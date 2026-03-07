Holesterol se dugo povezuje sa starijim osobama, ali zabrinjavajući porast nivoa holesterola primećen je i među mlađom populacijom

Heder Bauers se ne seća svih detalja svog prvog skrininga za holesterol.

Bilo je to na sajmu zdravlja na koledžu pre dve decenije, i iako su joj se brojke pokazale „na granici visokih“, reagovala je na način na koji bi reagovali mnogi ljudi u dvadesetim godinama.

- Jednostavno nisam razmišljala o tome jer sam bila mlada i nisam mislila da će to napraviti razliku - rekla je.

Ali kada je napunila 39 godina, Bauers je doživela moždani udar.

Da li je to bilo povezano sa holesterolom? Niko ne može sa sigurnošću da kaže.

- Ali uvek ću se pitati - da li bi bolja kontrola holesterola to sprečila? - kaže Bauers.

Nezdrav nivo holesterola je glavni faktor rizika za srčana oboljenja i moždani udar. Bauers, sada profesorka nege na Univerzitetu Perdju Nortvest u Hamondu, Indijana, pokušala je da se pozabavi ovim problemom. Ali se složila da upravljanje holesterolom nije nešto oko čega se mladi obično brinu.

To je, međutim, veliki problem, kažu stručnjaci.

- Ljudi mogu imati visok holesterol godinama ili čak decenijama, a da to na njih ne utiče, barem spolja. A kada dođe do tačke u kojoj postane očigledan ili klinički značajan, onda je zaista prekasno - rekla je dr Anandita Kulkarni, preventivni kardiolog u Planu, u Teksasu.

- Dakle, što pre ljudi počnu da se bave nezdravim nivoima holesterola, to bolje - rekla je Anandita Kulkarni i dodala:

- Ja to nekako smatram investiranjemu svoje zdravlje. Zato bi mladi trebalo da razumeju nekoliko osnova o holesterolu.

Konzumiranje hrane bogate zasićenim i trans mastima može doprineti nezdravom nivou holesterola u krvi. Vremenom to može dovesti do ateroskleroze – nakupljanja plaka unutar sluzokože vaših arterija Foto: Shutterstock

Šta je holesterol?

Holesterol je voštasta supstanca koja se nalazi svuda u telu. Koristi se za izgradnju ćelija i proizvodnju vitamina i hormona. Vaša jetra proizvodi sav holesterol koji vam je potreban.

Holesterol u krvi nije isti kao holesterol iz ishrane, koji se nalazi u hrani životinjskog porekla. Ali konzumiranje hrane bogate zasićenim i trans mastima može doprineti nezdravom nivou holesterola u krvi. Vremenom to može dovesti do ateroskleroze – nakupljanja plaka unutar sluzokože vaših arterija.

Kome je potreban test holesterola?

Pedijatri obično pregledaju decu na visok holesterol u krvi između 9. i 11. godine, a zatim ponovo između 17. i 21. godine, rekla je Kulkarni, koja je pomogla u pisanju naučne izjave o faktorima rizika od srčanih oboljenja kod tinejdžera koji ulaze u mlado odraslo doba u časopisu Američkog udruženja za srce u martu.

- Ti pregledi mogu pomoći lekaru da odluči koliko često neko treba da se testira kao odrasla osoba.

Generalno,Američko udruženje za srce preporučuje da svi odrasli stariji od 20 godina proveravaju holesterol svake četiri do šest godina, sve dok je njihov rizik nizak.

Šta znače brojevi u testu holesterola?

Test krvi koji se naziva lipidni profil ili lipidni panel pokazaće nivo ukupnog holesterola, LDL holesterola, HDL holesterola i triglicerida.

LDL se često naziva lošim holesterolom jer povećava rizik od srčanih oboljenja, moždanog udara i drugih zdravstvenih problema. HDL se naziva dobrim holesterolom jer je viši nivo povezan sa manjim rizikom od tih problema.

Trigliceridi su vrsta masti koja je, u kombinaciji sa visokim LDL ili niskim HDL holesterolom, povezana sa arterijskim plakom.

Test krvi koji se naziva lipidni profil ili lipidni panel pokazaće nivo ukupnog holesterola, LDL holesterola, HDL holesterola i triglicerida Foto: Shuitterstock

Zašto bi mladi ljudi trebalo da brinu o holesterolu?

- Kliničke studije pokazuju da ateroskleroza počinje u detinjstvu, ali mnogi ljudi ne dobijaju odgovarajuću negu zbog pogrešnog shvatanja lekara da su mladi i da će sve biti u redu - upozorava Kulkarni.

U studiji objavljenoj u časopisu Američkog koledža za kardiologiju 2021. godine, oko 27% mladih imalo je nivoe LDL-a koji bi imali koristi od lečenja. Međutim, samo 56% mladih je proverilo holesterol. Poređenja radi, 87% ljudi starosti od 40 do 74 godine je to uradilo.

Važno je znati svoje brojke rano. Studija objavljena u časopisu Circulation 2023. godine povezala je povišen nivo holesterola u detinjstvu sa povećanim rizikom od problema poput srčanog i moždanog udara u srednjim godinama. Posebna, dugoročna studija otkrila je da je nivo LDL holesterola kod ljudi starosti od 18 do 30 godina povezan sa ključnom merom arterijskog plaka 15 do 20 godina kasnije.

