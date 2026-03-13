Test krvi koji može otkriti skrivenu bolest srca: Šta znači kada je vaš NT-proBNP povišen i zašto je to ključno?
Kada srce, naš neumorni motor, počne da otkazuje, ono šalje suptilne, ali merljive signale u krvotok. Jedan od najvažnijih od ovih signala je NT-proBNP, ili N-terminalni pro-B-tip natriuretskog peptida. Iako zvuči komplikovano, to je neaktivni proteinski fragment koji srčani mišić, posebno komore, oslobađa kao odgovor na stres, istezanje ili preopterećenje volumenom krvi.
Formira se cepanjem većeg molekula, proBNP, na dva dela: biološki aktivni hormon BNP i gore pomenuti neaktivni fragment NT-proBNP. NT-proBNP je postao zlatni standard u laboratorijskoj dijagnostici jer je znatno stabilniji u uzorku krvi, što ga čini pouzdanijim i lakšim za merenje.
Dijagnostička moć
Najveća prednost ovog testa je njegova izuzetna preciznost, naročito u hitnim situacijama. Upravo tada NT-proBNP pomaže lekarima da u trenutku prepoznaju najteže pacijente i odmah započnu pravo lečenje.
Niske vrednosti ovog markera sa veoma visokom sigurnošću isključuju srčanu insuficijenciju kao uzrok simptoma, omogućavajući lekarima da se fokusiraju na druge moguće uzroke.
Ovo izbegava nepotrebne i skupe testove, skraćuje boravak u bolnici i, što je najvažnije, omogućava brže i preciznije vođenje lečenja.
Tumačenje rezultata
Tumačenje rezultata NT-proBNP testa je daleko od jednostavnog principa „visoko je loše, nisko je dobro“. Vrednosti se pažljivo tumače u kontekstu starosti, pola i drugih kliničkih stanja pacijenta. Nivoi ovog peptida prirodno rastu sa godinama.
Kod osoba mlađih od 50 godina, vrednosti ispod 125 pg/mL se smatraju normalnim, dok se kod onih starijih od 75 godina ovaj prag povećava na 900 pg/mL.
Vrednosti iznad 1800 pg/mL kod starijih pacijenata snažno ukazuju na akutnu srčanu insuficijenciju. Važno je naglasiti da se nalaz nikada ne posmatra izolovano; to je deo slagalice koju lekar sklapa uz pomoć kliničke slike, EKG-a i ehokardiografije.
Iako je najpoznatiji po svojoj ulozi u hitnoj medicini, NT-proBNP test je takođe ključan u praćenju hroničnih srčanih pacijenata. Koristi se za potvrđivanje dijagnoze kod pacijenata sa simptomima kao što su hronični umor, smanjena tolerancija na vežbanje ili neobjašnjivo oticanje nogu. Takođe je neprocenjiv za praćenje efikasnosti terapije.
Pad nivoa NT-proBNP nakon početka uzimanja lekova je jasan znak da srce bolje radi i da lečenje deluje. Kardiolozi ga takođe koriste za procenu rizika kod pacijenata sa dijabetesom ili visokim krvnim pritiskom, koji imaju povećan rizik od „tihog“ oštećenja srca, i za određivanje optimalnog vremena za operaciju srčanih zalistaka.
Šta „lažno“ utiče na rezultat?
Iako je izuzetno korisno, važno je znati da povišeni nivoi NT-proBNP nisu isključivo indikator srčane insuficijencije. Postoje i druga stanja koja mogu izazvati njegovo povišenje. Pošto se ovaj peptid prvenstveno izlučuje bubrezima, svako oštećenje funkcije bubrega može dovesti do njegovog nakupljanja u krvi i lažno povišenih vrednosti.
Slično tome, stanja poput plućne embolije, teških infekcija (sepse), teške anemije ili nekih plućnih bolesti takođe mogu opteretiti srce i podići nivo ovog markera.
S druge strane, postoji i fenomen lažno niskih vrednosti, čiji je najvažniji uzrok gojaznost. Osobe sa visokim indeksom telesne mase mogu imati značajno niže nivoe NT-proBNP čak i uz prisustvo teške srčane insuficijencije, što predstavlja dijagnostički izazov.
Uvođenje NT-proBNP testa u kliničku praksu donelo je pravu revoluciju u kardiologiji. Omogućio je bržu i tačniju dijagnozu, bolje praćenje pacijenata i pružanje ključnih prognostičkih informacija o težini bolesti i riziku od budućih komplikacija.
Za pacijenta je postupak izuzetno jednostavan, zahteva samo vađenje krvi iz vene i nije potrebna posebna priprema. Ovaj brz i relativno jeftin test postao je nezaobilazan saveznik lekara u borbi za zdravlje srca, pružajući im dubok uvid u funkcionisanje najvažnijeg mišića u našem telu.
Izvor: ordinacija.hr/zdravlje.kurir.rs
