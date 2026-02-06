Menopauza može dovesti do promena u nivou holesterola i masti u krvi, što može uzrokovati zagušenje arterija, poznato kao ateroskleroza

Kada nivo estrogenapadne, vaše telo može proći kroz nekoliko promena, uključujući i promene u srcu.

Visok holesterol

Menopauza može dovesti do promena u nivou holesterola i masti u krvi, što može uzrokovati zagušenje arterija, poznato kao ateroskleroza.

Ukupni holesterol i „loš“ holesterol (LDL) mogu rasti, dok „dobar“ holesterol (HDL) često opada.

Previše holesterola u krvi može izazvati stvaranje plaka u arterijama, što može dovesti do srčanog udara ili šloga.

Dobijanje sala na stomaku

Žene u menopauzi imaju veću verovatnoću da dobiju masnoću na stomaku nakon 40. godine.

Masnoća oko srednjeg dela tela i vitalnih organa (poput jetre) povećava rizik od srčanih oboljenja, čak i kod žena sa normalnom težinom.

Obim struka veći od 89 cm, čak i sa normalnim BMI, povećava rizik od srčanih bolesti.

Šta je menopauza i kada nastaje? Menopauza je doba života u kome više nema menstruacije a smanjenje ženskih hormona utiče na neredovnost mesečnih ciklusa i ovulaciju koji zatim prestaju. Menopauza nastaje u različito vreme kod svake žene i počeće otprilike kada i njenoj baki, majki ili sestri uz razliku od nekoliko godina. U većine žena menstruacija potpuno nestaje izmenju 50 i 51 godine.

Masnoća na stomaku dokazano povećava rizik od srčanih i metaboličkih bolesti. Foto: New Africa/Shutterstock

Metabolički sindrom

Metabolički sindrom je kombinacija stanja koja uključuju višak masnoće na stomaku, visok holesterol i povišen šećer u krvi.

Žene sa metaboličkim sindromom u menopauzi imaju povećan rizik od srčanih oboljenja, dijabetesa i moždanog udara.

Postmenopauzalna hormonska terapija može smanjiti rizik kod žena koje su prošle kroz prirodnu menopauzu.

Depresija

Žene u perimenopauzi imaju veći rizik od depresivnih simptoma nego žene u premmenopauzi.

Depresivni simptomi mogu negativno uticati na srce jer mogu dovesti do loših životnih navika: nezdrava ishrana, nedostatak vežbanja, alkohol, pušenje.

- Važno je razgovarati o depresiji u vreme perimenopauze i menopauze - savetuje Shufelt i dodaje:

- Postoje efikasne opcije lečenja, uključujući lekove i psihoterapiju.

Poremećen san

Nesanicaje čest simptom menopauze i može povećati rizik od srčanih oboljenja.

Kratki ili nemirni san održava krvni pritisak visokim, što povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Poremećen san može biti posledica menopauze ili apneje u snu, čiji rizik takođe raste u ovom periodu.

Hormonska terapija može pomoći kod simptoma poput noćnog znojenja i poremećenog sna, uključujući niske doze estrogena u obliku flastera.

Menopauza može izazvati promene raspoloženja zbog pada nivoa hormona Foto: Shutterstock

Kako održati zdravlje srca tokom menopauze?

Menopauza može trajati i do 30 godina, pa je važno voditi računa o zdravlju srca.

Redovne posete lekaru

Godišnji pregledi pomažu u praćenju holesterola, težine, krvnog pritiska i šećera u krvi.

Ako imate porodičnu istoriju srčanih oboljenja, lekar može preporučiti dodatne testove, kao što je skener koronarnih arterija za procenu plaka.

Hormonska terapija

Hormonska terapija nije primarno za prevenciju srčanih bolesti, već za ublažavanje simptoma kao što su talasi vrućine i noćno znojenje.

Rano uvođenje terapije kod žena sa preranom ili ranom menopauzom može pomoći u smanjenju rizika od srčanih oboljenja.

Fizička aktivnost

Redovna vežba smanjuje rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Preporuka: 150 minuta umerenih vežbi nedeljno, uključujući kardio i vežbe snage.

Zdrave životne navike

Ne pušiti, balansirana ishrana, kontrola telesne težine, i praćenje krvnog pritiska, holesterola i šećera u krvi.

- Menopauza je prilika da sagledate svoje brojke i način života jer su vežbanje i ishrana kamen temeljac prevencije kardiovaskularnih bolesti - kaže Shufelt.

Zaključak

Menopauza povećava rizik od srčanih bolesti zbog pada estrogena i povećanja FSH hormona.

Promene poput visokog holesterola, povećanja težine, depresije i poremećenog sna mogu povećati rizik od srčanih problema.