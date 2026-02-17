Tihi signali povišenog holesterola: 6 znakova na nogama koje ne smete ignorisati
Holesterol je voštana supstanca koja se nalazi u celom telu. Nije „loš“ osim ako ga nemate previše – potreban je za izgradnju ćelija i proizvodnju vitamina i hormona, ali njegov višak može predstavljati ozbiljan problem.
Kada se nivo holesterola poveća, posebno „lošeg“ LDL-a, može doći do sužavanja krvnih sudova, pa ako su vam stopala stalno hladna, osećate trnjenje, bol ili grčeve pri hodu, telo vam možda šalje upozorenje na slabiju cirkulaciju koju ne treba zanemariti.
Hladna stopala i noge
Čak i kada je toplo, stopala su stalno hladna – to može biti znak slabije cirkulacije zbog suženih krvnih sudova.
Trnjenje, žarenje ili bol u nogama
Posebno pri hodu ili noću. Ovi simptomi često ukazuju na smanjen protok krvi, odnosno perifernu arterijsku bolest.
Grčevi u listovima pri hodanju
Bol se javlja tokom hodanja, a prolazi kada stanete – stanje poznato kao intermitentna klaudikacija.
Sporo zarastanje rana na stopalima
Sitne posekotine ili žuljevi zarastaju veoma sporo jer krv i kiseonik ne dolaze u dovoljnoj meri do tkiva.
Promena boje kože nogu
Koža može postati bleda, plavičasta ili tamnija, naročito oko prstiju i članaka.
Gubitak dlaka na potkolenicama
Iznenadno proređivanje ili potpun gubitak dlaka može biti znak hronično loše cirkulacije.
Ovi znaci nisu dijagnoza, ali jesu ozbiljan signal da bi trebalo proveriti krvnu sliku.
Uzroci visokog holesterola
Faktori načina života i genetika igraju ulogu za pojavu visokog holesterola, navode stručnjaci sa Kliveld klinike.
Faktori načina života uključuju:
- Pušenje i upotreba duvana:Pušenje snižava „dobar holesterol“ (HDL) i povećava „loš holesterol“ (LDL).
- Izloženost dugotrajnom stresu: Stres pokreće hormonske promene koje uzrokuju da telo proizvodi više holesterola.
- Konzumiranje alkohola: Previše alkohola u telu može povećati ukupan holesterol.
- Nedovoljno kretanja: Fizička aktivnost poput aerobnih vežbi poboljšava nivo holesterola. Ako radite za stolom ili mnogo sedite u slobodno vreme, telo neće proizvoditi dovoljno „dobrog holesterola“.
- Ishrana: Neke namirnice mogu povećati ili sniziti holesterol. Ponekad lekari preporučuju promene u ishrani ili posetu nutricionisti radi saveta.
Kada obavezno proveriti holesterol?
- ako imate višak kilograma
- ako ste fizički neaktivni
- ako u porodici postoje srčane bolesti
- ako imate problem sa štitnom žlezdom
Jedini siguran način za proveru nivoa holesterola je laboratorijska amaliza: ukupni holesterol, LDL, HDL i trigliceridi.
Izvor: fittproduct_2016/Zdravlje.Kurir.rs
