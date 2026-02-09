Ponekad kombinacija bolova u stomaku i leđima kod pacijenata sa rakom pankreasa stvara osećaj kao da im je oko struka stegnut pojas bola

Najčešći simptomi raka pankreasa su bol u stomaku ili leđima, gubitak telesne težine i žutica. Međutim, ovi problemi mogu biti uzrokovani i drugim stanjima, kao što su žučni kamenci, hepatitis ili čak prekomerna konzumacija alkohola.

Pa kada bi, zapravo, trebalo da se obratite lekaru?

- Većina ljudi sa bolovima u stomaku nema rak pankreasa - kaže hirurg za rak pankreasa, dr Metju Kaci dodaje:

- Ali svaki bol koji traje duže od nekoliko nedelja treba ispitati. Ako primetite brz gubitak telesne težine bez namere, važno je da to odmah pomenete svom lekaru. A svako čija koža ili oči požute treba odmah da se pregleda.

U nastavku, troje pacijenata govori o tome kako su saznali da imaju rak pankreasa — sopstvenim rečima.

Bol u stomaku koji se širi u leđa

- Osetila sam blagi, tup bol odmah ispod leve dojke u septembru 2016. godine - priseća se Reneata Bendžamin, penzionisana bibliotekarka u osnovnoj školi, koja je imala 53 godine kada joj je dijagnostikovan rak pankreasa trećeg stadijuma.

- Tolikо sam često trljala to mesto da su ljudi počeli da me pitaju šta mi je. Na kraju mi je ćerka rekla da moram da odem kod lekara, jer se stanje samo pogoršavalo.

Ponekad kombinacija bolova u stomaku i leđima kod pacijenata sa rakom pankreasa stvara osećaj kao da im je oko struka stegnut pojas bola.

- Klasična prezentacija bolesti je bol u stomaku koji se prenosi u leđa - objašnjava dr Kac.

Ključni zaključci * Rak pankreasa često ne proizvodi simptome u najranijim fazama. * Najčešći simptomi su bol u stomaku ili leđima, gubitak telesne težine i žutica. * Svako kome koža ili beonjače požute trebalo bi da se odmah da se javi lekaru.

Žutica

Žutica, odnosno žuta koža ili beonjača, još je jedan karakterističan znak raka pankreasa.

- Moja supruga je primetila da mi koža postaje žuta dok mi je mazala leđa kalaminskim losionom zbog svraba - priča Stiven Adami, rančer iz Vajominga, koji je imao 62 godine kada mu je dijagnostikovan rak pankreasa drugog stadijuma i dodaje:

- Pozvao sam lekara, a on je bio toliko zabrinut da mi je rekao da dođem u ordinaciju u roku od sat vremena.

Svrab kože bio je simptom raka pankreasa Foto: Shutterstock

Svrab

Svrab kože bio je simptom koji je naveo Danu Sigalos da se obrati lekaru.

- Bila sam na redovnom pregledu i osećala sam se dobro tokom praznika za Dan zahvalnosti 2022. godine - kaže penzionisana stručnjakinja za naftu i gas, koja je imala 64 godine kada joj je dijagnostikovan rak pankreasa prvog stadijuma.

- Ali već sledećeg ponedeljka osetila sam nepodnošljiv svrab po celom telu. Pozvala sam lekara i rekla: "Morate nešto da uradite povodom ovoga." Umesto toga, rekao mi je da su potrebne dodatne analize. Kada su stigli rezultati krvnih testova, bili su abnormalni — nivo bilirubina bio je izrazito visok.“

Neobjašnjiv gubitak telesne težine

On može biti posledica:

* inflamatornih proteina koje luči tumor

* žutice, bola ili drugih simptoma

* fizičkih opstrukcija u gastrointestinalnom traktu

Svi ovi faktori mogu smanjiti apetit i sposobnost organizma da apsorbuje dovoljno hranljivih materija.

Ako primetite brz, nenamerni gubitak telesne težine, važno je da o tome obavestite svog lekara.

A šta se smatra „brzim“ gubitkom težine?

- Gubitak 5% ili više telesne težine u roku od mesec dana bio bi veoma zabrinjavajući - kaže dr Kac i ističe: Takođe, gubitak veći od 4,5 kilograma — čak i ako se dogodi tokom dužeg perioda, poput tri do šest meseci — treba ispitati ako se ne može objasniti promenama u ishrani, nivou fizičke aktivnosti ili terapiji.

Ako primetite brz, nenamerni gubitak telesne težine, važno je da o tome obavestite svog lekara. Foto: Shutterstock

Ne zanemarujte nespecifične simptome

Ostali mogući simptomi raka pankreasa uključuju:

* tamnu mokraću ili svetlu stolicu

* nadimanje ili osećaj punoće

* mučninu, povraćanje ili loše varenje

* umor

* gubitak apetita

* iznenadan početak dijabetesa

Nažalost, rak pankreasa često ne izaziva simptome u najranijim fazama. Kada se simptomi pojave, bolest je često već uznapredovala i teža za lečenje.

Zbog toga dr Kac naglašava da se ne smeju zanemariti ni nejasni simptomi.