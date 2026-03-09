Slušaj vest

Kanceri koji pogađaju sistem za varenje postaju sve češći širom sveta. Mnogi od ovih karcinoma razvijaju se sporo i ne moraju izazvati jasne simptome u ranim fazama.

Pošto znaci često izgledaju slično uobičajenim problemima sa varenjem poput kiselosti ili gastritisa, ljudi imaju tendenciju da ih ignorišu ili se oslanjaju na samolečenje. Međutim, lekari kažu da rano prepoznavanje znakova upozorenja može igrati ključnu ulogu u dijagnozi i lečenju.

Rak gastrointestinalnog trakta (GI) utiče na organe odgovorne za varenje i apsorpciju hranljivih materija. Pošto ovi karcinomi mogu napredovati neprimetno, rana svest je ključna. Dr G. Giriša, vodećeg konsultanta – hirurška onkologija u bolnici SPARSH, Hennur Road, Bangalore, objasnio je za portal Onlymyhealth gastrointestinalne karcinome, njihove simptome i kako se rak želuca može rano otkriti.

Šta je gastrointestinalni (GI) rak?

Gastrointestinalni karcinomi se odnose na karcinome koji se razvijaju u organima koji učestvuju u varenju. Prema rečima dr Giriša, karcinomi gastrointestinalnog trakta utiču na sistem za varenje i organe odgovorne za apsorpciju hranljivih materija iz hrane. Ovi karcinomi uključuju one koji se razvijaju u jednjaku, želucu, jetri, žučnim kanalima, žučnoj kesi, pankreasu, tankom crevu, debelom crevu, rektumu, anusu i slepom crevu.

On objašnjava da se mnogi karcinomi gastrointestinalnog trakta razvijaju tiho. - Mnogi karcinomi gastrointestinalnog trakta razvijaju se tiho, zbog čega rano otkrivanje postaje izuzetno važno - kaže on, dodajući da se simptomi u ranim fazama često previdaju jer ljudi nemaju dovoljno svesti.

Gastrointestinalni karcinomi se odnose na karcinome koji se razvijaju u organima koji učestvuju u varenju Foto: Shutterstock

Faktori načina života, gojaznost, infekcije, genetika i prehrambene navike su među glavnim doprinosiocima ovim karcinomima.

Koji organi su najčešće pogođeni?

Digestivni trakt se proteže od usta do anusa, i rak se može razviti bilo gde duž ovog puta. Međutim, neki organi su češće pogođeni od drugih. Dr Giriš napominje da su jednjak, želudac, debelo crevo, rektum, jetra i pankreas među najčešće pogođenim organima.

On objašnjava da svaka vrsta raka gastrointestinalnog trakta može pokazivati različite simptome u zavisnosti od zahvaćenog organa. Međutim, rana dijagnoza i blagovremeno lečenje mogu značajno poboljšati šanse za oporavak.

Šta je rak želuca?

Rak želuca je jedan od glavnih tipova raka gastrointestinalnog trakta i obično počinje u unutrašnjoj sluzokoži želuca. Dr Giriš objašnjava da bolest često počinje kao čir na sluzokoži želuca.

- Slično gastritisu, pacijenti mogu u početku osetiti nelagodnost u gornjem delu stomaka nakon jela, osećaj punoće, peckanje, gubitak apetita i povraćanje - kaže on.

Kako stanje napreduje, simptomi mogu postati primetniji. Krvarenje iz čira može dovesti do anemije i opšte slabosti, dok se boja stolice može promeniti u crnu ili tamno-katranastu stolicu. Postepeno se mogu javiti i gubitak težine i umor.

Dodaje da je rak želuca često povezan sa određenim faktorima rizika, uključujući:

upotrebu duvana (pušenje ili bezdimni)

gojaznost

porodičnu istoriju raka

prekomeran unos soli

konzumiranje nehigijenske hrane koje može dovesti do infekcije Heliko bakterija

Rak želuca je jedan od glavnih tipova raka gastrointestinalnog trakta i obično počinje u unutrašnjoj sluzokoži želuca Foto: Shutterstock

Pošto rani simptomi podsećaju na gastritis, mnogi ljudi odlažu lekarsku konsultaciju.

Rani znaci upozorenja na rak želuca

Rak želuca u ranoj fazi može izazvati suptilne simptome koje je lako ignorisati.

Dr Giriš objašnjava da neki od ranih znakova upozorenja uključuju neobjašnjiv gubitak apetita, upornu nelagodnost u stomaku i postepeni gubitak težine.

On napominje da mnogi ljudi pogrešno shvataju ove simptome kao kiselost ili loše varenje i nastavljaju sa samolečenjem, što odlaže dijagnozu. Lekari preporučuju konsultacije sa specijalistom ako simptomi problema sa varenjem traju duže vreme ili se često vraćaju.

Simptomi raka gastrointestinalnog trakta koje nikada ne treba ignorisati

Iako su mnogi problemi sa varenjem bezopasni, određene simptome uvek treba medicinski proceniti. Prema rečima dr Giriša, upozoravajući znaci koje ne treba ignorisati uključuju:

uporni bol u stomaku

crna ili tamno smeđa stolica

sluz u stolici

iznenadni neobjašnjiv gubitak težine

promene u crevnim navikama

naizmenični zatvor i dijareja

povećana učestalost stolice

žutica

uporni svrab

On objašnjava da ovi simptomi ne moraju nužno značiti rak, ali svakako zahtevaju odgovarajuću medicinsku procenu.

Bol u stomaku može biti znak bezazlenih probavnih smetnji, ali i ozbiljnijih stanja, zato je važno obratiti pažnju na trajanje i jačinu simptoma i na vreme potražiti savet lekara Foto: Shutterstock

Mogućnosti lečenja gastrointestinalnog karcinoma

Lečenje karcinoma gastrointestinalnog trakta zavisi od nekoliko faktora, uključujući vrstu raka, zahvaćeni organ, stadijum bolesti i opšte zdravlje pacijenta. Dr Giriš objašnjava da se u zavisnosti od stanja koristi nekoliko pristupa lečenju. To uključuje:

hirurgiju (otvorenu, laparoskopsu ili robotsku)

hemoterapiju

radioterapiju

ciljanu terapiju

imunoterapijuU mnogim slučajevima, lekari kombinuju više tretmana kako bi postigli bolje rezultate. Šta istraživanja kažu o raku gastrointestinalnog trakta

Istraživanje takođe ističe rastući globalni teret gastrointestinalnih karcinoma. Studija objavljena u časopisu „The Lancet Gastroenterology & Hepatology“ izveštava da karcinomi gastrointestinalnog trakta čine značajan udeo u globalnim slučajevima raka, posebno karcinomi želuca, jetre, pankreasa i kolorektalnog regiona. Studija je takođe naglasila da rano otkrivanje i skrining igraju glavnu ulogu u poboljšanju stope preživljavanja, posebno kod karcinoma koji često pokazuju simptome tek u kasnijim fazama.

Rak gastrointestinalnog trakta utiče na organe za varenje, a rani simptomi često liče na obične tegobe. Obratite pažnju na uporan bol, promene stolice i neobjašnjiv gubitak težine.