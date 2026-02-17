Slušaj vest

Rak debelog creva je treći najčešći oblik raka na svetu i najčešće pogađa ljude starije od 50 godina. Međutim, stručnjaci upozoravaju da se broj mlađih ljudi kojima se dijagnostikuje ova bolest brzo povećava.

U slučaju Kortni Neš, imala je samo 35 godina kada je dobila alarmantnu vest da ima agresivni oblik kolorektalnog karcinoma poznat kao adenokarcinom slepog creva.

Za razliku od mnogih ljudi koji dobiju ovakvu vest, Kortni kaže da je bila „donekle osetila olakšanje“ kada je 2012. dobila dijagnozu. Iako je bila „šokirana i uplašena“, istovremeno je osetila i rasterećenje, jer je dijagnoza barem objasnila zašto je imala različite simptome.

Prvi upozoravajući znaci u mladosti

Kortni je otkrila da se od mladosti borila sa ulceroznim kolitisom, hroničnim oboljenjem kod kojeg dolazi do upale debelog creva i rektuma. Zbog toga je više od 20 godina imala:

hroničnu dijareju

česte bolove u stomaku

i druge probavne probleme

To su ujedno i znaci raka debelog creva na koje bi trebalo obratiti pažnju – ali pošto je na njih već navikla, u početku je zanemarivala svoju zabrinutost.

Kpacijentkinje su se od mladosti javljale čest dijareje, bolovi u sotmaku i druge probavne smetnje Foto: Shutterstock

Pogoršanje simptoma

Kortni je počela da sumnja da se dešava nešto ozbiljnije tek kada su se njeni simptomi „dramatično pogoršali“.

Nakon što je u maju 2011. rodila drugo dete, znatno je smršala, počela da gubi kosu i „povremeno“ je primećivala krv prilikom odlaska u toalet. Nakon toga je saznala da ima kolorektalni karcinom.

Lekari su joj saopštili da su potrebne tri operacije kako bi se bolest uklonila – od kojih je prva podrazumevala „potpuno uklanjanje debelog creva“.

- Druga faza podrazumevala bi spuštanje tankog creva i formiranje kesice u obliku slova J na njegovom kraju, koja bi služila kao novo debelo crevo.Treća faza podrazumevala bi povezivanje J-kesice sa preostalim delom rektuma i zatvaranje stome - rekla je Kortni.

Zbog zahvaćenosti limfnih čvorova pacijentkinji je zvanično dijagnostikovan rak u trećem stadijumu Foto: Shutterstock

Prva operacija

Prvu operaciju imala je u decembru 2012. godine i lekari su tada uspeli da završe prve dve faze, ali pre nego što je treća procedura izvedena u martu 2013, stigle su loše vesti.

- Stigao je patohistološki nalaz. Pokazao je da se tumor skrivao u unutrašnjem sloju mog debelog creva i da se proširio na limfne čvorove. Zbog zahvaćenosti limfnih čvorova zvanično mi je dijagnostikovan rak u trećem stadijumu i bilo je potrebno šest meseci hemoterapije pre završne operacije - prisetila se Kortni.

Na sreću, nakon što je u januaru 2013. započela šestomesečni ciklus hemoterapije, operacija je obavljena u avgustu iste godine – i od tada je bez raka.

Nakon šestomesečnog cikusa hemoterapije obavljena je i operacija Foto: Profimedia

Kako joj je bolest promenila život

Govoreći o tome kako joj se život promenio, dodala je:

- Možda biste pomislili da uklanjanje debelog creva život čini težim. I tačno je da je bilo nekoliko prepreka. Moram pažljivije da vodim računa o ishrani i otkrila sam da određene namirnice moram da izbacim radi optimalnog zdravlja.

Ponekada ima problema sa upalom kesice, ali uglavnom su neželjeni efekti minimalni.

- Srećna sam što mi ne otežavaju svakodnevni život. Zapravo, kvalitet mog života danas je mnogo bolji nego kada sam imala debelo crevo. Bolji ishod od toga ne može se poželeti - zaključuje Kortni.