Kalcifikacioni tendinitis je posledica nakupljanja kalcijuma u tetivama

Kalcifikacioni tendinitis nastaje kada se naslage kalcijuma nakupljaju u tetivama ili mišićima. Ove naslage mogu da se upale i izazovu bol. Kalcifikacioni tendinitis može da se javi bilo gde u telu, ali najčešće zahvata rame, odnosno rameni zglob.

Šta je kalcifikacioni tendinitis?

Kalcifikacioni tendinitis je posledica nakupljanja kalcijuma u tetivama. Ove naslage mogu da se zadrže na jednom mestu ili da se pojave na više lokacija. Kada postanu veće ili se iritiraju, mogu izazvati jak bol. Najčešće zahvata rame, odnosno tetive rotatorne manžetne, ali se može javiti i u drugim delovima tela.

Da li imam kalcifikacioni tendinitis ili „smrznuto rame“?

Dok se kalcifikacioni tendinitis odnosi na stvaranje kalcijumskih naslaga u tetivama, smrznuto rame je stanje koje karakterišu bol i ukočenost ramena. U pojedinim slučajevima, ova dva stanja mogu biti povezana i javiti se istovremeno.

Koga najčešće pogađa kalcifikacioni tendinitis?

Osobe između 40 i 60 godina imaju veći rizik za razvoj ovog stanja. Nešto je češći kod žena nego kod muškaraca. Može se javiti kod bilo koga i nije povezan sa određenom fizičkom aktivnošću.

Koliko je čest kalcifikacioni tendinitis? Kalcifikacioni tendinitis nije naročito čest. Javlja se kod manje od 10% pacijenata koji se leče zbog bola u ramenu.

Kako kalcifikacioni tendinitis utiče na organizam?

Neki ljudi sa kalcifikacionim tendinitisom uopšte nemaju bolove. Međutim, kada se naslage kalcijuma u tetivama upale, mogu izazvati izrazitu nelagodnost. Kod pojedinih pacijenata to vremenom dovodi do bola i ukočenosti ramena.

Faze kalcifikacionog tendinitisa

Kalcifikacioni tendinitis se odvija u tri faze:

Prekalcifikaciona faza: U početnoj fazi, pokreti izazivaju bol, a obim pokreta postaje ograničen. Na ćelijskom nivou dolazi do promena u tkivu.

U početnoj fazi, pokreti izazivaju bol, a obim pokreta postaje ograničen. Na ćelijskom nivou dolazi do promena u tkivu. Kalcifikaciona faza: Kalcijum se oslobađa iz ćelija i formiraju se naslage. Nakon određenog vremena, organizam počinje da ih razgrađuje. Ova faza često izaziva značajan bol.

Kalcijum se oslobađa iz ćelija i formiraju se naslage. Nakon određenog vremena, organizam počinje da ih razgrađuje. Ova faza često izaziva značajan bol. Postkalcifikaciona faza: Naslage se postepeno zamenjuju zdravim tkivom, a pokretljivost ramena počinje da se poboljšava.

Da li je kalcifikacioni tendinitis vrsta artritisa?

Ne. Kalcifikacioni tendinitis predstavlja zapaljenje tetiva, dok je artritis zapaljenje i oštećenje samog zgloba. Ovo stanje se ponekad meša sa bolešću taloženja kristala kalcijum-pirofosfata (CPPD, tzv. pseudogiht), koja jeste oblik artritisa.

Šta uzrokuje kalcifikacioni tendinitis?

Starenje i postepeno trošenje tkiva mogu doprineti razvoju kalcifikacionog tendinitisa. Ipak, stručnjaci još uvek ne znaju tačno zašto se stanje javlja kod nekih ljudi, a kod drugih ne.

Koji su simptomi kalcifikacionog tendinitisa?

Simptomi mogu biti različiti i uključuju:

iznenadan bol ili ukočenost ramena

jak bol pri pokretima ruke

bol koji ometa san

smanjen obim pokreta

osetljivost tetiva rotatorne manžetne Kako se postavlja dijagnoza?

Lekar će pregledati rame, razgovarati o simptomima i uzeti anamnezu. Po potrebi, pacijent može biti upućen kod ortopeda.

Koji testovi se koriste?

Mogu se primeniti sledeće metode snimanja:

rendgenski snimak

magnetna rezonanca (MR)

ultrazvuk Kako se leči kalcifikacioni tendinitis?

Većina slučajeva može se uspešno lečiti bez operacije, uz:

kortikosteroidne injekcije

fizikalnu terapiju

nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL)

Druge terapijske opcije uključuju:

Terapiju udarnim talasima (ESWT): pomaže u smanjenju bola i podstiče zarastanje.

pomaže u smanjenju bola i podstiče zarastanje. Radijalnu terapiju udarnim talasima (RSWT): slična ESWT metodi, sa istim terapijskim efektom.

slična ESWT metodi, sa istim terapijskim efektom. Lavaž tretman: igla se uvodi direktno u naslagu kalcijuma, a fiziološki rastvor pomaže njenom razbijanju.

igla se uvodi direktno u naslagu kalcijuma, a fiziološki rastvor pomaže njenom razbijanju. Terapijski ultrazvuk: zvučni talasi visoke frekvencije razgrađuju naslage.

zvučni talasi visoke frekvencije razgrađuju naslage. Hirurško lečenje: u težim slučajevima, oko 10% pacijenata zahteva operaciju radi uklanjanja naslaga.

Postoje li neželjeni efekti lečenja?

Neželjeni efekti zavise od metode. Nehirurške terapije uglavnom imaju blage i prolazne neželjene efekte, poput otoka i nelagodnosti. Kod operacije postoji mali rizik od:

infekcije

reakcije na opštu anesteziju

razvoja „smrznutog ramena“ Koliko traje oporavak posle operacije?

Oporavak obično traje oko šest nedelja, a u tom periodu može biti potrebno nošenje ortoze ili remena za ruku.

Kućno ublažavanje simptoma

Blagi simptomi mogu se ublažiti uz:

odmor

tople i hladne obloge

lekove protiv bolova poput ibuprofena ili naproksena

Prognoza

U većini slučajeva, kalcifikacioni tendinitis se uspešno rešava. Ipak, preporučuju se povremene kontrole, naročito ako ste već imali ovo stanje. Može biti povezan sa smrznutim ramenom ili pucanjem tetiva rotatorne manžetne. Ako bol ne prolazi uprkos terapiji, važno je obavestiti lekara.

Prevencija

Iako se ne može u potpunosti sprečiti, rizik se može smanjiti. Ako osetite bol u ramenu, izbegavajte naporne aktivnosti dok ne dobijete lekarski savet.

Kada se obratiti lekaru?

Ako imate iznenadan ili jak bol u ramenu, ukočenost zgloba ili bol koji remeti san, potrebno je da se javite lekaru. Pravovremena dijagnoza omogućava odgovarajući plan lečenja.