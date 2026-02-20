Od amiotrofične lateralne skleroze bolovao je i čuveni britanski fizičar Stiven Hoking. Dijagnoza mu je postavljena u 21. godini, a lekari su mu tada davali samo nekoliko godina života. Ipak, živeo je više od pet decenija sa bolešću i postao jedan od najuticajnijih naučnika modernog doba.

Njegov slučaj smatra se atipičnim, jer je kod njega ALS napredovao znatno sporije nego kod većine obolelih. Preminuo je 2018. godine u 76. godini.