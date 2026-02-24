Rani znaci ALS, poput poteškoća pri jelu, mogu se primetiti pre nego što bolest napreduje – simptom koji je imao i glumac Erik Dejn pre smrti

Erik Dejn, poznat po ulozi dr. Marka Sloana u seriji "Uvod u anatomiju’, preminuo je u junu prošle godine u 53. godini, manje od godinu dana nakon dijagnoze amiotrofične lateralne skleroze, ALS. Ova progresivna bolest napada nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini koje kontrolišu kretanje, postepeno oduzimajući pacijentima sposobnost da govore, jedu, hodaju i samostalno dišu.

Glumac se privatno borio sa ranim simptomima više od godinu dana pre nego što je saznao za svoju dijagnozu. - Počeo sam da osećam slabost u desnoj ruci. Nisam tome pridavao mnogo značaja u to vreme. Mislio sam da je to možda od previše slanja poruka ili da mi je ruka samo umorna, ali nekoliko nedelja kasnije primetio sam da se pogoršalo - jednom je otkrio.

Koji su simptomi ALS-a?

ALS utiče na nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini, što dovodi do progresivne slabosti mišića u rukama, nogama, licu, grlu i grudima. Suptilne promene mogu se primetiti tokom svakodnevnih obroka, kao što su često gušenje, kašalj pri pijenju tečnosti ili otežano žvakanje i gutanje.

Važno Ovi znaci mogu biti među najranijim upozoravajućim znakovima ALS. Često se ignorišu ili pripisuju manjim problemima sa grlom, ali mogu ukazivati na postepeno slabljenje mišića odgovornih za govor i gutanje.

ALS se često naziva i Lou Gehrigova bolest, po poznatom američkom sportisti Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Shutterstock

Prema Nacionalnom institutu za neurološke poremećaje i moždani udar, rani znaci ALS mogu uključivati trzanje mišića u ruci, nozi, ramenu ili jeziku, grčeve mišića, zategnute i ukočene mišiće, slabost mišića koja pogađa ruku, nogu ili vrat, nejasan i nazalan govor i teškoće sa žvakanjem ili gutanjem.

Kako bolest napreduje, pacijenti mogu imati poteškoće sa žvakanjem i gutanjem, povećano lučenje pljuvačke, probleme sa govorom ili formiranjem reči i otežano disanje. Mogu se javiti i nevoljne emocionalne reakcije poput plača ili smeha, zatvor i problemi sa održavanjem težine i unosom dovoljno hranljivih materija.