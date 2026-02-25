Svrab kože uz još 3 simptoma ukazuje na rak pankreasa: Ako primetite ove znakove, javite se lekaru
Uz ove simptome, posebno je važno obratiti pažnju na promene koje se javljaju pri pražnjenju creva.
Na sajtu NHS-a navodi se da žutica – žućkasta boja kože ili beonjača – može biti znak raka pankreasa. Uz to, mogu se javiti svrab kože, tamnija mokraća i svetliji, gotovo bezbojan, stolica.
NHS naglašava da ljudi ne bi trebalo da zanemaruju ove simptome, iako ih ponekad može biti teško prepoznati.
Mogući simptomi raka pankreasa
Opšti simptomi uključuju:
- gubitak apetita ili težine bez namernih pokušaja
- osećaj umora ili nedostatak energije
- povišena temperatura ili osećaj vrućine, hladnoće ili drhtanja
Simptomi koji se tiču varenja mogu biti:
Ako već imate hronično stanje, poput sindroma iritabilnog creva (IBS), možda često imate ove simptome. Ipak, važno je da kontaktirate lekara ako primetite da se simptomi menjaju, pogoršavaju ili se razlikuju od uobičajenih za vas.
Kada posetiti lekara?
Treba se javiti lekaru ako:
- ste izgubili primetan broj kilograma
- imate druge simptome raka pankreasa koji se pogoršavaju ili ne prolaze nakon dve nedelje
- imate hronične probavne probleme koji se ne poboljšavaju nakon dve nedelje uz uobičajeni tretman
Odmah se obratite lekaru ako:
- koža ili beonjače požute
- povraćate više od dva dana
- imate dijareju duže od sedam dana
- imate simptome koji vas zabrinjavaju, ali niste sigurni kome da se obratite
Kako sa sigurnošću znati da li imate rak?
Jedini način da se to sazna sigurno jeste pregled kod lekara, koji može da vas uputi na dalja ispitivanja.
Samo prisustvo ovih simptoma ne znači nužno da imate rak, jer mnogi od njih su česti i često nastaju zbog drugih zdravstvenih problema.
Rano otkrivanje raka može značajno olakšati lečenje, ako je bolest prisutna.
Ko je u većem riziku od raka pankreasa?
Rak pankreasa može da se javi kod bilo koga, a mnogi slučajevi povezani su sa načinom života. Rizik je veći ako:
- imate više od 65 godina (retko se javlja kod osoba mlađih od 40)
- imate određene zdravstvene probleme, poput hroničnog pankreatitisa
- u porodici postoji istorija raka pankreasa
Kako smanjiti rizik od raka pankreasa?
Iako rak pankreasa ne može potpuno da se spreči, zdrav način života može smanjiti rizik. NHS savetuje:
- smanjenje telesne težine ako ste gojazni, čak i mali gubitak može pomoći
- ograničenje crvenog mesa i prerađenih mesnih proizvoda poput šunke, slanine i salame
- prestanak pušenja i smanjenje unosa alkohola (preporuka je do 14 jedinica nedeljno)
Ako ste zabrinuti za svoje zdravlje zakažite pregled kod lekara, koji može da uradi testove i da adekvatne savete za dalje analize ili lečenje.
Izvor: mirror.co.uk/zdravlje.kurir.rs
