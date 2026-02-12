Slušaj vest

Američki glumac Džejms van der Bik, kog publika pamti po ulozi u seriji "Dosonov svet", preminuo je u 49. godini odraka debelog creva. Bolest mu je dijagnostikovana u trećem stadijumu 2023. godine, kada su se pojavile uporne probavne tegobe, a kolonoskopija potvrdila ozbiljnu dijagnozu. Nakon što je javno progovorio o bolesti, postao je zagovornik ranog otkrivanja i preventivnih pregleda, upozoravajući na porast ovog karcinoma i kod mlađih osoba.

Priče o kasno otkrivenom raku često stvaraju utisak da je kolonoskopija jedini način da se bolest otkrije, ali skrining zapravo počinje mnogo jednostavnije. Reč je o testu iz stolice, koji može da ukaže na problem u ranoj fazi, kada je lečenje najuspešnije, istakla je ranije za naš portal lekar opšte prakse dr Jelena Stojanović.

"Mislio sam da živim zdravo, a onda je stigla dijagnoza" U prvom televizijskom intervjuu posle objave dijagnoze, u emisiji Good Morning America, glumac je priznao koliko ga je vest potresla. - Iskreno, bio sam u šoku. Mislio sam da radim sve kako treba, bio sam u odličnoj formi i hranio se zdravo. Pomisao da će se sve to iznenada promeniti delovala je kao noćna mora iz koje ne mogu da se probudim. Veći deo vremena verovao sam da će mi ovo iskustvo doneti još mnogo srećnih godina, ali bilo je i trenutaka kada sam bio preplašen i slomljen, i to je, čini mi se, sasvim ljudski - rekao je Van der Bik.

- Kod skringa na karcinom debelog creva se osim uzimanja podataka od pacijenata radi testiranje na okultno krvarenje u stolici - FOB ili hemokult test. To je test koje se radi iz uzoraka stolice, a otkriva mikroskopske primese krvi u stolici koje se pojavljuju kada postoji neki problem u crevima. Nalazi ne ukazuju samo na karcinom, to mogu da budu i neke druge promene, poput polipa, a ovo je najjednostavnija metoda da se vrlo rano utvrdi karcinom, kada se i efikasno leči. Ako je test pozitivan pacijent se šalje na kolonoskopiju i dalji pregled kod gastoententerologa ili hirurga. Skrining se obavalja jednom u dve godine kod starijih od 50 godina pa sve do 74. godine. Tako stoji u pravilniku, mada pregledi mogu da se urade i kod starijih, ako za to ima potrebe - navodi dr Stojanović i dodaje:

FOB test otkriva mikroskopske primese krvi u stolici Foto: Shutterstock

- Skrining se generalno radi na nekoliko vrsta karcinoma koji su najčešći (rak dojke, grlića materice i debelog creva) i koji lako mogu da se otkriju jednostavnim, neinvazivnim metodama, jer je suludo na velikom broju ljudi primenjivati metode koje su bolne i potencijalno opasne - poručuje dr Stojanović.

Šta je dostupno, a još nije deo skrininga

Za razliku od raka dojke, grlića materice i debelog creva, skrining za rak prostate u Srbiji ne postoji kao organizovan nacionalni program, već se PSA test radi pojedinačno, na preporuku lekara ili u okviru preventivnih akcija za muškarce starije od 50 godina.

Skrining raka pluća od 2024. godine počeo je da se sprovodi u ograničenom obimu, u Beogradu na Klinici za pulmologiju UKCS i u Institutu u Sremskoj Kamenici, i namenjen je dugogodišnjim pušačima starijim od 50 godina, kod kojih se pregled radi niskodoznim CT-om.