Genitalni herpes je jedna od najčešćih polno prenosivih infekcija današnjice – i jedna od najpodmuklijih. Izaziva ga virus herpes simpleksa (HSV), a širi se najčešće direktnim kontaktom kože na kožu tokom seksualnog odnosa.

Problem? Mnogi zaraženi nemaju pojma da virus nose u sebi.

Dok jedni nemaju nikakve simptome ili ih ne prepoznaju, drugi se suočavaju sa bolom, svrabom i ranama na genitalijama, anusu ili ustima. I oni bez simptoma mogu preneti infekciju dalje – nesvesno i neprimetno.

Virus koji ne nestaje

Za genitalni herpes ne postoji lek. Jednom kada virus uđe u organizam, ostaje tu zauvek. Nakon prvog izbijanja, simptomi se često vraćaju u talasima. Terapija može ublažiti tegobe i smanjiti rizik prenošenja, ali virus ne uklanja. Kondomi značajno smanjuju rizik, ali ne nude apsolutnu zaštitu.

Kako prepoznati simptome?

Simptomi se obično javljaju između 2 i 12 dana nakon izlaganja virusu.

Mogu uključivati:

* bol ili svrab u predelu genitalija

* sitne plikove ili izbočine oko genitalija, anusa ili usta

* bolne rane koje nastaju pucanjem plikova

* krastice tokom zarastanja rana

* iscedak iz vagine ili uretre

Tokom prvog izbijanja često se javljaju i simptomi nalik gripu: povišena temperatura, glavobolja, bolovi u telu i uvećani limfni čvorovi u preponama.

Gde se sve pojavljuju rane?

Rane se javljaju na mestu ulaska infekcije u telo, ali se virus može proširiti dodirivanjem zahvaćenog područja, a zatim drugog dela tela.

Promene se mogu pojaviti na:

* zadnjici i butinama

* anusu i rektumu

* ustima

* uretri

* vulvi, vagini i grliću materice

* penisu i skrotumu

Genitalni herpes se često vraća

Nakon prve epizode, genitalni herpes se često vraća. Učestalost ponovnih izbijanja varira od osobe do osobe, ali su obično najčešća tokom prve godine infekcije. Vremenom postaju ređa i blaža.

Mnogi zaraženi osećaju tzv. prodromalne simptome – upozorenje da sledi novo izbijanje. To mogu biti bol u genitalijama, kao i peckanje ili probadajući bol u nogama, kukovima ili zadnjici.

Kada potražiti pomoć?