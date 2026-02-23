Slušaj vest

Kardiovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzrok obolevanja i smrtnosti u savremenom svetu, a kod osoba sa dijabetesom rizik je dodatno izražen. Čak dve trećine obolelih ima povišen krvni pritisak, dok su šanse za infarkt miokarda ili moždani udar i do četiri puta veće u poređenju sa osobama bez dijabetesa. Zbog toga je, posebno nakon četrdesete godine, fokus na zaštiti krvnih sudova podjednako važan kao i kontrola šećera u krvi.

Kardiolog dr Predrag Petrović ističe da je pravovremena reakcija ključna i da nove preporuke sve više naglašavaju preventivni pristup.

- To podrazumeva primenu savremenih terapija koje direktno deluju na krvne sudove i smanjuju rizik od infarkta i moždanog udara, ali i ranije uvođenje statina, čak i kada su vrednosti lipida u granicama normale, kako bi se holesterol i trigliceridi održavali na donjoj granici - navodi dr Petrović i naglašava da da, međutim, terapija sama po sebi nije dovoljna.

Budite fizički aktivni najmanje pola sata dnevno Foto: Shutterstock

- Redovna fizička aktivnost, najmanje pola sata dnevno, prestanak pušenja, održavanje zdrave telesne težine i ishrana bazirana na povrću, voću sa niskim glikemijskim indeksom i namirnicama bogatim vlaknima predstavljaju osnov zaštite krvnih sudova. Istovremeno, preporučuje se izbegavanje prerađene, masne i konzervisane hrane.