Pogled na krv kada je ne očekujete može da deluje zastrašujuće. Krvarenje se može desiti zbog nečeg bezazlenog, poput posekotine ili pucanja kapilara u nosu. Ali ponekad može da ukazuje na ozbiljniji problem, poput raka.

- Organizam održava delikatnu ravnotežu sistema zgrušavanja, tako da se krv zgruša kada dođe do povrede, ali da ne stvara nepotrebne ugruške - kaže dr Fadi Abu-Šahin, hematolog-onkolog u bolnici Hjuston Metodist Viloubruk u Teksasu.

Određeni kanceri mogu pomeriti ovu ravnotežu ka prekomernom stvaranju ugrušaka, dodaje dr Abu-Šahin, dok drugi mogu razrediti krv. Takođe, tumori koji rastu u područjima obloženim osetljivim tkivom, poput želuca, creva, pluća, materice, vagine ili delova glave i vrata, mogu iritirati ili oštetiti te površine. Kada se to desi, krvarenje može biti jedan od prvih znakova da nešto nije u redu.

U nastavku su najčešće vrste neobičnih krvarenja, njihova moguća veza sa rakom i situacije u kojima je važno da se javite lekaru.

Krv u urinu

Krv se može pojaviti u vašem urinu iz više razloga. Često, krv u urinu može biti posledica nekancerogenih stanja, poput infekcije bešike ili bubrega ili kamena u bubregu, kaže dr Betani Samjulson Banou, direktor klasične hematologije u Institutu za rak Klinike Klivlend u Ohaju. Određene seksualno prenosive infekcije, poput hlamidije ili gonoreje, takođe se mogu javiti kao krv u urinu.

Krv u urinu nikada nije normalna pojava Foto: Shutterstock

Ali krv u urinu takođe može ukazivati na rak. Na primer, rak bubrega i bešike može iritirati obližnja tkiva i izazvati krvarenje. Ako imate vaginalno krvarenje uzrokovano rakom endometrijuma, grlića materice ili jajnika, ovo može izgledati i kao krv u urinu. Da biste utvrdili da li krvarenje dolazi iz vaše vagine, možete umetnuti tampon i proveriti da li ima krvi. Ako tampon izađe čist, to pomaže da se isključi vaginalno krvarenje.

- Krv u urinu nikada nije normalna i postoji malo znakova ili simptoma koji mogu da razlikuju kancerogene od nekancerogenih uzroka - kaže dr Samjulson Banou. Ipak, većina nekancerogenih uzroka krvi u urinu izaziva bol, tako da ako je vaše krvarenje bezbolno, to može da ukazuje na rak.

Kada imate krv u stolici

Jarko crvena krv u stolici se javlja kada iritacija i upala u debelom crevu ili anusu izazovu krvarenje. Rektalno krvarenje može nastati zbog:

hemoroida

analnih fisura

divertikulitisa, stanja u kojem se mali džepovi (izbočenja) na zidu debelog creva upale

benignih polipa

upalne bolesti creva

Hemoroidi su čest uzrok i obično izazivaju krv na spoljašnjoj strani stolice i toalet papira, dok druga stanja često uzrokuju da se krv 'pomeša' sa stolicom Foto: Shutterstock

Hemoroidi su čest uzrok i obično izazivaju krv na spoljašnjoj strani stolice i toalet papira, dok druga stanja često uzrokuju da se krv 'pomeša' sa stolicom.

- Rak koji raste u crevnom zidu stvara krvne sudove koji mu omogućavaju rast - kaže dr Timoti Vagner, radioonkolog u Metodističkoj bolnici Hjuston Vudlands u Vudlandsu, Teksas. Ovi osetljivi krvni sudovi lako se iritiraju kada stolica prolazi pored njih, pa rektalno krvarenje može biti rani znak raka u razvoju. Obrazac stolice, poput tanke ili trakaste stolice, može ukazivati na tumor koji blokira debelo crevo.

