Svrab, žutica i promene u boji urina i stolice mogu biti rani znaci raka pankreasa

Slušaj vest

Uz ove simptome, posebno je važno obratiti pažnju na promene koje se javljaju pri pražnjenju creva.

Na sajtu NHS-a navodi se da žutica – žućkasta boja kože ili beonjača – može biti znak raka pankreasa. Uz to, mogu se javiti svrab kože, tamnija mokraća i svetliji, gotovo bezbojan, stolica.

NHS naglašava da ljudi ne bi trebalo da zanemaruju ove simptome, iako ih ponekad može biti teško prepoznati.

Mogući simptomi raka pankreasa

Opšti simptomi uključuju:

gubitak apetita ili težine bez namernih pokušaja

osećaj umora ili nedostatak energije

povišena temperatura ili osećaj vrućine, hladnoće ili drhtanja

Bolesti pankreasa, uključujući i rak, mogu izazvati vidljive promene na koži Foto: Shutterstock

Simptomi koji se tiču varenja mogu biti: mučnina ili povraćanje

dijareja ili zatvor, ili druge promene u stolici

bol u gornjem delu stomaka i leđima, koji se pogoršava pri jelu ili ležanju, a olakšava kada se nagnemo napred

osećaj nadutosti ili probavne tegobe

Ako već imate hronično stanje, poput sindroma iritabilnog creva (IBS), možda često imate ove simptome. Ipak, važno je da kontaktirate lekara ako primetite da se simptomi menjaju, pogoršavaju ili se razlikuju od uobičajenih za vas.

Kada posetiti lekara?

Treba se javiti lekaru ako:

ste izgubili primetan broj kilograma

imate druge simptome raka pankreasa koji se pogoršavaju ili ne prolaze nakon dve nedelje

imate hronične probavne probleme koji se ne poboljšavaju nakon dve nedelje uz uobičajeni tretman

Odmah se obratite lekaru ako:

koža ili beonjače požute

povraćate više od dva dana

imate dijareju duže od sedam dana

imate simptome koji vas zabrinjavaju, ali niste sigurni kome da se obratite

Odmah se obratite lekaru ako imate dijareju duže od sedam dana, povraćate više od dva dana, koža ili beonjače požute Foto: Shutterstock

Kako sa sigurnošću znati da li imate rak?

Jedini način da se to sazna sigurno jeste pregled kod lekara, koji može da vas uputi na dalja ispitivanja.

Samo prisustvo ovih simptoma ne znači nužno da imate rak, jer mnogi od njih su česti i često nastaju zbog drugih zdravstvenih problema.

Rano otkrivanje raka može značajno olakšati lečenje, ako je bolest prisutna.

Ko je u većem riziku od raka pankreasa?

Rak pankreasa može da se javi kod bilo koga, a mnogi slučajevi povezani su sa načinom života. Rizik je veći ako:

imate više od 65 godina (retko se javlja kod osoba mlađih od 40)

imate određene zdravstvene probleme, poput hroničnog pankreatitisa

u porodici postoji istorija raka pankreasa

Iako rak pankreasa ne može potpuno da se spreči, zdrav način života može smanjiti rizik Foto: Shutterstock

Kako smanjiti rizik od raka pankreasa?

Iako rak pankreasa ne može potpuno da se spreči, zdrav način života može smanjiti rizik. NHS savetuje:

smanjenje telesne težine ako ste gojazni, čak i mali gubitak može pomoći

ograničenje crvenog mesa i prerađenih mesnih proizvoda poput šunke, slanine i salame

prestanak pušenja i smanjenje unosa alkohola (preporuka je do 14 jedinica nedeljno)

Ako ste zabrinuti za svoje zdravlje zakažite pregled kod lekara, koji može da uradi testove i da adekvatne savete za dalje analize ili lečenje.