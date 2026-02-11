Slušaj vest

Vaša slezina je organ koji se nalazi odmah ispod levog rebra. Mnoga stanja – uključujući infekcije, bolesti jetre i neke vrste raka – mogu izazvati uvećanu slezinu. Uvećana slezina je takođe poznata kao splenomegalija.

Uvećana slezina obično ne izaziva simptome. Često se otkriva tokom rutinskog fizičkog pregleda. Lekar obično ne može da napipa slezinu kod odrasle osobe osim ako nije uvećana. Snimanje i analize krvi mogu pomoći u identifikaciji uzroka uvećane slezine.

Lečenje uvećane slezine zavisi od uzroka. Operacija za uklanjanje uvećane slezine obično nije potrebna, ali se ponekad preporučuje.

Simptomi

Uvećana slezina obično ne izaziva znakove ili simptome, ali ponekad može izazvati:

Važno

Odmah se obratite lekaru ako imate bol u gornjem levom delu stomaka, posebno ako je jak ili se bol pogoršava kada duboko udahnete.

osoba se drži sa obe ruke za levu stnanu stomaka u predelu pankreasa
Slezina se nalazi u gornjem levom delu stomaka, ispod levog grudnog koša, i veličine je uporediva sa pesnicom Foto: Shutterstock

Uzroci

Niz infekcija i bolesti može izazvati uvećanu slezinu. Uvećanje može biti privremeno, u zavisnosti od lečenja. Faktori koji doprinose tome uključuju:

  • Virusne infekcije, kao što je mononukleoza
  • Bakterijske infekcije, kao što su sifilis ili infekcija unutrašnje sluzokože srca (endokarditis)
  • Parazitske infekcije, kao što je malarija
  • Ciroza i druge bolesti koje utiču na jetru
  • Različite vrste hemolitičke anemije – stanje koje karakteriše prerano uništavanje crvenih krvnih zrnaca
  • Rak krvi, kao što su leukemija i mijeloproliferativne neoplazme, i limfomi, kao što je Hodžkinova bolest
  • Metabolički poremećaji, kao što su Gošerova bolest i Niman-Pikova bolest
  • Pritisak na vene u slezini ili jetri ili krvni ugrušak u ovim venama
  • Autoimuna stanja, kao što su lupus ili sarkoidoza

Kako funkcioniše slezina?

Vaša slezina se nalazi ispod grudnog koša pored želuca na levoj strani stomaka. Njena veličina je generalno povezana sa vašom visinom, težinom i polom.

Ovaj mekani, sunđerast organ obavlja nekoliko važnih zadataka, kao što su:

  • Filtriranje i uništavanje starih, oštećenih krvnih zrnaca
  • Sprečavanje infekcije proizvodnjom belih krvnih zrnaca (limfocita) i delovanjem kao prva linija odbrane protiv organizama koji izazivaju bolesti
  • Čuvanje crvenih krvnih zrnaca i trombocita, što pomaže u zgrušavanju krvi
  • Uvećana slezina utiče na svaku od ovih funkcija. Kada je uvećana, vaša slezina možda neće funkcionisati kao i obično.
shutterstock_2371155819.jpg
Ovaj sunđerasti organ, slezina, filtrira i uklanja stare ili oštećene crvene krvne zrnca Foto: Shutterstock

Faktori rizika

Uvećana slezina može se javiti kod bilo koga u bilo kom uzrastu, ali određene grupe su izložene većem riziku, uključujući:

  • Deca i mladi odrasli sa infekcijama, kao što je mononukleoza
  • Ljudi koji imaju Gošerovu bolest, Niman-Pikovu bolest i nekoliko drugih naslednih metaboličkih poremećaja koji pogađaju jetru i slezinu
  • Ljudi koji žive ili putuju u područja gde je malarija česta

Komplikacije

Moguće komplikacije uvećane slezine su:

  • Infekcija: Uvećana slezina može smanjiti broj zdravih crvenih krvnih zrnaca, trombocita i belih zrnaca u krvotoku, što dovodi do češćih infekcija. Anemija i povećano krvarenje su takođe mogući.
  • Puknuće slezine: Čak su i zdrave slezine mekane i lako se oštećuju, posebno u saobraćajnim nesrećama. Mogućnost rupture je mnogo veća kada je slezina uvećana. Puknuće slezine može izazvati životno opasno krvarenje u stomaku.

Izvor: mayoclinic.org/Zdravlje.Kurir.rs

