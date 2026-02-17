Povišen holesterol može tiho sužavati krvne sudove, a prvi znaci često se pojavljuju upravo na nogama kroz hladnoću, bol i slabu cirkulaciju

Holesterol je voštana supstanca koja se nalazi u celom telu. Nije „loš“ osim ako ga nemate previše – potreban je za izgradnju ćelija i proizvodnju vitamina i hormona, ali njegov višak može predstavljati ozbiljan problem.

Kada se nivo holesterola poveća, posebno „lošeg“ LDL-a, može doći do sužavanja krvnih sudova, pa ako su vam stopala stalno hladna, osećate trnjenje, bol ili grčeve pri hodu, telo vam možda šalje upozorenje na slabiju cirkulaciju koju ne treba zanemariti.

Hladna stopala i noge

Čak i kada je toplo, stopala su stalno hladna – to može biti znak slabije cirkulacije zbog suženih krvnih sudova.

Trnjenje, žarenje ili bol u nogama

Posebno pri hodu ili noću. Ovi simptomi često ukazuju na smanjen protok krvi, odnosno perifernu arterijsku bolest.

Grčevi u listovima pri hodanju

Bol se javlja tokom hodanja, a prolazi kada stanete – stanje poznato kao intermitentna klaudikacija.

Sporo zarastanje rana na stopalima

Sitne posekotine ili žuljevi zarastaju veoma sporo jer krv i kiseonik ne dolaze u dovoljnoj meri do tkiva.

Povišen holesterol može usporiti cirkulaciju, zbog čega rane na stopalima zarastaju sporije nego inače Foto: Profimedia

Promena boje kože nogu

Koža može postati bleda, plavičasta ili tamnija, naročito oko prstiju i članaka.

Gubitak dlaka na potkolenicama

Iznenadno proređivanje ili potpun gubitak dlaka može biti znak hronično loše cirkulacije.

Važno Ovi znaci nisu dijagnoza, ali jesu ozbiljan signal da bi trebalo proveriti krvnu sliku.

Uzroci visokog holesterola

Faktori načina života i genetika igraju ulogu za pojavu visokog holesterola, navode stručnjaci sa Kliveld klinike.

Faktori načina života uključuju:

Pušenje i upotreba duvana: Pušenje snižava „dobar holesterol“ (HDL) i povećava „loš holesterol“ (LDL).

Pušenje snižava „dobar holesterol“ (HDL) i povećava „loš holesterol“ (LDL). Izloženost dugotrajnom stresu: Stres pokreće hormonske promene koje uzrokuju da telo proizvodi više holesterola.

Stres pokreće hormonske promene koje uzrokuju da telo proizvodi više holesterola. Konzumiranje alkohola: Previše alkohola u telu može povećati ukupan holesterol.

Previše alkohola u telu može povećati ukupan holesterol. Nedovoljno kretanja: Fizička aktivnost poput aerobnih vežbi poboljšava nivo holesterola. Ako radite za stolom ili mnogo sedite u slobodno vreme, telo neće proizvoditi dovoljno „dobrog holesterola“.

Fizička aktivnost poput aerobnih vežbi poboljšava nivo holesterola. Ako radite za stolom ili mnogo sedite u slobodno vreme, telo neće proizvoditi dovoljno „dobrog holesterola“. Ishrana: Neke namirnice mogu povećati ili sniziti holesterol. Ponekad lekari preporučuju promene u ishrani ili posetu nutricionisti radi saveta.

Na nivo holesterola značajno utiču faktori načina života poput pušenja, hroničnog stresa, prekomernog unosa alkohola, fizičke neaktivnosti i nepravilne ishrane Foto: Shutterstock

Kada obavezno proveriti holesterol? ako imate višak kilograma

ako ste fizički neaktivni

ako u porodici postoje srčane bolesti

ako imate problem sa štitnom žlezdom

Jedini siguran način za proveru nivoa holesterola je laboratorijska amaliza: ukupni holesterol, LDL, HDL i trigliceridi.