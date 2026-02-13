Slušaj vest

– Godinama znamo da se učestalost srčanih udara povećava tokom sezone gripa, ali osim kliničke intuicije, postojalo je vrlo malo dokaza o osnovnim mehanizmima koji stoje iza te pojave – izjavio je vođa studije Filip Svirski sa Medicinskog fakulteta Ikana pri bolnici Maunt Sinaj.

Proučavajući uzorke tkiva hospitalizovanih pacijenata koji su preminuli od gripa, istraživači su otkrili da se jedna vrsta imunih ćelija, poznata kao pro-dendritska ćelija tip 3, inficira u plućima i zatim putuje do srca.

Tamo, umesto da obavlja uobičajenu ulogu imunih ćelija u uklanjanju virusa, pro-dendritska ćelija tip 3 proizvodi velike količine zapaljenskog proteina nazvanog interferon tipa 1 (IFN-1). Taj protein pokreće odumiranje ćelija srčanog mišića, čime se narušava sposobnost srca da efikasno pumpa krv.

– Pro-dendritska ćelija tip 3 deluje kao „trojanski konj“ imunog sistema tokom infekcije gripom – inficira se u plućima, prenosi virus do srca i širi ga na kardiomiocite – izjavio je koautor studije Džefri Dauni, takođe sa Mount Sinai.

Istraživači su takođe naveli da vakcinacija protiv gripa pruža određenu zaštitu od ovog tipa oštećenja srca, navodi se u časopisu Immunity.

Douni je dodao da je u laboratorijskim eksperimentima mRNK lek koji kontroliše aktivnost IFN-1 smanjio oštećenje srčanog mišića povezano sa gripom, kako u laboratorijskim uslovima, tako i kod miševa, i poboljšao sposobnost srčanog mišića da pumpa krv.

Nova otkrića, ističe Svirski, „ulivaju veliku nadu za razvoj novih terapija, koje su hitno potrebne, jer trenutno ne postoje efikasne kliničke opcije za sprečavanje oštećenja srca izazvanog gripom“.