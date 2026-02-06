Slušaj vest

Trigliceridi su vrsta masti u krvi o kojima se najčešće govori u kontekstu srčanih bolesti. Ipak, stručnjaci upozoravaju da izuzetno visoke vrednosti mogu direktno da ugroze i pankreas, organ koji ima ključnu ulogu u varenju i regulaciji šećera u krvi.

Prema podacima klinike Mayo Clinic, visoki trigliceridi spadaju među tri najčešća uzroka akutnog pankreatitisa, odmah posle kamena u žuči i alkohola. Ovaj oblik zapaljenja pankreasa može da nastane naglo i da zahteva hitno bolničko lečenje.

Problem je u tome što povišeni trigliceridi često ne daju jasne simptome. Mnogi ljudi godinama imaju povišene vrednosti, a da toga nisu svesni, sve dok se ne jave komplikacije.

Kako trigliceridi oštećuju pankreas?

Kada nivo triglicerida u krvi postane izrazito visok, u krvotoku se nalazi velika količina masnih čestica. Tokom zapaljenskog procesa, te masti se razlažu na slobodne masne kiseline koje u velikim koncentracijama mogu da budu toksične za ćelije pankreasa.

Rizik posebno raste kada trigliceridi dostignu ekstremno visoke vrednosti, obično iznad 10 do 11 mmol/L Foto: Shutterstock

Stručnjaci objašnjavaju da ove kiseline oštećuju tkivo, pokreću zapaljenje i mogu da dovedu do akutnog pankreatitisa. Rizik posebno raste kada trigliceridi dostignu ekstremno visoke vrednosti, obično iznad 10 do 11 mmol/L.

Ko je u najvećem riziku?

Visoki trigliceridi najčešće su povezani sa metaboličkim poremećajima i nezdravim životnim navikama. Češće se javljaju kod osoba sa dijabetesom ili insulinskom rezistencijom, gojaznošću i metaboličkim sindromom, ali i kod onih koji redovno unose veće količine alkohola ili se hrane namirnicama bogatim šećerima i zasićenim mastima. Kod takvih osoba rizik od pankreatitisa značajno raste, naročito ako trigliceridi naglo porastu.

Rastući rizik od akutnog pankreatitisa Akutni pankreatitis usled visokih triglicerida je često teži i smrtonosniji od drugih uzroka akutnog pankreatitisa. Čak i jedan događaj može značajno da poveća šansu za drugi u budućnosti. Ponovljeni napadi mogu da oštete pankreas, što dovodi do hroničnog pankreatitisa i drugih ozbiljnih komplikacija opasnih po život.

Koji simptomi mogu da ukažu na problem?

Akutni pankreatitis obično počinje iznenada, a najčešći simptomi su:

jak bol u gornjem delu stomaka koji može da se širi ka leđima

koji može da se širi ka leđima mučnina i povraćanje

povišena temperatura

ubrzan puls

U takvim situacijama potrebna je hitna medicinska pomoć.

Pankreas može i pre akutne upale da šalje signale da ne funkcioniše kako bi trebalo Foto: Shuterstock

Ipak, pankreas može i ranije šalje signale da ne funkcioniše kako treba. To mogu da budu nadimanje i osećaj težine posle jela, tupi bol u gornjem delu stomaka, masna stolica, umor posle obroka ili neobjašnjive promene telesne težine.

Zašto je važno kontrolisati trigliceride?

Za razliku od nekih drugih faktora rizika, trigliceridi spadaju među one na koje se može direktno uticati. Njihove vrednosti često reaguju na promene u načinu ishrane, naročito smanjenje unosa šećera, alkohola i industrijski prerađene hrane.