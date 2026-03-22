Iako ideja nije nova, u poslednje vreme sve se više govori o načinu ishrane kod kojeg fokus nije toliko na tome šta jedemo, već kada jedemo. Reč je o takozvanom metaboličkom postu, odnosno metodi 5:2, koja se sve češće pominje kao jedan od pristupa boljoj kontroli šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Među poznatim zagovornicima ovog režima je i holivudska glumica Hale Beri, koja godinama govori o životu sa dijabetesom. Ona često ističe da joj disciplina u ishrani pomaže da drži bolest pod kontrolom i da hranu posmatra kao gorivo za organizam, a ne kao utehu.

Kako funkcioniše metoda 5:2

Princip ovog načina ishrane je relativno jednostavan. Tokom pet dana u nedelji osoba jede uobičajene obroke, uz pridržavanje preporuka za kontrolu šećera u krvi.

Preostala dva dana u nedelji, koja ne smeju biti uzastopna, energetski unos se značajno smanjuje, najčešće na oko 500 do 600 kalorija dnevno.

Cilj je da organizam u tom periodu potroši deo zaliha glukoze i da se poboljša osetljivost ćelija na insulin, što može da doprinese stabilnijem nivou šećera u krvi.

Na šta bi trebalo obratiti pažnju

Kod osoba koje imaju dijabetes, posebno je važno da se ovakav režim uvodi oprezno i uz praćenje glikemije. Stručnjaci savetuju da u danima sa smanjenim unosom kalorija prioritet imaju proteini i namirnice bogate vlaknima, poput ribe, piletine i zelenog povrća, jer duže održavaju sitost i imaju manji uticaj na nivo šećera.

Takođe je važno unositi dovoljno tečnosti, najčešće u vidu vode, kafe ili čaja bez šećera. Ako se tokom posta jave simptomi poput drhtavice, slabosti ili naglog pada energije, potrebno je odmah proveriti nivo glukoze u krvi.

Osobe koje koriste insulin ili druge lekove za dijabetes pre uvođenja ovakvog režima trebalo bi da se konsultuju sa lekarom kako bi se terapija po potrebi prilagodila.