Iako mnoga benigna stanja ili povrede mogu izazvati krv na ili u stolici, ne bi trebalo da ih ignorišete, posebno ako su nova, uporna ili imate druge simptome poput umora, bola ili promena u pražnjenju creva, kaže dr Tufik Kačaami, intervencioni gastroenterolog i šef medicine u Centru za rak grada Hope u Finiksu, Arizona.

Krvarenje između menstruacija ili nakon menopauze

Tačkasto ili neobično krvarenje između menstruacija može se javiti zbog hormonskih fluktuacija, promena kontracepcije, fibroida, polipa, infekcije, povrede ili jakog i dugotrajnog stresa, koji može da poremeti hormonsku ravnotežu. Ipak, krvarenje nakon menopauze je uvek abnormalno.

Nekancerogeni uzroci vaginalnog krvarenja nakon menopauze uključuju:

vaginalnu atrofiju

promene u hormonskoj terapiji zamene (HRT)

zadebljanje sluznice materice

upalu grlića materice

polipe materice

Svako krvarenje između menstruacija ili nakon menopauze zahteva neodložan pregled Foto: Shutterstock

Krvarenje nakon menopauze takođe može ukazivati na rak grlića materice, materice ili jajovoda. Krv može curiti iz tumora ili nastati kada se sluznica materice zgusne kao odgovor na povećan nivo estrogena pre nego što se formira tumor. Ako primetite bilo kakvo krvarenje nakon menopauze, čak i tačkasto, odmah se obratite lekaru.

Krvarenje iz usta ili nosa

Ako niste povređeni, krvarenje iz nosa ili usta takođe može da vas iznenadi. Češanje nosa, suv vazduh ili kiseonik kroz nosnu kanilu mogu doprineti krvarenju. Neki ljudi su skloniji krvarenju jer se u ovim delovima nalazi mnogo krvnih sudova blizu površine.

Krvarenje u ustima najčešće je posledica problema sa desnima i zubima, poput gingivitisa, ali može nastati i zbog hormonskih promena, nedostatka vitamina, problema sa zgrušavanjem krvi ili stresa. Takođe, krvarenje iz usta ili nosa može biti simptom leukemije ili raka usne duplje, grla, pluća ili nosa. Ako primetite ranicu, izraslinu ili promenu koja krvari, obavezno se obratite lekaru.

Krvarenje iz usta ili nosa može biti simptom leukemije ili raka usne duplje, grla, pluća ili nosa Foto: Shutterstock

Krv koja se pojavljuje pri kašlju takođe zahteva hitnu proveru.

Krvarenje zbog posekotina i manjka trombocita

Trombociti su mala krvna zrnca koja pomažu u zgrušavanju krvi. Njihov broj ili funkcija može biti smanjen zbog:

bolesti jetre

teških infekcija

autoimunih poremećaja

preterana upotrebe alkohola

naslednih bolesti poput hemofilije

nedostatka nutrijenata (gvožđe, folat, vitamin B12)

uvećane slezine

trudnoće

upotrebe nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL)

leukemije i limfoma

Nizak nivo trombocita može izazvati ozbiljno krvarenje i modrice, pa ako krv ne zgrušava kao obično, odmah se obratite lekaru.

Krvarenje mladeža ili mrlja

Mladeži i mrlje na koži mogu krvariti zbog povreda, trenja ili stanja poput dijabetesa. Krvarenje može biti i simptom raka kože, posebno ako rana nikako da zaceli ili se stanje pogoršava. U takvim slučajevima neophodna je provera kod lekara bez odlaganja.

Krvarenje iz uha

Krvarenje iz uha može nastati usled povreda, puknuća bubne opne, udarca u uho ili glavu, teških infekcija ili raka uha (redak slučaj). Ako primetite krvarenje iz jednog ili oba uha, obavezno se obratite lekaru radi pregleda ušnog kanala.