da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Nove smernice američkog Endokrinološkog društva preporučuju šire testiranje na povišen nivo aldosterona kod osoba sa visokim krvnim pritiskom. Reč je o hormonu koji stvaraju nadbubrežne žlezde i koji učestvuje u regulaciji ravnoteže vode, natrijuma i kalijuma u organizmu. Kada ga ima previše, bubrezi zadržavaju višak natrijuma i vode, što može dovesti do porasta krvnog pritiska.

Povišen aldosteron povezan je sa stanjem poznatim kao primarni aldosteronizam, koje se nekada smatralo retkim uzrokom hipertenzije. Danas stručnjaci veruju da se ovo stanje često ne prepoznaje na vreme.

- Smatra se da i do 25 odsto ljudi sa rezistentnom hipertenzijom ima primarni aldosteronizam - kaže dr Ana Kraviš, kardiolog u medicinskom centru Bet Izrael Dikonis povezanom sa Univerzitetom Harvard. Rezistentna hipertenzija podrazumeva visok krvni pritisak koji ostaje povišen i pored terapije sa tri ili više lekova, uključujući diuretik. Prema njenim rečima, između pet i deset odsto svih osoba sa hipertenzijom može imati ovaj poremećaj.

Šta dovodi do primarnog aldosteronizma

Nadbubrežne žlezde, smeštene iznad bubrega, proizvode više važnih hormona, među kojima je i aldosteron. Primarni aldosteronizam nastaje kada se u jednoj od žlezda pojavi benigni tumor, takozvani adenom, stanje poznato kao Konov sindrom. Kod nekih pacijenata obe žlezde postaju preaktivne bez jasnog uzroka.

Primarni aldosteronizam nastaje kada se u jednoj od žlezda pojavi benigni tumor Foto: Shutterstock, Shutterstock/SsCreativeStudio

Kao i kod većine osoba sa hipertenzijom, simptomi često izostaju. Ipak, kod nekih pacijenata javlja se nizak nivo kalijuma u krvi, jer višak aldosterona povećava njegovo izlučivanje putem urina.

- Nizak kalijum, odnosno hipokalemija, može da izazove glavobolju, vrtoglavicu i grčeve u mišićima - objašnjava dr Kraviš. Neki pacijenti primećuju i neobičan umor, pojačanu žeđ, učestalo mokrenje ili trnjenje u rukama i nogama.

Ko bi trebalo da se testira

Smernice preporučuju testiranje na primarni aldosteronizam kod svih osoba sa hipertenzijom, a posebno kod onih koji imaju rezistentni pritisak, kod kojih se hipertenzija pojavila pre 40. godine, kao i kod pacijenata sa apnejom u snu ili niskim nivoom kalijuma. Testiranje se savetuje i osobama koje u porodici imaju dijagnostikovan primarni aldosteronizam.

Test se zasniva na merenju nivoa aldosterona i renina u krvi, proteina koji proizvode bubrezi i koji takođe učestvuje u regulaciji krvnog pritiska. Analiza se obično radi ujutru, između osam i deset sati, kada su vrednosti aldosterona najviše.

U dijagnostici primarnog aldosteronizma često meri odnos aldosterona i renina u krvi Foto: Shutterstock

Ako rezultati ukažu na sumnju na primarni aldosteronizam, sprovode se dodatne dijagnostičke procedure, poput CT-a ili magnetne rezonance abdomena kako bi se proverilo postojanje adenoma nadbubrežne žlezde.

Kako se leči

U slučajevima kada je uzrok adenom jedne nadbubrežne žlezde, minimalno invazivna operacija često može trajno rešiti problem. Ipak, većina pacijenata leči se lekovima kao što su spironolakton ili eplerenon. Ovi lekovi blokiraju dejstvo viška aldosterona i pomažu u snižavanju krvnog pritiska, uz normalizaciju nivoa kalijuma.

Sve više istraživanja pokazuje da povišen aldosteron može štetno da deluje na organizam i mimo samog krvnog pritiska.