Ako niste sigurni u svoje brojke – pitajte.

Kulkarni kaže da je videla pacijente koji su mislili da su bili testirani, a zatim su otkrili da imaju nezdrave nivoe koji nisu lečeni godinama, pa čak i decenijama.

Šta bi trebalo uraditi?

Počnite sa osnovnim merenjem ključnih komponenti zdravlja srca, istakla je Kulkarni - ne samo holesterola već i šećera u krvi i krvnog pritiska. Znajte šta znače vaši brojevi holesterola.

Sa svojim pacijentima, Kulkarni se fokusira na nivoe LDL i triglicerida.

- To je obično prva stvar na koju obratim pažnju kada pogledam lipidni panel, jer to ima jednu od najjačih veza sa razvojem srčanih oboljenja. Važno je da znate svoju porodičnu istoriju. Veliki deo rizika od visokog holesterola u krvi je genetski.

Neki ljudi nasleđuju gene koji povećavaju nivo lipoproteina (a), ili Lp (a), vrste LDL holesterola. Poseban test može utvrditi da li imate ovo stanje, koje može povećati rizik od srčanih oboljenja ili moždanog udara.

Neki ljudi imaju genetsku grešku koja dovodi do povišenog holesterola – tzv. porodične hiperholesterolemije. Ovo oboljenje je podmuklo - najčešće nema simptome i otkriva se tek kada neko doživi infarkt.

Veliki deo rizika od visokog holesterola u krvi je genetski Foto: Shutterstock

Zdrava ishrana i fizička aktivnost - važni faktori prevencije

Sa stanovišta ishrane, smanjite unos hrane bogate zasićenim mastima kako biste smanjili LDL holesterol.

- Veći prekršioci su stvari poput crvenog mesa i mlečnih proizvoda sa visokim sadržajem masti – punomasno mleko, tečna pavlaka, sladoled. Američko udruženje za srce preporučuje težnju ka ishrani koja postiže manje od 6% ukupnih kalorija iz zasićenih masti - savetuje Kulkarni.

Sa stanovišta vežbanja, ona preporučuje kombinaciju kardio treninga i treninga snage.

- Federalne smernice za fizičku aktivnost preporučuju odraslima da se bave najmanje 150 minuta fizičke aktivnosti umerenog intenziteta ili najmanje 75 minuta fizičke aktivnosti visokog intenziteta svake nedelje, ili kombinacijom oba. Odrasli bi takođe trebalo da rade vežbe za jačanje mišića najmanje dva dana u nedelji.

Lekovi, uključujući statine, mogu pomoći u kontroli holesterola i smanjenju rizika od srčanog ili moždanog udara.

- Imamo mnogo odličnih lekova za smanjenje, sprečavanje i usporavanje taloženja plaka. Ali ti lekovi ne deluju preko noći. Deluju tokom perioda od nekoliko dana do nedelja, meseci ili godina.

Pribavite pouzdane informacije.

- Postoji mnogo dezinformacija u vezi sa holesterolom, posebno na društvenim mrežama. Uvek je veoma važno da svoje medicinske informacije, bilo da se radi o holesterolu ili nečemu drugom, dobijete iz proverenog izvora.

Biljna vlakna, koja se nalaze u voću, povrću, integralnim žitaricama i mahunarkama, pomažu u smanjenju nivoa holesterola. Foto: Shutterstock

Lekcije od osobe koja je preživela moždani udar

Da se vratimo na početak teksta...

Heder Bauers, registrovana medicinska sestra i klinički asistent na Univerzitetu Perdju Nortvest u Hamondu, Indijana, pita se da li bi bolje upravljanje nivoom holesterola sprečilo njen moždani udar u 39. godini.

Nakon fakulteta, Bauers je radila kao medicinska sestra, redovno je posećivala svog lekara opšte prakse i isprobavala različite lekove za kontrolu nivoa holesterola. Ali se borila sa neželjenim efektima nekih, a drugi su bili preskupi.

A onda, 2023. godine, kada je imala 39 godina, probudila se usred noći dok je bila u poseti kod majke u Južnoj Dakoti.

- Nisam osećala nogu, kao da se sama klatila.

Dok su lekari shvatili da je imala moždani udar, bilo je prekasno za snažne lekove za rastvaranje ugrušaka koji su možda mogli ublažiti štetu.

- Nisam mogla da pokrećem levu stranu i nisam mogla da mrdam prstima.

Tokom oporavka, razvila je još jedan ozbiljan problem – plućnu emboliju, opasne krvne ugruške u plućima.

Dovoljno se oporavila da nastavi rad na disertaciji koju je upravo započela. U avgustu je uspešno odbranila tu disertaciju i stekla doktorat iz oblasti obrazovanja medicinskih sestara.

- Tvrdoglava sam, tako da to pomaže.

Bauersovoj je nakon svega potreban štap da bi hodala, a moždani udar je oštetio deo njenog mozga koji joj omogućava da oseća emocije Foto: Profimedia

Bauersovoj je nakon svega potreban štap da bi hodala, a moždani udar je oštetio deo njenog mozga koji joj omogućava da oseća emocije. Ali kao učiteljica, ona je u mogućnosti da podeli svoju perspektivu sa mlađim ljudima koji bi mogli biti u iskušenju da ignorišu faktore rizika kao što je holesterol.