Lupanje srca, vrtoglavica ili nesvestica nakon uvođenja novog leka mogu, u retkim slučajevima, da ukazuju na poremećaj poznat kao sindrom produženog QT intervala (Long QT syndrome). Reč je o poremećaju električnog sistema srca koji može da bude stečen, najčešće izazvan lekovima, ili urođen, odnosno genetski.

Naziv potiče od QT intervala na elektrokardiogramu (EKG), delu zapisa koji prikazuje električnu aktivnost donjih srčanih šupljina. Ovaj interval predstavlja vreme potrebno da se srčani mišić "napuni" i pripremi za sledeći otkucaj.

Kada nastaju simptomi

Sa svakim otkucajem, srčane ćelije razmenjuju natrijum, kalijum i kalcijum kroz sitne jonske kanale u svojoj membrani kako bi se pripremile za narednu kontrakciju. Produžen QT interval može da nastane zato što ti kanali ne funkcionišu pravilno, ali i zbog lekova, poremećaja elektrolita ili oštećenja srčanog mišića. To produženje može da poremeti precizno usklađen rad srca i u određenim situacijama izazove opasne, ubrzane aritmije poznate kao torsade de pointes.

Najčešći simptomi su kratak dah, vrtoglavica, pa i gubitak svesti Foto: Shutterstock

U većini slučajeva produžen QT interval ne izaziva nikakve tegobe, jer srce uspeva da nadoknadi kašnjenje. Međutim, pod fizičkim ili emocionalnim stresom može doći do naglog, ubrzanog i nepravilnog rada srca, što se manifestuje kao:

kratak dah

vrtoglavica

gubitak svesti

u najtežim slučajevima iznenadna srčana smrt Stečeni i urođeni oblik

Stečeni oblik je češći i najčešće je povezan sa lekovima. Stotine često propisivanih preparata mogu da produžei QT interval, a među njima su pojedini antibiotici, antipsihotici, lekovi za srce, dijabetes, depresiju i alergije. Rizik je veći kod žena, kao i kod osoba koje već imaju genetsku predispoziciju. Dobra vest je da se kod stečenog oblika QT interval najčešće normalizuje nakon prekida terapije.

Procenjuje se da se urođeni oblik javlja kod najmanje jednog od 2.000 novorođenčadi. Iako je identifikovano više gena povezanih sa ovim sindromom, tri genetske mutacije odgovorne su za većinu naslednih slučajeva.

Kako se postavlja dijagnoza Mnogi ljudi sa urođenim oblikom nemaju simptome i poremećaj se otkriva slučajno, na rutinskom EKG pregledu. Sumnja je veća kod osoba koje imaju ponavljane, neobjašnjive nesvestice, naročito tokom napora ili nakon naglog izlaganja jakom zvuku. Detaljna lična i porodična anamneza, test opterećenja i nošenje prenosivog EKG monitora pomažu u potvrdi dijagnoze.

Kako se leči

Terapija zavisi od uzroka i stepena rizika. Kod stečenog oblika, prvi korak je obično prekid ili zamena leka koji produžava QT interval, kao i korekcija eventualnog poremećaja elektrolita, naročito kalijuma i magnezijuma.

Prvi korak je obično prekid ili zamena leka, kao i korekcija eventualnog poremećaja elektrolita Foto: Promo

Kod urođenog oblika, najčešće se primenjuju beta-blokatori, koji smanjuju rizik od opasnih aritmija. Osobama sa visokim rizikom ili onima koje su već imale ozbiljne poremećaje ritma može da bude ugrađen implantabilni kardioverter-defibrilator (ICD), uređaj koji prepoznaje i prekida životno ugrožavajuće aritmije.

U pojedinim slučajevima preporučuje se izbegavanje intenzivnih sportova ili situacija koje mogu izazvati nagli adrenalinski skok.