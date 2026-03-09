da li ste znali

Ovi tumori pankreasa često dugo ne daju simptome, a kada se pojave mogu biti veoma raznoliki

Tumori pankreasa najčešće se povezuju sa jednim od najtežih malignih oboljenja. Međutim, postoji i druga, znatno ređa grupa tumora koja nastaje u ćelijama pankreasa koje proizvode hormone. Ovi tumori nazivaju se neuroendokrini tumori pankreasa i mogu izazvati sasvim drugačije simptome od onih koji se obično vezuju za rak pankreasa.

Pankreas je izdužena žlezda koja se nalazi iza želuca i ima važnu ulogu u varenju hrane i regulaciji metabolizma. On proizvodi enzime koji razgrađuju hranu, ali i hormone koji regulišu nivo šećera i druge procese u organizmu.

Neuroendokrini tumori nastaju upravo u ćelijama koje proizvode hormone, takozvanim ćelijama Langerhansovih ostrvaca. Zbog toga se ponekad nazivaju i tumori Langerhansovih ostrvaca.

Tumori koji luče hormone

Kod pojedinih pacijenata tumorske ćelije nastavljaju da stvaraju hormone, često u prevelikim količinama. Takvi tumori nazivaju se funkcionalni tumori. Među najpoznatijima su:

insulinom , koji utiče na nivo šećera u krvi

, koji utiče na nivo šećera u krvi gastrinom , koji može izazvati čireve u želucu i dvanaestopalačnom crevu

, koji može izazvati čireve u želucu i dvanaestopalačnom crevu glukagonom, koji utiče na metabolizam glukoze

Zbog viška hormona, simptomi ovih tumora ponekad podsećaju na druge poremećaje i zato se često kasnije prepoznaju.

Kada se javljaju simptomi

Neuroendokrini tumori pankreasa ponekad dugo ne izazivaju nikakve tegobe. Kada se simptomi pojave, mogu da budu vrlo različiti i mogu da uključuju:

gorušicu

slabost i izražen umor

grčeve u mišićima

smetnje u varenju

dijareju ili zatvor

gubitak telesne težine

osip na koži

bol u stomaku ili leđima

žutilo kože i beonjača

vrtoglavicu

zamagljen vid

glavobolju

pojačanu žeđ ili glad

Kod tumora koji luče hormone mogu se javiti i specifične tegobe, poput naglog pada šećera u krvi, drhtavice, znojenja ili ubrzanog rada srca.

Zašto nastaju

Ovi tumori nastaju kada se u ćelijama pankreasa pojave promene u DNK, odnosno mutacije koje utiču na način na koji ćelije rastu i dele se. Takve promene mogu dovesti do nekontrolisanog razmnožavanja ćelija i stvaranja tumora. U nekim slučajevima tumorske ćelije mogu da se prošire i na druge organe, najčešće na jetru.

Ko je u većem riziku

Rizik može biti veći kod osoba koje u porodici imaju slučajeve neuroendokrinih tumora pankreasa. Postoje i retki nasledni sindromi koji povećavaju verovatnoću razvoja ovih tumora, kao što su:

multipla endokrina neoplazija tip 1 (MEN1)

von Hipel–Lindau bolest

neurofibromatoza tip 1

tuberozna skleroza

Ovi sindromi nastaju zbog naslednih promena u DNK koje omogućavaju ćelijama da se dele više nego što je potrebno.

Da li se mogu sprečiti

Za sada ne postoji način da se razvoj neuroendokrinih tumora pankreasa spreči. Lekari naglašavaju da osoba koja razvije ovu vrstu tumora nije učinila ništa što bi ga izazvalo, jer tačan uzrok promena u ćelijama najčešće nije poznat.

Kako se otkrivaju Neuroendokrini tumori pankreasa često se otkrivaju nakon što se pojave neobjašnjive tegobe ili hormonski poremećaji. Dijagnoza se obično postavlja kombinacijom laboratorijskih analiza i snimanja. Lekari mogu uočiti promene u nivou određenih hormona u krvi, dok se sam tumor najčešće otkriva uz pomoć metoda kao što su ultrazvuk, kompjuterizovana tomografija (CT) ili magnetna rezonanca (MR). U nekim slučajevima rade se i specifična snimanja koja otkrivaju neuroendokrine tumore, kao i biopsija kojom se potvrđuje vrsta tumora.

Kako se leče i kakva je prognoza

Lečenje neuroendokrinih tumora pankreasa zavisi od njihove veličine, brzine rasta i toga da li se tumor proširio na druge organe. Kada se otkriju na vreme, osnovni način lečenja najčešće je hirurško uklanjanje tumora.

U pojedinim slučajevima koriste se i lekovi koji utiču na lučenje hormona, kao i druge terapije koje usporavaju rast tumora. Ako se bolest proširila, lečenje može uključivati kombinaciju različitih metoda kako bi se kontrolisali simptomi i usporilo napredovanje bolesti.