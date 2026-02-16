Neuron-specifična enolaza (NSE) u krvi omogućava lekarima da prate napredak i odgovor na terapiju kod raka pluća malih ćelij

Sitnoćelijski rak pluća spada među najopasnije oblike raka, ali lekari imaju moćnog saveznika u praćenju bolesti – neuron-specifičnu enolazu (NSE), tumorski marker čiji nivoi u krvi otkrivaju aktivnost tumora.

Sitnoćelijski karcinom pluća (SCLC), koji čini oko 15% svih karcinoma pluća, poznat je po svojoj agresivnosti, brzom rastu i ranoj sklonosti ka metastaziranju. U borbi protiv ove bolesti, gde je svaka informacija dragocena, onkolozi se oslanjaju na NSE.

Ovaj enzim se pretežno nalazi u neuronima i ćelijama neuroendokrinog sistema, a budući da sitnoćelijski karcinom pluća potiče upravo iz tih ćelija, tumorske ćelije oslobađaju velike količine NSE u krv. Upravo zbog ove veze, NSE je najvažniji i najpouzdaniji marker za praćenje bolesti, omogućavajući lekarima precizan uvid u njen tok.

Glavne prednosti NSE markera

Glavna prednost NSE markera nije toliko u postavljanju početne dijagnoze, već u praćenju toka bolesti i proceni uspeha lečenja. Nivoi NSE u serumu su direktno povezani sa ukupnom masom tumora i stadijumom bolesti; što je vrednost veća, to je bolest, po pravilu, opsežnija. Serijsko merenje vrednosti NSE omogućava onkolozima da prate odgovor pacijenta na hemoterapiju gotovo u realnom vremenu.

Uspešno lečenje rezultira brzim i značajnim padom nivoa NSE, često nakon prvog ciklusa terapije.

Zanimljivo je da odmah nakon primene prve doze hemoterapije, u roku od 24 do 72 sata, može doći do privremenog i iznenadnog skoka vrednosti NSE, što je zapravo pozitivan prognostički znak – rezultat masivne citolize tumorskih ćelija koje oslobađaju svoj sadržaj u krv.

Promene nivoa NSE često ukazuju na aktivnost tumora ili rani povratak bolesti, čak pre nego što se pojave klinički simptomi ili rezultati snimanja Foto: Shutterstock

Pored toga što služi kao barometar uspeha lečenja, NSE deluje i kao sistem ranog upozoravanja na ponovnu pojavu bolesti. Povećanje nivoa ovog enzima u krvi pacijenta koji je bio u remisiji često je prvi znak da je tumor ponovo postao aktivan. Ovaj biokemijski signal može se pojaviti nedeljama, pa i mesecima pre nego što se recidiv potvrdi metodama snimanja ili pre nego što pacijent oseti prve simptome.

Takva vremenska prednost omogućava lekarima da blagovremeno reaguju, prilagode plan lečenja i započnu dodatna ispitivanja, što može poboljšati ishod lečenja.

Testiranje na NSE vrši se analizom uzorka venske krvi, odnosno seruma, i ne zahteva posebnu pripremu pacijenta. Međutim, ključni tehnički izazov je hemoliza – oštećenje crvenih krvnih zrnaca može osloboditi NSE u serumu i izazvati lažno povišene vrednosti, što može dovesti do pogrešnih kliničkih odluka. Pažljivo rukovanje uzorkom i brza obrada u laboratoriji smanjuju ovaj rizik.

Ograničenja i budućnost preciznije dijagnostike

Iako je NSE najbolji marker za sitnoćelijski karcinom pluća, nije apsolutno specifičan. Povišene vrednosti mogu se naći i kod drugih malignih bolesti sa neuroendokrinom komponentom, kao što su neuroblastom, melanom ili rak pankreasa, ali i kod nekih benignih stanja.

Sveobuhvatna meta-analiza pokazala je visoku specifičnost od oko 92 odsto, ali nižu osetljivost – određeni procenat pacijenata sa SCLC možda neće imati povišene vrednosti. Dijagnoza se stoga ne postavlja samo na osnovu NSE, već u kombinaciji sa kliničkom slikom i nalazima snimanja.

Nova istraživanja fokusirana su na razvoj naprednih modela, poput „korigovane NSE“, koji koriste mašinsko učenje kako bi uzeli u obzir druge faktore koji utiču na nivo enzima. Cilj je smanjiti broj lažno pozitivnih rezultata i učiniti NSE još pouzdanijim alatom za personalizovano praćenje i lečenje sitnoćelijskog karcinoma pluća u budućnosti.