Smrtni ishod nakon operacije krajnika najčešće ne nastaje zbog same operacije, već zbog teških i nedovoljno prepoznatih postoperativnih komplikacija

Smrt četvorogodišnje devojčice iz okoline Čačka, koja je preminula 4. februara nakon operacije krajnika, potresla je javnost u Srbiji i ponovo otvorila bolno, ali važno pitanje – koliko su zaista bezbedne rutinske hirurške intervencije kod dece. Roditelji ističu da Ema nije imala drugih zdravstvenih problema osim problema sa krajnicima.

Iako je tonzilektomija jedna od najčešćih i u medicini dobro poznatih operacija, ovaj tragični slučaj podsetio je da nijedna procedura nije bez apsolutnog rizika. Smrtni ishod nakon operacije krajnika najčešće ne nastaje zbog same operacije, već zbog teških i nedovoljno prepoznatih postoperativnih komplikacija.

Dok nadležne institucije utvrđuju sve okolnosti ovog događaja, lekari upozoravaju da je važno razlikovati retke, ali moguće komplikacije od uobičajenih postoperativnih tegoba, kako bi se javnost informisala odgovorno.

Iako se komplikacije kod operacije krajnika javljaju retko - one postoje Foto: Shutterstock

Smrt nakon operacije krajnika nije nemoguća — ona je dokumentovana U jednoj analizi literature, smrtnost je zabeležena u 15 studija, sa učestalošću koja se kreće od otprilike 1 smrti na 7.000 do 1 na 170.000 operacija — gotovo uvek zbog teškog krvarenja. Druga veća studija koja je obuhvatila više od 500.000 operacija pokazala je da je stopa smrtnosti oko 7 smrtnih slučajeva na 100.000 operacija, pri čemu su najugroženija deca sa kompleksnim hroničnim zdravstvenim stanjima.

5 komplikacija tonzilektomije (plus ko je u riziku)

- Većina ljudi oseća nelagodu pred bilo kakvu operaciju, pa tako i pred tonzilektomiju. Iako se komplikacije javljaju retko, one postoje i važno je da budu jasno objašnjene roditeljima i pacijentima kroz proces informisanog pristanka - kaže dr dr Filip Skolaro, otorinolaringolog i naglašava da su ozbiljne komplikacije izuzetno retke, ali da prepoznavanje ranih znakova problema može biti presudno za pravovremenu reakciju.

Bol i otežano gutanje

Ovo su očekivane posledice operacije, a ne prave komplikacije. Bol je češće izraženiji kod odraslih nego kod dece. Nedovoljan unos tečnosti zbog bola može dovesti do dehidratacije, koja sama po sebi predstavlja faktor rizika i zahteva lekarsku pažnju.

Bol u ušima nakon operacije

Bol u ušima nakon operacije često iznenadi pacijente, ali je reč o tzv. referisanom bolu koji potiče iz grla. Najčešće se javlja oko sedmog dana nakon intervencije i prolazi spontano.

Osećaj „knedle“ u grlu

Upala i krastice na mestu operacije mogu stvoriti osećaj stranog tela u grlu. Ova pojava je prolazna i nestaje kako zarastanje napreduje.

Postoperativno krvarenje

Blago krvarenje tokom oporavka može se javiti, naročito kada krastice otpadnu. Ozbiljnije krvarenje javlja se u 1–3% slučajeva i zahteva hitnu medicinsku intervenciju. Kod dece je dehidratacija jedan od glavnih faktora rizika, dok je kod odraslih to često pušenje.

Dakle, masivno krvarenje nakon operacije krajnika je retko, ali moguće. Ako je jako, krv se može slivati u grlo i dovesti do aspiracije ili gušenja, naročito ako se ne reaguje na vreme. Svako sveže, obilno krvarenje iz usta nakon tonzilektomije predstavlja hitno stanje i zahteva reakciju.

Ako dođe do jačeg krvarenja: * krv se može slivati niz grlo * pacijent može udisati krv (aspiracija) * u ekstremnim situacijama to može dovesti do otežanog disanja ili gušenja, naročito: * tokom spavanja * kod dece * ako se krvarenje ne primeti na vreme

Saopštenje Ministarstva zdravlja Odmah po dobijanju saznanja o nemilom događaju, Ministarstvo zdravlja je uputilo inspekciju u OB Čačak, da ispita okolnosti koje su dovele do nemilog događaja. Uporedo sa tim, a u skladu sa zakonskom procedurom, OB Čačak sprovela je unutrašnju kontrolu stručnog rada. U nastavku postupka naložen je i spoljašnji stručni nadzor, koji ocenjuje kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara. Po dobijanju svih izveštaja, Ministarstvo zdravlja preduzeće sve mere zakonom predviđene.

Veći rizik za komplikacije od anestezije imaju stariji pacijenti i oni sa hroničnim oboljenjima. Foto: Shutterstock

Komplikacije anestezije i respiratorni problemi

Komplikacije anestezije izuzetno su retke, naročito kada zahvat obavljaju iskusni ORL specijalisti i anesteziolozi. Veći rizik imaju stariji pacijenti i oni sa hroničnim oboljenjima.

Jedna od mogućih, ali retkih respiratornih komplikacija je bronhospazam – naglo stezanje mišića disajnih puteva, koje se najčešće javlja tokom buđenja iz opšte anestezije. Može nastati kao refleksna reakcija na iritaciju disajnih puteva, prisustvo sekreta ili krvi, a češći je kod dece i osoba sklonih alergijama ili astmi.

Kada je neophodno hitna reakcija?

* Ako je bol toliko jak da onemogućava unos tečnosti

* Ako postoje znaci dehidratacije

* Ako se krvarenje ponavlja ili postaje obilnije

* Ako pacijent povraća krv

Tonzilektomija se i dalje smatra jednom od bezbednijih hirurških procedura, ali tragedija u Čačku opominje da je stalna pažnja, adekvatno praćenje pacijenata i jasna komunikacija sa roditeljima od presudne važnosti.