoi hormona

Neželjeni efekti propisanih lekova

Senzorno oštećenje, uključujući gubitak vida

Poremećaj „biološkog sata“ osobe uzrokovan oštećenjem mozga

Prekomerna stimulacija tokom dana

Premor

Nedostatak izlaganja sunčevoj svetlosti

Nedostatak interakcije sa drugim ljudima ili negovateljima (ako je potrebno)

Zalazak sunca može se desiti u bilo kojoj fazi demencije, ali je češći tokom srednje i kasnijih faza, dodaje se u daljem savetu Društva za Alchajmerovu bolest. Razmislite da li je nešto što se dogodilo tokom dana uticalo na njih. Ako deluju uznemireno, pokušajte da ih smirite tako što ćete im odvući pažnju, možda razgovarajući o omiljenom sećanju ili događaju o kojem vole da razmišljaju.“

Praćenje simptoma i pažljiva upotreba lekova

Ako ste zabrinuti da vaša voljena osoba doživljava zalazak sunca, dr Li je takođe preporučila da beležite simptome u različito doba dana. U svom prethodnom video objašnjenju. - Dakle, ono što bih želela da uradim jeste da zabeležim kada se ovo dešava i šta se dešava. Postoje tablete koje se mogu koristiti, kao što je lorazepam.“

- Apsolutno, ovi lekovi su lekovi koje treba uzimati sa oprezom jer izazivaju veliku zavisnost. Dakle, neki lekari opšte prakse možda neće želeti da ih prepišu. Međutim, mislim da zaista moramo da uravnotežimo rizik od zavisnosti u poređenju sa činjenicom da osoba ima demenciju.

Drugi mogući simptomi demencije

Demencija je opšti termin koji obuhvata razne zdravstvene probleme, uključujući Alchajmerovu bolest, a sve ih karakteriše progresivno opadanje funkcije mozga. Statistika Nacionalne zdravstvene službe (NHS) pokazuje da preko 944.000 ljudi širom Velike Britanije trenutno živi sa demencijom.

Simptomi demencije variraju u zavisnosti od vrste, ali rani znaci često uključuju:

Promene raspoloženja

Teškoće sa koncentracijom

Teškoće u obavljanju poznatih svakodnevnih zadataka, kao što je zbunjenost oko tačnog iznosa kusura prilikom kupovine

Gubitak pamćenja

Teško pratiti razgovor ili pronaći pravu reč

Zbunjenost oko vremena i mesta

U smernicama Nacionalne zdravstvene službe (NHS) se dodaje: „Ovi simptomi su često blagi i mogu se pogoršavati samo veoma postepeno. Često se naziva 'blago kognitivno oštećenje' (MCI) jer simptomi nisu dovoljno teški da bi se dijagnostikovali kao demencija.“