Uvećana slezina može šapnuti vašem telu da nešto ozbiljno nije u redu, iako ponekad ne pokazuje očigledne simptome

Vaša slezina je organ koji se nalazi odmah ispod levog rebra. Mnoga stanja – uključujući infekcije, bolesti jetre i neke vrste raka – mogu izazvati uvećanu slezinu. Uvećana slezina je takođe poznata kao splenomegalija.

Uvećana slezina obično ne izaziva simptome. Često se otkriva tokom rutinskog fizičkog pregleda. Lekar obično ne može da napipa slezinu kod odrasle osobe osim ako nije uvećana. Snimanje i analize krvi mogu pomoći u identifikaciji uzroka uvećane slezine.

Lečenje uvećane slezine zavisi od uzroka. Operacija za uklanjanje uvećane slezine obično nije potrebna, ali se ponekad preporučuje.

Simptomi

Uvećana slezina obično ne izaziva znakove ili simptome, ali ponekad može izazvati:

bol ili osećaj punoće u gornjem levom delu stomaka koji se može proširiti na levo rame

osećaj sitosti bez jela ili nakon jela male količine, jer slezina pritiska želudac

nizak broj crvenih krvnih zrnaca (anemija)

česte infekcije

lako krvarenje

Važno Odmah se obratite lekaru ako imate bol u gornjem levom delu stomaka, posebno ako je jak ili se bol pogoršava kada duboko udahnete.

Slezina se nalazi u gornjem levom delu stomaka, ispod levog grudnog koša, i veličine je uporediva sa pesnicom Foto: Shutterstock

Uzroci

Niz infekcija i bolesti može izazvati uvećanu slezinu. Uvećanje može biti privremeno, u zavisnosti od lečenja. Faktori koji doprinose tome uključuju:

Virusne infekcije, kao što je mononukleoza

Bakterijske infekcije, kao što su sifilis ili infekcija unutrašnje sluzokože srca (endokarditis)

Parazitske infekcije, kao što je malarija

Ciroza i druge bolesti koje utiču na jetru

Različite vrste hemolitičke anemije – stanje koje karakteriše prerano uništavanje crvenih krvnih zrnaca

Rak krvi, kao što su leukemija i mijeloproliferativne neoplazme, i limfomi, kao što je Hodžkinova bolest

Metabolički poremećaji, kao što su Gošerova bolest i Niman-Pikova bolest

Pritisak na vene u slezini ili jetri ili krvni ugrušak u ovim venama

Autoimuna stanja, kao što su lupus ili sarkoidoza Kako funkcioniše slezina?

Vaša slezina se nalazi ispod grudnog koša pored želuca na levoj strani stomaka. Njena veličina je generalno povezana sa vašom visinom, težinom i polom.

Ovaj mekani, sunđerast organ obavlja nekoliko važnih zadataka, kao što su:

Filtriranje i uništavanje starih, oštećenih krvnih zrnaca

Sprečavanje infekcije proizvodnjom belih krvnih zrnaca (limfocita) i delovanjem kao prva linija odbrane protiv organizama koji izazivaju bolesti

Čuvanje crvenih krvnih zrnaca i trombocita, što pomaže u zgrušavanju krvi

Uvećana slezina utiče na svaku od ovih funkcija. Kada je uvećana, vaša slezina možda neće funkcionisati kao i obično.

Ovaj sunđerasti organ, slezina, filtrira i uklanja stare ili oštećene crvene krvne zrnca Foto: Shutterstock

Faktori rizika

Uvećana slezina može se javiti kod bilo koga u bilo kom uzrastu, ali određene grupe su izložene većem riziku, uključujući:

Deca i mladi odrasli sa infekcijama, kao što je mononukleoza

Ljudi koji imaju Gošerovu bolest, Niman-Pikovu bolest i nekoliko drugih naslednih metaboličkih poremećaja koji pogađaju jetru i slezinu

Ljudi koji žive ili putuju u područja gde je malarija česta Komplikacije

Moguće komplikacije uvećane slezine su:

Infekcija: Uvećana slezina može smanjiti broj zdravih crvenih krvnih zrnaca, trombocita i belih zrnaca u krvotoku, što dovodi do češćih infekcija. Anemija i povećano krvarenje su takođe mogući.

Uvećana slezina može smanjiti broj zdravih crvenih krvnih zrnaca, trombocita i belih zrnaca u krvotoku, što dovodi do češćih infekcija. Anemija i povećano krvarenje su takođe mogući. Puknuće slezine: Čak su i zdrave slezine mekane i lako se oštećuju, posebno u saobraćajnim nesrećama. Mogućnost rupture je mnogo veća kada je slezina uvećana. Puknuće slezine može izazvati životno opasno krvarenje u stomaku.