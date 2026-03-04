Slušaj vest

Tumori nadbubrežnih žlezda spadaju među ređe promene u organizmu, ali mogu imati snažan uticaj na zdravlje jer ove male žlezde iznad bubrega proizvode hormone koji regulišu krvni pritisak, metabolizam, nivo šećera u krvi i odgovor organizma na stres. U većini slučajeva promene na nadbubrežnim žlezdama otkriju se slučajno, tokom pregleda abdomena ili snimanja zbog nekog drugog razloga, ali ponekad telo ipak šalje signale koje ne bi trebalo ignorisati.

Prvi simptomi

Prema procenama iz medicinske literature, promene na nadbubrežnim žlezdama nalaze se kod nekoliko procenata odraslih osoba, posebno posle četrdesete godine života. Većina tih promena je benigna i ne zahteva operaciju, ali je važno da se svaka otkrivena promena pažljivo proceni kako bi se utvrdilo da li proizvodi hormone ili nosi rizik po zdravlje. Na moguće simptome na Instagram nalogu upozorava dr Branislav Rovčanin, specijalista opšte hirurgije.

- Tumori nadbubrežne žlezde najčešće ne daju simptome, ali postoje znakovi na koje treba obratiti pažnju. Ako imate neobjašnjivo visok krvni pritisak koji se teško kontroliše, iznenadne glavobolje, znojenja, ubrzan puls, razvoj gojaznosti, to može biti signal da nadbubrežna žlezda luči previše hormona. Takođe nagli porast telesne mase, slabost mišića, pojava modrica bez razloga, pa čak i maljavosti kod žena, mogu ukazivati na hormonski aktivan tumor - otkriva dr Rovčanin.

Nadbubrežne žlezde luče više važnih hormona, među kojima su kortizol, aldosteron i adrenalin. Kada tumor dovede do njihove prekomerne proizvodnje, mogu se javiti različiti simptomi, od povišenog krvnog pritiska i ubrzanog rada srca do promena u telesnoj težini i izgledu kože.

Slučajan nalaz koji zahteva dodatnu proveru

Dr Rovčanin objašnjava da se u velikom broju slučajeva promene na nadbubrežnim žlezdama otkrivaju sasvim slučajno.

Simptomi su šarenoliki, od hipertenzije do maljavosti Foto: Shutterstock

- U većini slučajeva se otkriju slučajno, tokom rutinskog pregleda abdomena ili skenera zbog neke druge tegobe. Zato je važno da se svaka promena nadbubrežnih žlezdi dalje obradi i proceni, kako bi se na vreme prepoznalo da li je potrebna terapija ili čak operacija. Ako imate simptome koji se ne mogu objasniti uobičajenim razlozima, konsultujte se sa lekarom i obavite ultrazvuk ili dodatnu dijagnostiku - poručuje dr Branislav Rovčanin.