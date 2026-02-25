Slušaj vest

Evo šta bi sve trebalo da znate o uzrocima, prevenciji i načinima kako da pomognete sebi, kao i na koje simptome bi trebalo obratiti posebnu pažnju.

Vađenje krvi je rutinska medicinska procedura, ali mnogi ljudi se iznenade kada na mestu uboda otkriju modricu, poznatu i kao hematom. Iako može delovati alarmantno, u većini slučajeva ova reakcija je potpuno normalna i bezopasna. Modrica nastaje kada igla probije kožu i zid vene, što uzrokuje curenje male količine krvi u okolno potkožno tkivo.

Telo zatim započinje proces razgradnje i reapsorpcije te krvi, što vidimo kao promenu boje kože. Veličina i težina modrice zavise od niza faktora, od veštine osobe koja uzima krv do individualnih karakteristika pacijenta.

Modrica nastaje kada igla probije kožu i zid vene, što uzrokuje curenje male količine krvi u okolno potkožno tkivo Foto: Shutterstock

Uzroci hematoma

Najčešći uzrok hematoma je iznenađujuće jednostavan: nedovoljan ili nepravilan pritisak na mesto uboda nakon što se igla izvadi.

Da bi se zaustavilo krvarenje i formirao ugrušak koji će zatvoriti venu, neophodno je čvrsto pritisnuti vatu i držati je na mestu najmanje dva do pet minuta, bez proveravanja.

Pored toga, tehnika vađenja krvi može biti faktor, kao što je teškoća tehničara da pronađe venu, bušenje suprotnog zida krvnog suda ili korišćenje igle pogrešne veličine.

Takođe, neki ljudi su jednostavno skloniji modricama. Starije osobe često imaju tanju kožu i krhkije krvne sudove, što ih čini podložnijim hematomima. Pacijenti koji uzimaju lekove za razređivanje krvi takođe su izloženi visokom riziku.

Medicinska stanja poput bolesti jetre ili bubrega i poremećaji zgrušavanja krvi poput hemofilije i fon Vilebrandove bolesti takođe doprinose lakšem stvaranju modrica.

Kako modrica zaceljuje?

Kada se modrica pojavi, ona prolazi kroz predvidljiv proces zarastanja, što se ogleda u promeni boje. Obično je u početku tamnoplava ili ljubičasta zbog sveže krvi ispod kože. Kako telo počinje da razgrađuje hemoglobin, modrica menja boju u zelenkastu, zatim žutu ili smeđkastu, pre nego što potpuno izbledi.

Manje modrice obično nestaju u roku od nekoliko dana, ali veći hematomi mogu potrajati i do dve ili tri nedelje da se reše. Važno je znati da je ova promena boje potpuno normalan deo procesa zarastanja i nije razlog za zabrinutost.

Najvažniji korak je odmah nakon vađenja igle: čvrsto i ravnomerno pritisnite vatu na mesto uboda i držite Foto: Shutterstock

Kako sprečiti modrice?

Postoji nekoliko jednostavnih koraka koje možete preduzeti da biste značajno smanjili šanse za pojavu modrica. Pre procedure, preporučuje se nošenje široke, labave odeće kako biste izbegli dodatni pritisak na venu nakon vađenja krvi.

Najvažniji korak je odmah nakon vađenja igle: čvrsto i ravnomerno pritisnite vatu na mesto uboda i držite.

Ključno je da ne savijate ruku u laktu , jer ovaj položaj zapravo povećava venski pritisak i može istisnuti krv iz vene.

, jer ovaj položaj zapravo povećava venski pritisak i može istisnuti krv iz vene. Ostavite flaster ili zavoj koji dobijete na ruci najmanje nekoliko sati.

najmanje nekoliko sati. Takođe, izbegavajte nošenje teških torbi ili bilo kakav veći fizički napor na ruci iz koje je uzeta krv do kraja dana. Šta uraditi ako se modrica ipak pojavi?

Ako uprkos svim merama predostrožnosti primetite da modrica počinje da se formira, postoji nekoliko načina za ublažavanje simptoma i ubrzavanje oporavka. U prvih dvadeset četiri sata preporučuje se primena hladnih obloga, poput leda umotanog u tkaninu, na modricu deset do petnaest minuta nekoliko puta dnevno.

Hladnoća će pomoći u sužavanju krvnih sudova, smanjenju otoka i ublažavanju bola. Nakon prvog dana možete preći na tople obloge, koje će stimulisati cirkulaciju i pomoći telu da brže reapsorbuje nakupljenu krv.

Znak za uzbunu je modrica koja se iznenada i nekontrolisano širi Foto: Shutterstock

Kada je vreme da posetite lekara?

Iako je velika većina modrica nakon vađenja krvi bezopasna, postoje određeni alarmantni simptomi na koje treba obratiti pažnju i zbog kojih treba da posetite lekara. Potražite medicinsku pomoć ako osetite:

izuzetno jak, oštar bol na mestu uboda ili u celoj ruci

ako primetite da vam ruka trne ili gubi osećaj duže od nekoliko sati

ako se pojavi veliki, tvrd otok

Takođe je znak za uzbunu ako se modrica iznenada i nekontrolisano širi, ako koža oko uboda postane veoma crvena, upaljena i topla na dodir, što može ukazivati na infekciju. Ako primetite da vam se modrice javljaju veoma često i bez očiglednog razloga, važno je da se konsultujete sa lekarom kako biste isključili moguće poremećaje zgrušavanja krvi.